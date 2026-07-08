8 Luglio 2026

Home / EDITORE3 / Hedge fund ai massimi dal 2021, semestre forte spinto da tecnologia e semiconduttori

La notizia in sintesi

Gli hedge fund globali chiudono un semestre ai massimi dal 2021

I dati PivotalPath, ripresi da Bloomberg, indicano rendimento medio del 7,2%

Tecnologia e semiconduttori guidano il recupero con performance nettamente superiori

Nella seconda parte dell’anno prevale una maggiore cautela dei gestori

(Riassunto generato con AI)

Hedge fund, semestre forte trainato dalla tecnologia

L’industria globale degli hedge fund ha archiviato il primo semestre del 2026 con i risultati più robusti dal 2021, recuperando la brusca correzione registrata a marzo. Secondo i dati di PivotalPath, ripresi da Bloomberg, il rendimento medio dei fondi hedge ha raggiunto il 7,2% al 30 giugno, in un contesto segnato nei mesi precedenti dal rialzo del petrolio, dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e dalla volatilità dei titoli tecnologici.

Il recupero si è concentrato soprattutto sulle strategie più esposte all’innovazione digitale e ai semiconduttori, comparti favoriti dalla domanda di infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

Il dato assume rilievo anche in prospettiva storica: da gennaio 2020 il rendimento composto del settore si è attestato all’8,5%, segnale di una tenuta che ha premiato i gestori capaci di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del ciclo di mercato. Nelle ultime ore, il bilancio del semestre si è così imposto come uno dei principali riferimenti per valutare lo stato di salute della gestione alternativa globale e la centralità assunta dal tema IA nei portafogli.

Semiconduttori, arbitraggio e gestori vincenti

A sostenere il rimbalzo sono stati soprattutto i titoli dei semiconduttori, protagonisti di un trimestre particolarmente brillante grazie alla continua espansione della domanda legata all’intelligenza artificiale. In questo quadro si distingue il fondo Eureka di Marshall Wace, salito del 6,7% nel solo mese di giugno e del 19,9% nel semestre.

Ancora più marcata la progressione di Oculus, il fondo macro di D.E. Shaw, che ha guadagnato il 5,6% a giugno e il 27,4% nei primi sei mesi dell’anno. Tra i risultati più elevati figura poi Whale Rock Capital Management, con un progresso del 72,5%, sostenuto dalle esposizioni sui produttori di semiconduttori e dall’investimento nella società di intelligenza artificiale Anthropic.

Anche Appaloosa Management ha beneficiato del rally nel settore delle memorie per applicazioni IA, chiudendo il semestre con un rendimento del 32%. Il quadro che emerge è quello di una leadership netta delle strategie capaci di intercettare la filiera hardware dell’intelligenza artificiale, non soltanto sul lato software o delle piattaforme digitali.

Ma il semestre non è stato dominato esclusivamente dalla tecnologia. Una quota rilevante dei profitti è arrivata anche da strategie specialistiche sui ribilanciamenti degli indici azionari. L’accelerazione dell’inclusione di SpaceX nei principali benchmark di Nasdaq e FTSE Russell ha creato opportunità di arbitraggio per i gestori focalizzati su questi eventi tecnici di mercato. All’interno di Millennium Management, due team dedicati esclusivamente al trading sui cambiamenti degli indici avrebbero realizzato circa 3,7 miliardi di dollari di utili nel solo mese di giugno, contribuendo in modo determinante alla performance del fondo multi-strategy.

Non tutti però hanno partecipato allo stesso modo al recupero. ExodusPoint Capital Management è rimasto indietro rispetto ai concorrenti multi-strategia, con un rialzo dello 0,2% a giugno e del 4,3% nei primi sei mesi dell’anno.

In parallelo, i fondi quantitativi stanno attraversando la fase più difficile dal 2023, elemento che suggerisce come il mercato stia premiando in misura maggiore le scelte discrezionali e le esposizioni dirette ai grandi temi dell’innovazione tecnologica. È un passaggio importante, perché indica che nel 2026 la dispersione delle performance all’interno del settore resta elevata e che il risultato medio nasconde differenze profonde tra approcci, modelli e specializzazioni.

Cautela crescente nella seconda metà dell’anno

I risultati del primo semestre non hanno cancellato la prudenza. Nelle ultime settimane, infatti, gli hedge fund statunitensi hanno progressivamente alleggerito l’esposizione ai titoli tecnologici, in particolare ai semiconduttori e all’hardware, privilegiando settori più difensivi ed ETF.

Dopo il rally alimentato dall’intelligenza artificiale, molti investitori stanno monetizzando parte dei guadagni in vista della stagione delle trimestrali, considerata decisiva per capire se le big tech sapranno trasformare gli ingenti investimenti nell’IA in una crescita concreta degli utili. La rotazione non ridimensiona i risultati fin qui conseguiti, ma segnala che la seconda parte dell’anno potrebbe essere caratterizzata da un approccio più selettivo, meno lineare e più sensibile alla qualità degli utili societari.

FAQ

Quanto hanno reso gli hedge fund nel semestre?

Sì, il rendimento medio ha raggiunto il 7,2% al 30 giugno, secondo i dati di PivotalPath ripresi da Bloomberg.

Quale settore ha guidato la ripresa?

Sì, le strategie focalizzate sulla tecnologia hanno trainato il recupero, con una performance media del 27% nel semestre.

Quali fondi hanno registrato i risultati migliori?

Sì, tra i migliori figurano Whale Rock Capital Management, Oculus, Eureka di Marshall Wace e Appaloosa Management.

Perché i gestori stanno riducendo l’esposizione tech?

Sì, molti stanno prendendo profitto prima delle trimestrali e si stanno spostando verso settori difensivi ed ETF.

Da quali fonti deriva questa ricostruzione?

Sì, la fonte originale è indicata come elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.