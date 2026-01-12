Connor Storrie sorprende: travestimento da Miley Cyrus per Halloween scatena il web con una foto virale

Foto ritrovata del costume di Halloween

Connor Storrie ha ammesso durante una chiacchierata con Janelle James di essersi travestito da Miley Cyrus a una festa di Halloween, convinto che lo scatto non fosse più reperibile online. Poco dopo, i fan hanno recuperato la foto, smentendo la sua sicurezza.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

L’immagine mostra l’attore in posa con due amici: dietro di lui un’amica travestita da Miranda Sings, personaggio allora popolarissimo su YouTube. Accanto, l’amico in versione Robin Thicke, richiamo diretto all’esibizione con Cyrus agli MTV Video Music Awards.

Nello scatto, Storrie indossa una lunga maglietta bianca, leggings neri, uno zaino a forma di orso, occhiali da sole, fascia per capelli e lingua di fuori, riproducendo l’iconografia di quell’era pop. L’outfit dell’amico è un completo a righe bianche e nere, minimo sforzo, effetto immediato.

Reazione dei fan e dettagli del look

I follower di Connor Storrie hanno individuato rapidamente la foto, confermando che lo scatto era ancora reperibile. La community ha rilanciato l’immagine sui social, amplificando l’eco dell’aneddoto raccontato a Janelle James. Reazioni prevalentemente ironiche e divertite, con molti riferimenti all’era pop di Miley Cyrus.

I commenti hanno sottolineato la fedeltà del travestimento: maglietta lunga bianca, leggings neri, occhiali scuri, fascia per capelli e la lingua di fuori come firma visiva. Lo zaino a orsetto è stato indicato come il dettaglio più riconoscibile dell’insieme, citato in decine di thread e repost. L’effetto nostalgia è stato evidente, con rimandi diretti agli MTV Video Music Awards.

L’amico in versione Robin Thicke, con il completo a righe bianche e nere, ha completato il duo, richiamando immediatamente l’esibizione che segnò quell’anno pop. La presenza di un’amica vestita da Miranda Sings ha aggiunto un ulteriore layer di cultura internet all’immagine. Tra meme, screenshot e citazioni, l’archivio dei fan ha agito più veloce delle smentite.

Collegamento con Heated Rivalry e Miley Cyrus

Interrogato sul coinvolgimento di Miley Cyrus nella seconda stagione di Heated Rivalry, Connor Storrie ha ricordato il suo travestimento del 2013, collegando ironicamente passato pop e presente professionale. Il riferimento è emerso mentre commentava l’ipotesi che la cantante potesse contribuire alla colonna sonora della serie.

Parallelamente, la stessa Miley Cyrus, intercettata sul red carpet degli International Film Awards di Palm Springs, ha risposto con un “Fatemi contattare!”, segnale di apertura che ha alimentato l’attenzione social e il tam-tam mediatico. La coincidenza temporale tra la confessione di Storrie e la disponibilità della popstar ha reso il caso particolarmente virale.

Sui canali fan è circolato anche il video-clip dell’intervista a Storrie rilanciato dall’account Miley Official, consolidando il legame narrativo tra la serie HBO Max e la figura dell’artista. La traiettoria mediatica è chiara: un aneddoto personale riemerge, si incrocia con l’attualità della produzione e crea momentum attorno alla nuova stagione.

FAQ