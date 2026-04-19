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Maccio Capatonda racconta il primo incontro surreale con Elisabetta Canalis

Maccio Capatonda racconta il primo incontro surreale con Elisabetta Canalis

Maccio Capatonda racconta il trauma della calvizie precoce e la rinascita creativa

A raccontare il proprio rapporto con la calvizie precoce è Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda, comico e regista abruzzese.
Lo fa in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ripercorre l’esordio della perdita di capelli a 14 anni, vissuta come un trauma identitario.

Il racconto si svolge tra Chieti e Roma, dall’adolescenza fino all’affermazione professionale, e mostra come un disagio fisico sia diventato motore di creatività.
Macchia spiega quando e perché quella ferita all’autostima si è trasformata in punto di forza, grazie al cinema, alla comicità e ai primi sketch girati con una videocamera ricevuta in regalo dai genitori.

L’intervista illumina anche il contesto familiare difficile, il rapporto conflittuale tra i genitori, il ruolo del ping-pong come valvola di sfogo e l’incontro con Elisabetta Canalis, tasselli di una costruzione identitaria complessa e autoironica.

In sintesi:

  • La calvizie a 14 anni segna profondamente l’autostima di Maccio Capatonda.
  • Il disagio fisico diventa, negli anni, leva creativa e cifra comica.
  • Una videocamera regalata dai genitori apre la strada ai primi sketch a Chieti.
  • Famiglia conflittuale e cinema plasmano il suo immaginario comico e sentimentale.

Dal trauma estetico alla costruzione di un’identità comica

Maccio Capatonda ricorda nitidamente l’inizio della calvizie: intorno ai 14 anni, in piena adolescenza, quando l’immagine di sé pesa più dello specchio.
Quella è una stagione importante di crescita, un momento delicato”, osserva, spiegando come abbia tentato di fermare la caduta dei capelli con intrugli, farmaci e pillole, senza risultati.

La trasformazione fisica è stata rapida e radicale: nel giro di nove anni si è ritrovato completamente calvo.
Ho faticato molto a cambiare i no delle ragazze nei miei confronti in un sì”, racconta, definendo quella esperienza “un trauma” che ha minato a lungo la sua autostima, prima di essere interiorizzato come caratteristica distintiva.

Proprio in quella fase i genitori gli regalano una telecamera: nasce il bisogno di trasformare imbarazzo e frustrazione in narrazione visiva.
Giravo film horror per Chieti”, ricorda, segnalando la precoce inclinazione a mescolare grottesco, paura e ironia come strumento di difesa rispetto al giudizio degli altri.

Cinema, famiglia e autoironia: il motore nascosto del personaggio Maccio

L’amore per il cinema esplode a sette anni, quando il giovane Marcello Macchia vede Ritorno al futuro.
In quella trama di viaggi temporali proietta il desiderio di cambiare il proprio destino familiare: “Marty, il personaggio di Michael J. Fox, torna indietro nel tempo per far amare i genitori che si detestano”.

In filigrana, il comico rilegge il proprio passato: un rapporto conflittuale tra madre e padre, un clima emotivo teso che alimenta immaginazione, bisogno di fuga e uso dell’umorismo come scudo.
Il ping-pong diventa la sua arma antistress, un gesto ritmico per scaricare ansia e frustrazione.

Anche il primo incontro con Elisabetta Canalis si inserisce in questo percorso: il confronto con un’icona di bellezza e popolarità accentua il contrasto tra l’insicurezza adolescenziale del ragazzo calvo e il personaggio pubblico maturo, capace di ridere di sé.
Così la calvizie, da fragilità adolescenziale, si trasforma progressivamente in marchio di fabbrica scenico e narrativo.

FAQ

Quando è iniziata la calvizie di Maccio Capatonda?

È iniziata intorno ai 14 anni, in piena adolescenza, e nel giro di circa nove anni lo ha portato alla completa calvizie.

Come ha influito la calvizie sull’autostima di Maccio Capatonda?

Ha inciso negativamente per anni: ha parlato di trauma, rifiuti sentimentali e forte imbarazzo, poi trasformati in punto di forza comico.

Quale ruolo ha avuto la telecamera nella vita di Marcello Macchia?

È stata decisiva: regalata dai genitori in adolescenza, gli ha permesso di girare i primi horror a Chieti e sperimentare linguaggi comici.

Perché Ritorno al futuro è importante per Maccio Capatonda?

Perché a sette anni vi ha proiettato il desiderio che i suoi genitori, in conflitto, potessero finalmente amarsi come nel film.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Maccio Capatonda?

Il contenuto deriva da una rielaborazione giornalistica di notizie diffuse da Ansa, Adnkronos, Asca e Agi, integrate e verificate dalla nostra Redazione.

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