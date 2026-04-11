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Delia Duran racconta il parto a Verissimo e sorprende Silvia Toffanin

Delia Duran racconta il parto a Verissimo e sorprende Silvia Toffanin

Alex Belli e Delia Duran genitori, la nuova vita raccontata a Verissimo

Alex Belli e Delia Duran hanno presentato a Verissimo il loro primo figlio, Gabriel, nato pochi giorni fa. Davanti a Silvia Toffanin, la coppia ha ripercorso il parto cesareo, la scelta medica alla base dell’intervento e i primi giorni a casa.

Nel talk di Canale 5, i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip hanno spiegato come la nascita abbia trasformato il loro rapporto, da coppia “mediatica” spesso discussa a nucleo familiare concentrato sul neonato.

Tra emozioni in sala parto, notti insonni e la battuta pungente ma affettuosa della conduttrice su Belli e il suo passato da teorico dell’“amore libero”, l’intervista segna un cambio di narrativa pubblico per l’attore 43enne.

In sintesi:

  • Nascita di Gabriel, primo figlio di Alex Belli e Delia Duran, annunciata a Verissimo.
  • Parto cesareo scelto su indicazione medica per le dimensioni del bambino.
  • Coppia unita nella gestione notturna del neonato tra allattamento e biberon.
  • Silvia Toffanin punzecchia Belli sul passato, lui ammette il cambio di rotta.

Dal parto cesareo alle notti insonni: come è cambiata la coppia

Nello studio di Verissimo, Alex Belli ha raccontato l’impatto immediato della paternità: “Non dormiamo più, ma siamo felicissimi”.

Delia Duran, visibilmente emozionata, ha sottolineato quanto il compagno l’abbia sorpresa: “Lui mi ha stupito come padre, è davvero bravo… è un padre perfetto”. I due hanno spiegato di alternarsi tra allattamento e biberon, organizzando veri e propri turni notturni per garantire continuità nelle cure al piccolo Gabriel.

Belli ha descritto il momento della nascita come una svolta personale: era in sala parto durante il cesareo e ha ricordato di aver pianto quando il neonato, posato sul petto di Delia, si è calmato immediatamente. Un passaggio che segna, anche a livello d’immagine pubblica, la transizione dell’attore e fotografo da personaggio controverso dei reality a padre coinvolto e presente.

Scelta medica, nuovi valori familiari e prospettive future

Delia Duran ha spiegato la decisione del cesareo: “Ho deciso di fare il parto cesareo perché il medico mi ha detto che il bimbo era troppo grande”. Pur potendo optare per il parto naturale, ha scelto l’intervento chirurgico, consapevole dei maggiori dolori nei primi giorni ma soddisfatta del risultato.

La modella ha sintetizzato il cambio di passo: “Prima eravamo una coppia, adesso siamo una famiglia e daremo a nostro figlio i giusti valori”.

In chiusura, la conduttrice Silvia Toffanin ha lanciato una stoccata leggera ma significativa: “Alex hai messo la testa a posto adesso”. L’attore ha risposto sorridendo: “Eh sì, alla veneranda età di 43 anni…”, suggellando il nuovo corso privato e mediatico, impostato su stabilità familiare e responsabilità genitoriale.

FAQ

Quando è nato il figlio di Alex Belli e Delia Duran?

La nascita di Gabriel è avvenuta pochi giorni prima dell’intervista a Verissimo, come dichiarato direttamente dalla coppia in studio.

Perché Delia Duran ha scelto il parto cesareo?

La scelta è stata consapevole: il medico aveva segnalato che il bambino era troppo grande, orientando Delia verso il cesareo programmato.

Come si stanno organizzando Alex Belli e Delia Duran con il neonato?

La coppia ha spiegato di fare turni: Delia allatta, mentre Alex gestisce il biberon e il supporto notturno, condividendo le cure quotidiane.

Che rapporto ha oggi Alex Belli con la sua immagine pubblica?

Il cambiamento è evidente: Alex ha ammesso di aver “messo la testa a posto”, puntando su paternità e stabilità familiare.

Quali sono le fonti di questo articolo su Alex Belli e Delia Duran?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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