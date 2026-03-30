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Apple prepara la nuova generazione di iPhone, dispositivi pieghevoli, Mac, iPad e soluzioni avanzate per la casa

Apple prepara la nuova generazione di iPhone, dispositivi pieghevoli, Mac, iPad e soluzioni avanzate per la casa

Apple prepara 15 nuovi prodotti e due app entro il 2026

Entro fine 2026, Apple lancerà almeno 15 nuovi prodotti hardware e due applicazioni, ridisegnando il proprio ecosistema.
Le novità riguarderanno iPhone, Apple Watch, iPad, Mac e dispositivi per la casa smart, dopo l’uscita di scena del top di gamma Mac Pro dai cataloghi online.
La strategia, accompagnata da nuove soluzioni software come l’app Business e un’evoluzione di Siri, punta a rafforzare integrazione, produttività e servizi, in particolare in vista dell’adozione estesa di Apple Intelligence e di funzioni avanzate di intelligenza artificiale su tutti i dispositivi chiave.

In sintesi:

  • Almeno 15 nuovi prodotti Apple attesi entro fine 2026, in tutte le principali linee.
  • Nuovi iPhone 18 Pro, Pro Max e primo pieghevole iPhone Fold o Ultra.
  • Rinnovo completo di Apple Watch, iPad, Mac e gamma domotica HomePod.
  • Due nuove app: Business per professionisti e nuova piattaforma avanzata per Siri.

I nuovi iPhone, Apple Watch, iPad e Mac in arrivo

In autunno, la linea smartphone vedrà protagonisti iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, affiancati dal primo pieghevole iPhone Fold o iPhone Ultra.
I modelli Pro dovrebbero integrare una Dynamic Island più compatta e una fotocamera con apertura variabile, mentre il foldable punterà su un display da 7,7 pollici senza piega visibile e sensore TouchID al posto di FaceID.
iPhone 18 e iPhone 18e sono attesi nella primavera successiva, ampliando l’offerta verso le fasce più accessibili.

A settembre è prevista la presentazione di Apple Watch Series 12 con nuovo chip, design più sottile e possibile integrazione di TouchID, insieme a Apple Watch Ultra 4, orientato a prestazioni e resistenza ancora maggiori.
Nello stesso keynote potrebbe debuttare una nuova Apple Tv con supporto a FaceTime per videochiamate in salotto.
Per i tablet, il nuovo iPad standard di 12esima generazione e il prossimo iPad Mini sono attesi a ottobre, entrambi compatibili con Apple Intelligence: il primo con chip A19, il secondo in versione Pro e possibile scocca impermeabile.

Sul fronte computer, dopo il silenzioso ritiro del Mac Pro dagli store online, Apple starebbe preparando un aggiornamento profondo della gamma: Mac Studio fino a chip M5 Max, un Mac mini più potente ma con fascia di prezzo allineata all’attuale, e nuovi iMac colorati con chip M5.
In sviluppo anche un MacBook Pro con display oled touchscreen, potenziale svolta nell’interfaccia dei portatili professionali.

Per la casa connessa, il piano include un HomePod rinnovato con nuova Siri integrata, un HomePod mini aggiornato e l’inedito Home Hub, smart speaker pensato come centro di controllo domestico.
In arrivo anche videocamere di sorveglianza smart e campanelli con riconoscimento FaceID, per estendere l’ecosistema di sicurezza domestica targato Apple.

Nuove app Apple Business e Siri, effetti su lavoro e AI

Accanto all’hardware, Apple lancerà due applicazioni strategiche.
La prima, in arrivo il 14 aprile, è Business, piattaforma dedicata ai professionisti che unifica servizi finora separati come Business Essential, Manager e Contact.
L’obiettivo è offrire un hub unico da cui gestire software certificato, assistenza tecnica, accesso alla rubrica aziendale e strumenti per i dipendenti, consolidando la presenza di Apple nel mercato business.

La seconda applicazione, ancora in parte coperta da riserbo, è legata a una nuova generazione di Siri.
L’assistente dovrebbe proporre un’interazione più naturale, integrando voce, testo e riconoscimento dell’ambiente, in modo simile alle piattaforme basate su intelligenza artificiale generativa come ChatGPT e Gemini di Google.
Il debutto è atteso in concomitanza con iOS 27 e i relativi aggiornamenti di sistema, segnando un passaggio chiave nella competizione sulle funzioni AI su smartphone, computer e dispositivi domestici.

FAQ

Quando usciranno i nuovi iPhone 18 e il modello pieghevole?

È previsto che iPhone 18 Pro, Pro Max e il pieghevole iPhone Fold o Ultra vengano presentati in autunno, con disponibilità sul mercato entro fine anno.

Cosa distingue il nuovo Apple Watch Series 12 dagli attuali modelli?

Il nuovo Apple Watch Series 12 dovrebbe integrare un chip più efficiente, design più sottile e possibile TouchID, offrendo migliori prestazioni e autonomia rispetto alle generazioni precedenti.

Come cambierà la gamma Mac dopo l’uscita di scena di Mac Pro?

La gamma Mac sarà riorganizzata con nuovi Mac Studio fino a M5 Max, Mac mini potenziato e iMac colorati con chip M5, coprendo esigenze professionali prima affidate a Mac Pro.

A cosa servirà la nuova app Apple Business per aziende e professionisti?

La nuova app Business unificherà gestione dispositivi, assistenza, rubrica aziendale e software autorizzati, semplificando amministrazione e sicurezza IT per aziende che utilizzano ecosistemi Apple.

Quali sono le fonti originali delle informazioni su questi prodotti Apple?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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