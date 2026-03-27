Amici 25 anticipazioni serale rivelato il secondo eliminato della puntata

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Amici 2026, seconda puntata serale: chi esce e cosa succede

Domani, sabato 28 marzo, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Nello studio di Cinecittà, a Roma, due allievi dovrebbero lasciare definitivamente la scuola, secondo le anticipazioni diffuse online. L’attenzione dei fan è concentrata su chi verrà eliminato, su come cambieranno gli equilibri tra le tre squadre e sugli ospiti italiani e internazionali annunciati, da Francesco Cicchella a Zendaya e Robert Pattinson. Le indiscrezioni di testate e profili specializzati stanno alimentando il dibattito sui social già alla vigilia della messa in onda.

In sintesi:

Seconda puntata del serale di Amici 2026 in onda sabato 28 marzo su Canale 5.

Anticipazioni indicano due eliminazioni: il ballerino Simone e la cantautrice Caterina .

e la cantautrice . In studio ospiti Zendaya , Robert Pattinson , Francesco Cicchella , Luca Argentero e Belén Rodríguez .

, , , e . Cambia la forza delle squadre Zerbi-Celentano, Peparini-Cuccarini, Emanuel Lo-Pettinelli dopo le uscite.

Stando alle anticipazioni, la dinamica della puntata ruoterà intorno a tre manche e relativi ballottaggi, con effetti diretti sulla corsa verso la finale. Le fonti di settore segnalano un impatto significativo sulle strategie dei coach, in particolare su Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che vedrebbero ridimensionata la propria formazione dopo solo due appuntamenti in prime time.

Squadre, anticipazioni sulle eliminazioni e impatto sulla gara

Dopo la prima puntata, la competizione resta strutturata sulle tre squadre: Zerbi-Celentano (cantanti Caterina, Elena, Plasma, Riccardo; ballerini Emiliano, Nicola), Peparini-Cuccarini (cantanti Angie, Lorenzo; ballerini Alex, Simone) e Emanuel Lo-Pettinelli (cantanti Gard, Valentina; ballerini Kiara, Alessio). Il secondo serale arriva quindi con un cast ancora numeroso ma già segnato da tre eliminazioni pregresse.

Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell’account X Amici News, nella prima manche il ballerino Simone, in squadra Peparini-Cuccarini, perderebbe il ballottaggio contro Alex e Lorenzo, risultando primo eliminato della serata. La scelta ridurrebbe il comparto danza del team, costringendo Veronica Peparini e Lorella Cuccarini a puntare ancora di più su Alex.

Dopo seconda e terza manche, al ballottaggio finale sarebbero finite le cantanti Caterina (squadra Zerbi-Celentano) e Valentina (squadra Emanuel Lo-Pettinelli). Le indiscrezioni dell’esperto di gossip televisivo Amedeo Venza indicano in Caterina la probabile eliminata: un’uscita pesante per il team di Rudy Zerbi, che perderebbe una delle sue principali cantautrici e una voce centrale negli inediti.

Parallelamente alla gara, la puntata sarà caratterizzata da un forte investimento sugli ospiti: sono attesi Francesco Cicchella, Luca Argentero e Belén Rodríguez, oltre alle star internazionali Zendaya e Robert Pattinson, in studio per presentare il film The Drama – Un segreto è per sempre, in uscita il 1° aprile. Una scelta che punta ad ampliare il pubblico e la copertura social del programma.

Prospettive future del serale e possibili equilibri inediti

Se le eliminazioni di Simone e Caterina verranno confermate in onda, il serale di Amici di Maria De Filippi entrerà già dalla terza puntata in una fase tattica nuova. La squadra Zerbi-Celentano dovrà ridisegnare il proprio baricentro vocale puntando maggiormente su Elena, Plasma e Riccardo, mentre il team Peparini-Cuccarini vedrà nel ballerino Alex il principale riferimento nella danza. La compagine Emanuel Lo-Pettinelli, se risparmiata da eliminazioni nella seconda puntata, potrebbe diventare la formazione più stabile e potenzialmente favorita nel medio periodo, soprattutto grazie alla crescita di Valentina e Kiara. Il peso degli ospiti internazionali e delle clip social potrebbe inoltre incidere sulla percezione del pubblico e, indirettamente, sull’andamento del televoto nelle prossime settimane.

FAQ

Quando va in onda la seconda puntata serale di Amici 2026?

Va in onda domani, sabato 28 marzo, in prima serata su Canale 5, dallo studio di Cinecittà a Roma.

Chi sono i concorrenti che rischiano l’eliminazione al secondo serale?

Sono indicati in forte rischio il ballerino Simone della squadra Peparini-Cuccarini e la cantautrice Caterina della squadra Zerbi-Celentano.

Quali ospiti internazionali partecipano alla puntata di Amici?

Sono previsti in studio Zendaya e Robert Pattinson, per presentare il film The Drama – Un segreto è per sempre.

Come cambiano le squadre dopo le possibili eliminazioni?

Si riduce la forza nella danza per Peparini-Cuccarini e nel canto per Zerbi-Celentano, mentre Emanuel Lo-Pettinelli resterebbe la squadra più equilibrata.

Da quali fonti sono state ricavate le anticipazioni sull’episodio?

Derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.