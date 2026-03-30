Home / APPLE / Apple rilancia sull’intelligenza artificiale con una strategia alternativa per colmare il divario competitivo

Apple riorienta la strategia AI: focus su ecosistema e commissioni App Store

Apple sta riposizionando il proprio ruolo nell’AI: invece di competere sui modelli generativi più avanzati, punta a integrare servizi di terze parti in Siri e nell’ecosistema iOS.

La nuova strategia, che sarà illustrata alla WWDC dell’8 giugno a Cupertino, prevede di mantenere gli utenti all’interno dell’hardware premium Apple e monetizzare tramite servizi e commissioni App Store.

Secondo l’analista Mark Gurman (Bloomberg), Apple ha accettato di non guidare la corsa ai chatbot, preferendo un approccio infrastrutturale: diventerà l’interfaccia proprietaria – Siri – sopra cui opereranno chatbot esterni come ChatGPT, Gemini e Claude, conservando però il controllo della distribuzione e della fatturazione.

In sintesi:

Apple userà chatbot AI di terze parti dentro Siri, restando centrata su hardware ed ecosistema.

Con le Extensions di iOS, gli utenti potranno installare chatbot AI via App Store.

Apple incasserà circa il 30% di commissioni su abbonamenti e transazioni AI.

Partnership con Google Gemini per potenziare Siri, con possibili rischi di dipendenza tecnologica.

Nel nuovo scenario delineato da Gurman, Apple non tenterà di costruire il “miglior” modello di intelligenza artificiale, ma un’esperienza utente coesa che renda sconveniente abbandonare l’iPhone.

Le funzionalità AI saranno integrate a livello di hardware, soprattutto sui dispositivi di fascia alta, con l’obiettivo di ridurre il rischio di migrazione verso Android. Al tempo stesso, Siri diventerà un hub che instraderà le richieste verso diversi modelli generativi, scelti dall’utente.

La futura funzione Extensions di iOS 27 consentirà di installare chatbot AI di terze parti direttamente dall’App Store e di farli operare all’interno di Siri. Apple creerà una sezione dedicata alle app AI e applicherà la propria commissione del 30% su abbonamenti, acquisti in-app e transazioni correlate, replicando lo schema già visto con giochi, musica e pagamenti digitali.

Partnership con Gemini e rischi di dipendenza dall’AI esterna

In parallelo, Apple sta definendo una collaborazione con Google per integrare Gemini nella prossima generazione di Siri.

L’obiettivo è portare capacità AI “di base” direttamente nel sistema operativo, senza sostenere i costi e i rischi di sviluppo di un modello proprietario di pari livello ai leader di mercato. È un approccio coerente con la storia di Apple: adottare tecnologie mature, rifinirle a livello di interfaccia, privacy e integrazione, e presentarle come componente naturale dell’esperienza Apple.

Questo modello, però, comporta un compromesso strategico: se l’AI diventa la funzione chiave che definisce lo smartphone, delegare a terzi i modelli vuol dire rinunciare a parte del controllo su ciò che determina la competitività futura dell’iPhone. Per un’azienda fondata sul controllo end-to-end di hardware, software e servizi, la dipendenza da partner come Google o OpenAI su un asset centrale come l’AI potrebbe rivelarsi criticamente sensibile in termini di negoziazione, margini e differenziazione nel lungo periodo.

Uno scenario AI dominato dalle piattaforme, non solo dai modelli

La scelta di Apple suggerisce che la vera competizione nell’AI potrebbe spostarsi dai modelli alle piattaforme di distribuzione.

Controllare l’accesso – tramite iPhone, Siri e App Store – può essere più redditizio che possedere il singolo modello più performante. In questo quadro, Apple punta a restare il “gatekeeper” premium dell’esperienza AI mobile, trasformando i grandi modelli generativi in fornitori ospitati nel proprio ecosistema.

La conseguenza a medio termine potrebbe essere un mercato dove pochi attori dominano i modelli (Google, OpenAI, Anthropic) e pochi altri – come Apple – presidiano il livello di interfaccia, fatturazione e relazione con l’utente finale, ridefinendo gerarchie e margini nell’economia dell’AI consumer.

FAQ

Come funzionerà l’integrazione dei chatbot AI di terze parti in Siri?

Funzionerà come un livello di instradamento: Siri riceverà la richiesta e la passerà al chatbot scelto (es. ChatGPT), restando l’interfaccia principale.

Cosa sono le Extensions di iOS 27 per l’intelligenza artificiale?

Le Extensions permetteranno di installare e gestire chatbot AI di terze parti tramite App Store, integrarli in Siri e monetizzarli con abbonamenti e acquisti in-app.

Perché Apple applica il 30% di commissione ai servizi AI?

Perché mantiene il modello economico consolidato dell’App Store, dove trattiene circa il 30% di ogni transazione, includendo abbonamenti e acquisti collegati a servizi AI.

Quali vantaggi offre la partnership Apple–Google Gemini agli utenti iPhone?

Offre accesso rapido a capacità AI avanzate senza attendere lo sviluppo di un modello Apple equivalente, migliorando risposte, riassunti e assistenza contestuale in Siri.

Quali sono le fonti di questa analisi sulla strategia AI di Apple?

Sono derivate da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.