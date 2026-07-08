8 Luglio 2026

Home / EDITORE3 / Agenzia delle Entrate-Riscossione attiva il recupero online della Rottamazione-quinquies senza Spid o Cie

La notizia in sintesi

Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato il servizio per recuperare la comunicazione della Rottamazione-quinquies.

ha attivato il servizio per recuperare la comunicazione della Rottamazione-quinquies. Anche senza Spid o Cie si può richiedere online la copia con importi e moduli.

La prima o unica rata della definizione agevolata scade il 31 luglio 2026.

La misura riguarda specifici carichi affidati alla riscossione tra 2000 e 2023.

(Riassunto generato con AI)

Servizio attivo per la Rottamazione-quinquies

Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso operativo il servizio online che consente ai contribuenti di ottenere la copia della Comunicazione delle somme dovute relativa alla Rottamazione-quinquies, anche senza accesso all’area riservata. La novità riguarda chi ha bisogno della lettera con gli importi da versare e i moduli di pagamento ma non dispone di Spid o carta d’identità elettronica. La prima o unica rata scade il 31 luglio 2026, un termine che rende centrale la disponibilità tempestiva della documentazione necessaria.

Il servizio è disponibile nell’area pubblica del sito dell’ente di riscossione e amplia l’accessibilità della procedura. Il punto chiave è pratico: recuperare la comunicazione anche in assenza di credenziali digitali, evitando che un ostacolo tecnico possa compromettere la corretta gestione dell’adesione alla definizione agevolata.

Per i contribuenti interessati, il documento non ha solo valore informativo. È infatti il riferimento essenziale per conoscere l’esito della domanda, verificare gli importi dovuti, controllare le scadenze e disporre dei moduli necessari per il pagamento.

Come funziona e cosa comprende la misura

La richiesta della Comunicazione delle somme dovute può essere effettuata con pochi passaggi nell’area pubblica del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Occorre indicare il codice fiscale del contribuente che ha presentato la domanda di definizione agevolata, allegare un documento di riconoscimento e inserire l’indirizzo email al quale ricevere la documentazione. Si tratta di una procedura pensata soprattutto per chi ha inoltrato l’istanza senza usare l’area riservata.

Il servizio risponde in particolare a un’esigenza concreta dei contribuenti che hanno ricevuto o avrebbero dovuto ricevere la comunicazione tramite raccomandata o posta elettronica certificata. In questi casi, senza credenziali di accesso, recuperare una copia del documento poteva risultare problematico. La comunicazione contiene l’accoglimento o l’eventuale rigetto della domanda, un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare, il calendario delle rate e i moduli di versamento.

La Rottamazione-quinquies riguarda esclusivamente determinati carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Tra questi rientrano le imposte dichiarate ma non versate, l’omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento e le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture.

Il perimetro della misura è rilevante anche perché definisce con precisione il beneficio economico riconosciuto. La definizione agevolata consente infatti di pagare il solo debito residuo a titolo di capitale, oltre alle spese per eventuali procedure esecutive e ai diritti di notifica. Restano invece esclusi dal pagamento gli interessi e le sanzioni inclusi nei carichi, gli interessi di mora, le cosiddette sanzioni civili accessorie ai crediti di natura previdenziale e l’aggio.

Per le sanzioni amministrative legate al codice della strada irrogate dalle amministrazioni dello Stato, in particolare dalle Prefetture, il beneficio si applica in modo specifico alle somme dovute a titolo di interessi, comprese le cosiddette maggiorazioni, e all’aggio. Questo chiarimento delimita l’effetto della rottamazione e aiuta a comprendere quali voci vengano effettivamente ridotte e quali invece restino dovute.

Perché il documento diventa decisivo

L’attivazione del nuovo canale pubblico non modifica le regole della Rottamazione-quinquies, ma incide sulla possibilità concreta di rispettarle. A ridosso della scadenza del 31 luglio 2026, poter recuperare rapidamente la comunicazione significa ridurre il rischio di errori, omissioni o ritardi nella gestione dei pagamenti.

Il valore della novità sta quindi nell’accessibilità amministrativa: la definizione agevolata produce effetti solo se il contribuente dispone in tempo utile dei dati corretti. In questo quadro, la copia della comunicazione diventa il passaggio essenziale per trasformare il beneficio previsto dalla norma in un adempimento effettivamente eseguibile.

FAQ

Chi può chiedere la copia della comunicazione?

Sì, può richiederla il contribuente che ha presentato domanda di definizione agevolata, indicando il proprio codice fiscale e allegando un documento.

Serve Spid per ottenere la comunicazione?

No, il nuovo servizio è pensato proprio per chi non può accedere all’area riservata con Spid o carta d’identità elettronica.

Qual è la scadenza della prima rata?

Sì, la scadenza della prima o unica rata della Rottamazione-quinquies è fissata al 31 luglio 2026.

Cosa contiene la Comunicazione delle somme dovute?

Sì, contiene esito della domanda, carichi inseriti, importi da pagare, scadenze delle rate e moduli di pagamento.

Da quali fonti deriva questa ricostruzione?

Sì, la fonte originale è derivata da elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.