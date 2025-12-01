Amundi presenta la prima quota tokenizzata del suo innovativo fondo monetario europeo

Tecnologia blockchain e trasparenza nella gestione patrimoniale

Amundi inaugura una nuova era nella gestione patrimoniale con l’introduzione della prima quota tokenizzata di un fondo monetario, sfruttando la tecnologia blockchain per migliorare la trasparenza e la sicurezza delle operazioni finanziarie. Questa innovazione rappresenta un passo concreto verso la digitalizzazione degli investimenti, offrendo agli investitori un accesso più diretto e controllato al fondo Amundi Funds Cash Eur, con la garanzia di tracciabilità e immutabilità delle transazioni.

L’impiego della blockchain pubblica di Ethereum consente di mantenere un registro distribuito e accessibile che certifica ogni movimento delle quote del fondo in modo trasparente e verificabile. Ogni transazione viene infatti registrata su un’infrastruttura sicura, immutabile nel tempo, che assicura agli investitori una piena visibilità e un controllo elevato sulle proprie partecipazioni.

Questa tecnologia innovativa permette inoltre di effettuare operazioni con rapidità e continuità, estendendo la disponibilità del fondo a tutte le ore, sette giorni su sette. L’introduzione del token rappresenta un modello gestionale moderno, in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione e alla crescente domanda di strumenti più agili e trasparenti da parte degli investitori.

Innovazioni e vantaggi della quota tokenizzata

L’introduzione della quota tokenizzata rappresenta un avanzamento significativo nel modo in cui si accede e si gestisce un fondo monetario. Questo strumento digitale consente esecuzioni di ordini in tempo reale, eliminando i tradizionali vincoli temporali e burocratici, garantendo così una liquidità quasi istantanea. Gli investitori possono entrare e uscire dal fondo con modalità più snelle, senza limitazioni di orario, avvicinando il prodotto alle esigenze di mercato contemporanee.

Un ulteriore vantaggio è dato dalla possibilità di monitorare in modo dettagliato e continuativo le proprie partecipazioni attraverso portafogli digitali dedicati. Tale approccio favorisce una gestione più efficiente e trasparente del patrimonio, con una tracciabilità immediata di ogni movimento. La quota tokenizzata crea inoltre un ponte diretto con le nuove generazioni di investitori digitalizzati, offrendo un’esperienza più intuitiva e dinamica rispetto ai canali tradizionali.

Questo modello digitale apre la porta a potenziali sviluppi futuri, inclusa la possibilità di integrare strumenti di pagamento innovativi come stablecoin o valute digitali di banca centrale. Ciò segna un passo cruciale verso un ecosistema finanziario più integrato e tecnologicamente avanzato, con benefici concreti in termini di efficienza operativa, accessibilità e trasparenza.

Collaborazione strategica tra Amundi e Caceis

La realizzazione della quota tokenizzata del fondo Amundi Funds Cash Eur è stata possibile grazie alla sinergia con Caceis, uno dei principali protagonisti nel settore dell’asset servicing in Europa e leader riconosciuto nelle attività di transfer agent. La partnership ha consentito di coniugare l’esperienza consolidata di Amundi in gestione patrimoniale con le avanzate competenze tecnologiche di Caceis, che ha sviluppato infrastrutture digitali essenziali per la tokenizzazione.

Caceis ha infatti fornito una piattaforma integrata che include portafogli digitali per gli investitori, assicurando una gestione efficiente e sicura delle quote tokenizzate, e un sistema digitale per l’esecuzione di ordini di sottoscrizione e rimborso. Questo ambiente digitale innovativo permette di operare 24 ore su 24, sette giorni su sette, segnando una svolta nell’accessibilità e nella tempestività delle transazioni finanziarie.

Jean-Jacques Barbéris, responsabile Clienti istituzionali e corporate ed ESG di Amundi, ha sottolineato come la tokenizzazione rappresenti una trasformazione in rapido sviluppo, ponendo Amundi in prima linea nell’adozione di tecnologie all’avanguardia applicate alla gestione dei patrimoni. Parallelamente, Jean-Pierre Michalowski, CEO di Caceis, ha evidenziato che il servizio ibrido di transfer agent facilita l’ingresso dei clienti in un canale di distribuzione digitale avanzato, aprendo la strada all’uso futuro di stablecoin e valute digitali di banca centrale.

Questa collaborazione segna un punto di svolta nel settore europeo dei fondi monetari, combinando competenze e innovazioni per offrire strumenti ad alta efficienza operativa, trasparenza e una gestione patrimoniale sempre più digitale e accessibile.

