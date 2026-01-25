Amici rivoluziona la nuova puntata con Nina Zilli giudice, Modà e Bianca Atzei: ospiti inattesi, colpi di scena assicurati

Amici, Nina Zilli giudice e Modà con Bianca Atzei super ospiti: le anticipazioni della nuova puntata

Giuria e gara di canto

Domenica 25 gennaio alle 14 su Canale 5 torna il talent di Maria De Filippi con una nuova puntata pomeridiana. A guidare il tavolo della giuria di canto spicca la voce riconoscibile di Nina Zilli, chiamata a valutare interpretazione, personalità e potenziale discografico dei giovani artisti. Accanto a lei l’ironico narratore della Generazione Z Nicolò De Devitiis, volto televisivo capace di intercettare linguaggi e gusti del pubblico più giovane.

Completa il panel il direttore d’orchestra Adriano Pennino, musicista, arrangiatore e compositore con lunga esperienza tra palco, studio di registrazione e tv. Il suo ruolo sarà centrale nel giudizio sugli inediti e sulla resa vocale live. La combinazione tra carisma pop, sguardo generazionale e rigorosa competenza musicale promette una classifica serrata, con voti determinanti per l’accesso alla fase serale. Per i cantanti in gara ogni esibizione diventa così un test tecnico e mediatico decisivo.

Ballo, super ospiti e duetti

La classifica di ballo sarà affidata al coreografo televisivo Fabrizio Mainini e all’iconico Garrison, protagonista di oltre 45 anni di carriera internazionale. La loro valutazione punterà su pulizia tecnica, musicalità e capacità di stare in scena, elementi cruciali in vista di un futuro professionale nei corpi di ballo e nei musical. Le coreografie proposte punteranno a valorizzare stili diversi, dal moderno al commerciale.

La puntata si accende con i super ospiti: i Modà, tra le band italiane più amate, arrivano in studio con Bianca Atzei per presentare il brano “Ti amo ma non posso dirlo”, pubblicato per Atlantic/Warner Music Italy. A loro si aggiunge Senza Cri, rivelazione della scorsa edizione del programma, che torna sul palco con “Spiagge”, singolo finalista a Sanremo Giovani e uscito per Ada/Warner Music Italy. La presenza degli ospiti trasforma il talent in un vero mini-festival della musica italiana mainstream.

Inediti, radio e opportunità discografiche

Spazio centrale anche alla gara inediti, sempre più strategica nella costruzione dell’identità artistica degli allievi. Alcuni cantanti presenteranno i propri brani davanti ai rappresentanti di tre emittenti nazionali: Luigi Provenzani per RTL 102.5/Radio Zeta, Rosario Pellecchia per Radio 105 e Pippo Pelo per Radio Kiss Kiss. Il riscontro radiofonico diventa un indicatore immediato del potenziale commerciale dei pezzi, decisivo per eventuali rotazioni e playlist future.

Questa vetrina permette agli allievi di misurarsi con il mercato reale, oltre la bolla televisiva, lavorando su hit attitude, ritornelli memorizzabili e identità di immagine. La presenza congiunta di radio, super ospiti e giuria tecnica rende la puntata un crocevia tra talent e industria discografica, con aggiornamenti continui fino alla messa in onda. L’ultima nota redazionale segnala un aggiornamento alle 22:12 di sabato 24 gennaio 2026, a conferma di una scaletta in costante evoluzione.

