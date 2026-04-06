Home / SPETTACOLI & CINEMA / Belve riparte in prima serata con Amanda Lear e Micaela Ramazzotti

Belve 2026, riparte il talk rivelazione di Francesca Fagnani su Rai 2

Le “Belve” di Francesca Fagnani tornano da martedì 7 aprile in prima serata su Rai 2, alle 21.20, con la settima stagione del talk d’interviste più irriverente della tv italiana.

Il format, prodotto da Fremantle e disponibile anche on demand su RaiPlay e Disney+, apre con tre ospiti di forte richiamo: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma.

La giornalista romana conferma il suo marchio di fabbrica: faccia a faccia senza filtri, domande secche e clima da “interrogatorio brillante”, capace di generare clip virali e dibattito social. Il ritorno in palinsesto punta a consolidare il posizionamento del programma come uno dei talk più riconoscibili per tono, linguaggio e capacità di raccontare personaggi pubblici oltre la narrazione patinata.

In sintesi:

Settima stagione di Belve al via il 7 aprile in prima serata su Rai 2.

al via il 7 aprile in prima serata su Rai 2. Ospiti d’esordio: Amanda Lear , Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma .

, e . Confermate interviste senza sconti e fuori onda finali ormai cult per il pubblico.

Debutto dei provini: persone comuni intervistate da Francesca Fagnani sullo sgabello.

Le novità di stagione tra ospiti vip e provini delle persone comuni

La settima stagione di Belve conferma l’impianto editoriale che l’ha resa un caso mediatico: dialoghi stringenti, nessun compiacimento e un montaggio che esalta tensioni, silenzi e scarti improvvisi delle risposte.

Al centro restano i protagonisti del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca, invitati ad affrontare temi sensibili della propria biografia pubblica. La cifra del programma sta nella capacità di Francesca Fagnani di alternare ironia tagliente e ascolto, spingendo gli ospiti a esporsi su fragilità, contraddizioni e zone d’ombra.

Da quest’anno il format si apre ulteriormente: arrivano in onda i “provini di Belve”, sequenze in cui persone comuni siedono sullo sgabello e vengono intervistate dalla conduttrice con lo stesso stile schietto riservato ai volti noti. Una scelta che amplia il perimetro narrativo del programma, trasformandolo in osservatorio anche sul linguaggio e sulle percezioni del pubblico non famoso.

Resta intatta la sigla finale con i fuori onda, diventata nel tempo una sezione cult, capace di restituire il dietro le quinte emotivo delle interviste e alimentare la circolazione del programma su social e piattaforme digitali.

Impatto culturale e prospettive future del format di Francesca Fagnani

Il ritorno di Belve consolida il ruolo di Francesca Fagnani come una delle voci più riconoscibili del talk d’autore contemporaneo.

La presenza su Rai 2, RaiPlay e Disney+ rafforza l’integrazione tra tv generalista e fruizione on demand, favorendo la serializzazione delle interviste e la loro circolazione a clip su piattaforme social.

L’introduzione dei “provini” apre la strada a possibili spin-off editoriali centrati sulle persone comuni, mentre il mantenimento della cifra ironica e spigolosa del programma sarà decisivo per garantirne riconoscibilità e fedeltà del pubblico anche nelle successive stagioni.

FAQ

Quando va in onda la nuova stagione di Belve su Rai 2?

La nuova stagione di Belve va in onda da martedì 7 aprile, ogni martedì alle 21.20 su Rai 2.

Dove si possono rivedere le puntate e le interviste di Belve?

Le puntate di Belve sono disponibili integralmente on demand su RaiPlay e sulla piattaforma streaming Disney+ dopo la messa in onda.

Chi sono gli ospiti della prima puntata della settima stagione?

Gli ospiti della prima puntata sono Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma, intervistate da Francesca Fagnani.

Cosa sono i provini di Belve introdotti da quest’anno?

I provini di Belve mostrano persone comuni sullo sgabello, sottoposte alle domande dirette e senza sconti di Francesca Fagnani.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo articolo su Belve?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.