Pensioni, nuova strategia per aumentare l’assegno mensile: come funziona davvero la sterilizzazione dei contributi versati

Pensioni, nuova strategia per aumentare l’assegno mensile: come funziona davvero la sterilizzazione dei contributi versati

Pensioni più alte: la guida dettagliata alla sterilizzazione dei contributi, come fare per prendere di più

Come funziona davvero la sterilizzazione

La cosiddetta sterilizzazione, o neutralizzazione, dei contributi è un meccanismo che permette di escludere dal calcolo pensionistico alcuni periodi assicurativi giudicati penalizzanti. Viene applicata solo alle anzianità con quota retributiva, quindi a chi ha almeno un contributo prima del 1° gennaio 1996.

Nel sistema retributivo contano le retribuzioni, in particolare quelle degli ultimi anni, e non tutti i contributi sono “buoni”: periodi con stipendi bassi possono abbassare la media e ridurre l’importo dell’assegno. Con la neutralizzazione si chiede all’INPS di cancellare, ai soli fini del calcolo, alcune annualità sfavorevoli, senza toccare le altre.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

Non si tratta di una scelta automatica: va valutata caso per caso, perché eliminare contributi peggiori alza la media retributiva ma riduce l’anzianità complessiva. La convenienza dipende dall’intreccio tra requisiti maturati, tipo di pensione richiesta e pesi delle diverse quote (retributiva e contributiva) sulla prestazione finale.

Quando conviene e a chi è permessa

Possono chiedere la neutralizzazione solo i lavoratori con anzianità pre-1996, esclusi quindi i “contributivi puri”. I periodi tipicamente penalizzanti sono quelli segnati da NASpI, Cassa Integrazione, part-time involontario, forti riduzioni di orario o demansionamenti nella parte finale della carriera.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Per chi aveva già 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, il calcolo retributivo si estende fino al 2011: proprio qui, spesso, si concentrano gli anni peggiori. Neutralizzandoli, la pensione retributiva viene ricalcolata senza quelle retribuzioni basse, con effetto potenzialmente molto rilevante sull’importo mensile.

Il limite è rigido: l’esclusione è consentita solo se, dopo il taglio, restano intatti i requisiti per la prestazione. Chi raggiunge il minimo contributivo per la pensione anticipata proprio grazie a quegli anni non può eliminarli, perché perderebbe il diritto stesso alla decorrenza già ottenuta o richiesta.

Domanda, ricalcolo e novità giurisprudenziali

La richiesta va presentata all’INPS in fase di domanda di pensione, indicando con precisione i periodi da neutralizzare, oppure dopo la liquidazione, chiedendo un ricalcolo. La normativa consente di escludere al massimo 5 anni di contributi sfavorevoli, anche non continuativi, purché la posizione assicurativa resti “autosufficiente” ai fini dei requisiti.

Una sentenza della Corte di Cassazione ha aperto un varco importante: chi è già in pensione anticipata può chiedere, al compimento dei 67 anni, la neutralizzazione dei periodi dannosi, perché in quel momento matura comunque il diritto alla pensione di vecchiaia con soli 20 anni di versamenti utili.

In pratica, chi oggi percepisce una pensione anticipata più bassa del previsto può ottenere, dopo i 67 anni, un ricalcolo sullo schema della vecchiaia, togliendo dal montante retributivo gli anni “magri”. Il risultato, se la media retributiva sale, è un aumento permanente dell’assegno.

FAQ

D: Chi può usare la neutralizzazione dei contributi?
R: Solo chi ha iniziato a versare prima del 1996 e ha una quota di pensione calcolata con il metodo retributivo.

D: I contributi sterilizzati vengono persi?
R: No, restano registrati ma non vengono considerati nel calcolo dell’importo, solo ai fini dell’anzianità utile.

D: Posso neutralizzare periodi di NASpI e Cassa Integrazione?
R: Sì, se quelle annualità abbassano la media retributiva e non sono necessarie per i requisiti minimi.

D: Esiste un tetto massimo di anni neutralizzabili?
R: Sì, la normativa consente di escludere fino a 5 anni di contributi penalizzanti.

D: Chi è nel sistema contributivo puro può chiedere la sterilizzazione?
R: No, perché in quel regime ogni euro versato genera quota di pensione e non esistono periodi “dannosi”.

D: È possibile chiedere la neutralizzazione dopo essere andati in pensione?
R: Sì, si può domandare all’INPS un ricalcolo, soprattutto al compimento dell’età per la vecchiaia.

D: Cosa ha deciso la Corte di Cassazione su questo tema?
R: La Corte di Cassazione ha riconosciuto che chi è in pensione anticipata può, a 67 anni, neutralizzare periodi sfavorevoli senza perdere il diritto alla prestazione.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata?
R: Le informazioni sono state rielaborate sulla base di un approfondimento di Money.it dedicato alla neutralizzazione dei contributi nel calcolo della pensione.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com