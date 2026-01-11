The Voice Kids, Andrea sorprende con Olly ma giuria immobile: Clerici spiazza tutti con gesto inatteso

Clerici sorprende e offre ad Andrea un ruolo speciale

Antonella Clerici ha interrotto il copione di The Voice Kids trasformando una delusione in opportunità concreta per Andrea Motta. Dopo le Blind in cui nessun coach si è girato, la conduttrice ha preso parola in diretta e lo ha “assunto” come suo valletto personale, annunciando che resterà in studio al suo fianco per il prosieguo del talent.

“Sono la conduttrice e posso farlo: lo voglio con me”, ha dichiarato, motivando la scelta con il sorriso e l’energia positiva del ragazzino di Torino. La decisione permette ad Andrea di far parte del gruppo dei piccoli concorrenti, sostenendo le dinamiche di palco e le presentazioni, senza uscire di scena dopo la mancata selezione.

Il fuori programma ha raccolto consensi immediati sui social, da X a Instagram, dove molti utenti hanno lodato il gesto per umanità e tempestività. Il messaggio è chiaro: valorizzare il talento e il carattere oltre l’esito della Blind, preservando l’entusiasmo di un bambino che ha affrontato il palco con maturità e autoironia.

FAQ

  • Chi ha proposto il ruolo speciale ad Andrea?
    La conduttrice Antonella Clerici.
  • Quale ruolo ricoprirà Andrea nello show?
    Valletto personale di Antonella Clerici durante le puntate.
  • Perché è stata presa questa decisione?
    Per premiare il sorriso, la positività e la maturità del ragazzo.
  • Andrea continuerà a comparire in studio?
    Sì, resterà al fianco della conduttrice e con il gruppo dei bambini.
  • Come hanno reagito i social?
    Commenti positivi e apprezzamenti su X e Instagram.
  • La scelta incide sulla gara dei coach?
    No, è un’assegnazione extra decisa dalla conduttrice.
  • Fonte giornalistica?
    Nexilia – dominio: nexilia.it.

Blind audition di Andrea: performance e reazioni dei coach

Andrea Motta è salito sul palco delle Blind con “Balorda Nostalgia” di Olly, versione essenziale e pulita, mettendo in primo piano timbro e fraseggio. Nessuna sedia si è girata: la giuria composta da Arisa, Loredana Bertè, Clementino, Nek e Rocco Hunt ha mantenuto le spalle al palco fino alla fine.

Il giovane concorrente ha reagito con compostezza, si è presentato al pubblico, ha ringraziato e ha sdrammatizzato l’esito, senza abbattersi. In studio è emersa stima per l’atteggiamento maturo mostrato in diretta, mentre uno spezzone social ha sottolineato l’arrangiamento “chitarrina” scelto per il brano.

Terminata l’esibizione, i coach hanno espresso apprezzamento per la personalità e per il coraggio di affrontare un pezzo legato a Sanremo 2025, pur confermando l’assenza del “click” decisivo per il team. Il clima è rimasto sereno: rispetto per l’impegno, incoraggiamento a proseguire il percorso musicale, e applausi del pubblico in sala.

Il profilo di Andrea e l’affetto del pubblico online

Andrea Motta, 11 anni, arriva da Torino, frequenta la prima media e coltiva una passione singolare per le pietre preziose, che colleziona e porta con sé come talismani. In tasca tiene spesso una pietra blu, associata alla voce, ricordo della madre che lo invita a “cercare sempre il sorriso”. Ha fatto piccoli musical e segue The Voice Kids fin dalla scorsa stagione.

Prima dell’audizione ha citato il suo idolo, il giovane rapper Riccardo Callegari, incontrato nel backstage, e ha ribadito il desiderio di far sorridere gli altri, anche nei momenti di imbarazzo. L’autopresentazione, schietta e misurata, ha tracciato il profilo di un preadolescente positivo, consapevole e determinato.

Sui social la risposta è stata calorosa: su X e Instagram sono arrivati messaggi che lodano la sua educazione e l’atteggiamento sportivo dopo la Blind. Clip e commenti hanno rilanciato la sua esibizione “versione da chitarrina”, mentre gli utenti hanno applaudito il sostegno di Antonella Clerici e hanno chiesto di rivederlo in studio nella prossima puntata.

FAQ

  • Quanti anni ha Andrea Motta?
    Ha 11 anni.
  • Da dove viene Andrea?
    Da Torino.
  • Qual è la sua passione extra musica?
    Collezionare pietre preziose, in particolare una pietra blu portafortuna.
  • Chi è il suo artista di riferimento nello show?
    Riccardo Callegari, concorrente della scorsa edizione.
  • Come è stato accolto online?
    Con commenti positivi su X e Instagram per sorriso e maturità.
  • Andrea tornerà in trasmissione?
    Sì, è stato invitato a restare in studio nelle prossime puntate.
  • Fonte giornalistica?
    Nexilia – dominio: nexilia.it.

