Home / SPETTACOLI & CINEMA / Achille Lauro lascia X Factor come giudice, ecco chi lo sostituisce

Achille Lauro lascia X Factor 2026: cosa cambia nel talent

Achille Lauro non sarà giudice alla ventesima edizione di X Factor, in onda da settembre 2026.

La decisione, maturata nelle scorse settimane, riguarda il talent prodotto a Milano e in onda su Sky e Now.

Lauro avrebbe comunicato la scelta alla produzione per concentrare tutte le energie su nuovi progetti musicali e artistici, senza attriti con il programma, in un’edizione particolarmente simbolica: quella del ventennale del format in Italia.

In sintesi:

Achille Lauro non sarà nel cast di giudici di X Factor 2026.

non sarà nel cast di giudici di X Factor 2026. L’uscita è legata alla volontà di concentrarsi sulla carriera artistica personale.

La produzione è al lavoro per trovare un sostituto all’altezza del ventennale.

Le registrazioni della nuova edizione inizieranno già nel mese di giugno.

Perché Achille Lauro lascia X Factor e cosa sappiamo ora

Alla base dell’addio di Achille Lauro a X Factor non emergono tensioni con la produzione né contrasti editoriali.

Secondo quanto filtra da ambienti vicini al cantante, la scelta nasce da un’esigenza strategica: focalizzarsi sulla propria carriera, tra nuovi album, tour e progetti trasversali tra musica, moda e arti visive.

La presenza di Lauro nel talent aveva contribuito a rinnovare linguaggi e immaginario pop, seguendo una traiettoria artistica spesso accostata, per approccio performativo, a quella di David Bowie. Ora, però, la priorità sarebbe tornare a tempo pieno sulla progettualità individuale, senza i vincoli di calendario imposti da un grande show televisivo settimanale.

Per la produzione di X Factor, l’uscita arriva in un momento delicato: l’edizione 2026 coinciderà con il ventennale del format e richiederà un cast forte, riconoscibile e capace di intercettare pubblico televisivo e audience digitali.

Caccia al nuovo giudice per il ventennale di X Factor

Resta aperta la domanda su chi prenderà il posto di Achille Lauro al tavolo dei giudici.

Al momento non circolano indiscrezioni affidabili: nessun nome è stato confermato, né trapelano shortlist ufficiali.

La produzione sarebbe però già al lavoro da tempo per individuare un profilo che garantisca impatto mediatico, credibilità musicale e capacità di dialogo con le nuove generazioni.

L’urgenza è legata ai tempi: l’inizio delle registrazioni è previsto per il prossimo giugno, con audizioni e selezioni che dovranno essere completate prima del debutto autunnale. La scelta del nuovo giudice potrebbe puntare su un artista italiano di forte riconoscibilità, magari con un percorso consolidato tra Sanremo, streaming e live, in grado di rafforzare il posizionamento del talent in vista di un’edizione celebrativa e strategica per gli ascolti.

FAQ

Perché Achille Lauro non fa più il giudice a X Factor?

La decisione di Achille Lauro è legata alla volontà di concentrarsi su nuovi progetti discografici, live e creativi, senza conflitti noti con la produzione.

Quando inizia X Factor 2026 e quando si registrano le puntate?

X Factor 2026 debutterà a settembre, mentre l’avvio delle registrazioni è programmato per giugno, con audizioni e selezioni organizzate nelle settimane precedenti alla messa in onda.

Chi sostituirà Achille Lauro tra i giudici di X Factor?

Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale sul sostituto di Achille Lauro. La produzione sta valutando profili artistici diversi, ma nessun nome è stato ancora annunciato.

L’uscita di Achille Lauro cambierà il format di X Factor?

L’uscita di Lauro inciderà sul cast, ma il format di X Factor resterà invariato: selezioni, live e meccanismi di gara rimarranno quelli consolidati.

Quali sono le fonti utilizzate per questa notizia su X Factor?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.