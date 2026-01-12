Alessia Pifferi, processo mediatico smontato: ecco perché la Corte d’appello ha ridotto la pena

Quadro giuridico della sentenza d’appello

Corte d’assise d’appello di Milano ha rideterminato la pena per Alessia Pifferi da ergastolo a 24 anni, fondando la decisione su motivazioni depositate in 193 pagine. Il collegio ha riconosciuto le attenuanti generiche in equivalenza all’unica aggravante ritenuta: il vincolo di parentela con la vittima. L’ergastolo è stato escluso per evitare una sanzione meramente afflittiva, in contrasto con la funzione rieducativa prevista dall’ordinamento.

I giudici hanno valutato che il comportamento processuale della donna dopo il decesso della figlia non denota un’accentuata pericolosità sociale. È stato definito coerente con una personalità deficitaria e con condizioni di vita segnate da incensuratezza, marginalità e fragilità economico-sociale. In tale equilibrio, il bilanciamento tra aggravante e attenuanti ha legittimato la riduzione della pena.

La sentenza rimarca l’“eccezionale gravità” dei fatti, ma inserisce la risposta punitiva in un quadro costituzionale in cui la pena deve tendere alla rieducazione. Il dispositivo assume rilievo anche per la critica al contesto ambientale del giudizio, che ha inciso sulla formazione della prova e sulla spontaneità delle deposizioni. La motivazione indica una cornice giuridica che separa la responsabilità penale, confermata, dalla misura della sanzione, calibrata sulle caratteristiche soggettive dell’imputata e sulla corretta funzionalità del processo.

Impatto del processo mediatico e “lapidazione verbale”

I giudici descrivono l’esposizione di Alessia Pifferi come una “lapidazione verbale” protratta, capace di plasmare percezioni pubbliche e condotte in aula. Il clamore ha interferito con la raccolta della prova, condizionando la spontaneità di testimoni e l’ordine del dibattimento.

La Corte stigmatizza il “processo televisivo”, definendolo un malcostume che trasforma il giudizio penale in intrattenimento, con ricadute “deleterie e devastanti” sulla dignità delle persone e sull’equilibrio della decisione. Le pressioni mediatiche, secondo i magistrati, hanno inciso persino sulle valutazioni tecniche e scientifiche.

Emblematico il ruolo della madre dell’imputata: da familiare a pubblica accusatrice “obtorto collo”, nel tentativo di sottrarsi alla gogna collettiva; alcune sue affermazioni risultano, per i giudici, non veritiere.

Il collegio riconosce un nesso tra spettacolarizzazione e “metamorfosi” dell’imputata in detenzione, con adattamenti comportamentali nati dall’assedio mediatico. Questo contesto non attenua la gravità del fatto, ma rileva nel valutare l’attendibilità delle prove e la genesi di condotte processuali.

La Corte di Milano invita a separare la responsabilità penale dalla narrativa televisiva: la prima si fonda su atti e riscontri, la seconda altera il quadro probatorio e la libertà testimoniale. Il richiamo è netto: limitare l’interferenza dei media per preservare la funzione cognitiva del processo.

Profilo dell’imputata e finalità rieducativa della pena

Il collegio descrive Alessia Pifferi come soggetto privo di precedenti, cresciuto in condizioni di estrema marginalità e fragilità economico-sociale, con tratti di personalità deficitari che hanno inciso su condotte e scelte processuali. La sua iniziale incapacità di cogliere la portata della detenzione, annotata nei primi giorni di carcere, è seguita da una “metamorfosi” attribuita alla pressione del processo mediatico.

Per i giudici, tali elementi soggettivi non mitigano l’“eccezionale gravità” del fatto, ma orientano la pena verso la funzione rieducativa. La detenzione a 24 anni, in luogo dell’ergastolo, è ritenuta compatibile con un percorso trattamentale realistico, in cui la sanzione non sia meramente afflittiva e consenta un lavoro su responsabilità, consapevolezza e reintegrazione.

Le attenuanti generiche, riconosciute in equivalenza al vincolo di parentela, si fondano su incensuratezza, marginalità e profilo psicologico. La “metamorfosi” in carcere è letta come adattamento indotto dal contesto espositivo, non come indice di persistente pericolosità sociale. Il quadro complessivo giustifica una pena calibrata sulla persona, in coerenza con i principi costituzionali e con l’esigenza di proteggere la qualità dell’accertamento probatorio.

