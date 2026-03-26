Home / SPETTACOLI & CINEMA / Alexander Kluge muore lasciando un’eredità decisiva nel cinema europeo

Alexander Kluge, la scomparsa del maestro del Nuovo Cinema Tedesco

È morto a 94 anni Alexander Kluge, regista, scrittore e produttore tedesco tra i fondatori del Nuovo Cinema Tedesco.

Figura chiave della rinascita culturale della Germania Ovest negli anni Sessanta e Settanta, ha unito cinema d’autore, impegno politico e sperimentazione narrativa.

La sua eredità, che attraversa cinema, televisione indipendente e letteratura, continua a influenzare registi, studiosi e critici in tutta Europa.

In sintesi:

Morto a 94 anni Alexander Kluge , regista e intellettuale centrale del Nuovo Cinema Tedesco

, regista e intellettuale centrale del Nuovo Cinema Tedesco Firmatario del Manifesto di Oberhausen e Leone d’Oro a Venezia nel 1968

Autore di film-simbolo sulla memoria tedesca, il nazismo e il terrorismo interno

Fondatore della dctp, piattaforma pionieristica per la televisione privata indipendente

L’architetto del Nuovo Cinema Tedesco tra impegno politico e sperimentazione

Dapprima avvocato, Alexander Kluge entra nel cinema nel 1960 con il cortometraggio di montaggio Brutalität in Stein, che mette in relazione architettura monumentale e ideologia nazista.

Nel 1962 firma il Manifesto di Oberhausen, atto di nascita del Nuovo Cinema Tedesco, e con i registi Edgar Reitz e Detlev Schleiermacher fonda l’Ulm Institut für Filmgestaltung, laboratorio cruciale per una nuova pratica filmica critica e anti-industriale.

Nel 1966 realizza La ragazza senza storia, ritratto di una giovane della Germania Est emigrata a Ovest e incapace di adattarsi: il film, tratto da un suo racconto, ottiene il Leone d’Argento alla Mostra di Venezia e il premio Lola, allora massimo riconoscimento cinematografico tedesco.

Nel 1968 torna al Lido in piena stagione di contestazione e conquista il Leone d’Oro con Artisti sotto la tenda del circo: perplessi, acuta riflessione sul rapporto tra arte e capitalismo nella società moderna, che gli vale un secondo Lola.

Nel 1976 partecipa al Festival di Cannes con il satirico Ferdinando il duro, mentre nel 1978 è tra i principali autori del film collettivo Germania in autunno, dedicato al clima politico e umano segnato dal terrorismo della RAF.

In quell’opera realizza prologo e diversi segmenti in collaborazione con Volker Schlöndorff e da solo, confermando il suo ruolo di coscienza critica della Repubblica Federale.

Parallelamente, come scrittore, Kluge aderisce al Gruppo 47, movimento culturale di sinistra determinante per la rinascita della letteratura tedesca nel dopoguerra.

Come imprenditore audiovisivo fonda la società di produzione dctp, con cui crea uno spazio duraturo per programmi indipendenti all’interno della televisione privata tedesca, anticipando temi oggi centrali come pluralismo, accesso ai media e informazione critica.

L’eredità culturale e politica di Alexander Kluge per il futuro del cinema europeo

La morte di Alexander Kluge chiude la stagione dei padri storici del Nuovo Cinema Tedesco, ma rilancia il dibattito sulla funzione politica e sociale delle immagini nell’Europa contemporanea.

La sua filmografia e i suoi scritti, incentrati su memoria, traumi storici, lavoro e trasformazioni del capitalismo, offrono una grammatica critica ancora attuale per leggere nazionalismi, controllo dei media e crisi della democrazia.

Il suo modello di autore “totale” – capace di attraversare cinema, letteratura e televisione indipendente – rappresenta oggi una bussola per le nuove generazioni di registi e creatori di contenuti che cercano spazi di libertà creativa fuori dai grandi conglomerati industriali.

FAQ

Chi era Alexander Kluge e perché è così importante nel cinema tedesco?

Alexander Kluge è stato un regista, scrittore e produttore centrale nel Nuovo Cinema Tedesco, premiato a Venezia e riconosciuto come coscienza critica della Germania del dopoguerra.

Quali sono i film fondamentali di Alexander Kluge da vedere per iniziare?

Sono particolarmente indicati Brutalität in Stein, La ragazza senza storia, Artisti sotto la tenda del circo: perplessi e il progetto collettivo Germania in autunno, essenziali per comprenderne poetica e impegno politico.

Che ruolo ha avuto Alexander Kluge nel Manifesto di Oberhausen?

Alexander Kluge fu tra i firmatari principali del Manifesto di Oberhausen, che nel 1962 sancì la rottura con il cinema commerciale tedesco e avviò il Nuovo Cinema Tedesco orientato a sperimentazione e responsabilità politica.

Cosa ha rappresentato la dctp di Alexander Kluge nella televisione privata?

La dctp ha rappresentato una piattaforma pionieristica per programmi indipendenti all’interno della televisione privata tedesca, garantendo spazi di approfondimento culturale, informazione critica e sperimentazione formale fuori dai palinsesti puramente commerciali tradizionali.

Da quali fonti è stata ricostruita la notizia sulla morte di Alexander Kluge?

La notizia è stata ricostruita a partire da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.