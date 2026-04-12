Home / EVENTI / Jannik Sinner trionfa a Monte Carlo e riconquista il numero uno del tennis mondiale

Sinner domina Monte Carlo e torna numero uno al mondo

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Monte Carlo, battendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz 7-6, 6-3.

Sul centrale del Country Club di Monte Carlo, il 21enne italiano ha ribaltato due partenze difficili di set, imponendosi nei momenti chiave.

Il successo, arrivato oggi nel Principato, vale il ritorno di Sinner al primo posto del ranking ATP, a discapito proprio di Alcaraz.

Si tratta della sua quarta vittoria consecutiva in un Masters 1000 e del primo titolo di questo livello sulla terra rossa, superficie finora meno favorevole.

Il trionfo certifica il sorpasso tecnico e mentale di Sinner sul rivale spagnolo, ridefinendo gli equilibri del tennis maschile contemporaneo.

In sintesi:

Sinner vince Monte Carlo, primo Masters 1000 sulla terra rossa

Battuto Alcaraz in finale con il punteggio di 7-6, 6-3

Con questo successo Sinner torna numero uno del ranking ATP

Quarta vittoria consecutiva di Sinner in un torneo Masters 1000

Una finale equilibrata che segna un cambio di gerarchie

La finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha confermato perché i due sono oggi i riferimenti assoluti del circuito.

Nel primo set Sinner è partito contratto, concedendo subito una palla break e finendo sotto 0-2.

L’azzurro ha però reagito, strappando il servizio allo spagnolo nel terzo game con un contro-break che ha riequilibrato immediatamente il parziale.

Da lì in avanti entrambi hanno difeso il turno di battuta fino al 6-6, rendendo necessario il tie-break, mini spareggio che decide il set quando si arriva in parità a sei game.

Nel gioco decisivo Sinner ha alzato il livello, salendo 6-4 e procurandosi due set point: sprecato il primo, ha sfruttato il secondo grazie a un doppio fallo di Alcaraz.

Anche il secondo set è iniziato in salita per l’italiano, sotto 1-3 dopo aver perso la battuta.

Sul 3-1 Alcaraz sembrava in controllo, ma Sinner ha trovato un nuovo break, ha pareggiato 3-3 e da lì ha infilato una striscia di cinque game consecutivi fino al 6-3 finale, chiudendo con il primo match point.

Questa vittoria sulla terra, dopo la finale persa a Roma lo scorso anno proprio contro Alcaraz, rappresenta un passaggio di maturità tecnica e mentale: Sinner oggi gestisce situazioni di pressione con una lucidità da campione già compiuto.

Cosa cambia ora per Sinner, Alcaraz e il tennis mondiale

Il successo di Monte Carlo ridisegna lo scenario verso la stagione sulla terra europea, con Roma e Roland Garros nel mirino.

Sinner non solo torna numero uno al mondo, ma dimostra di poter essere competitivo al massimo livello anche sulla superficie storicamente più selettiva.

Per Carlos Alcaraz la sconfitta è un segnale chiaro: il confronto diretto con Sinner è ormai una rivalità strutturale, destinata a marcare i prossimi anni come accaduto per Federer-Nadal-Djokovic.

La capacità dell’italiano di ribaltare due parziali complicati indica una tenuta mentale superiore, elemento decisivo nei grandi appuntamenti.

Per il movimento italiano, il titolo a Monte Carlo e il primato nel ranking consolidano un’era senza precedenti, con effetti potenziali su investimenti, vivai e appeal internazionale dei tornei tricolori, a partire dagli Internazionali d’Italia.

FAQ

Quando è stata giocata la finale di Monte Carlo tra Sinner e Alcaraz?

La finale è stata disputata oggi sul campo centrale del Country Club di Monte Carlo, con vittoria di Jannik Sinner in due set.

Che punteggio ha ottenuto Sinner contro Alcaraz a Monte Carlo?

Jannik Sinner ha sconfitto Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3, chiudendo l’incontro al primo match point disponibile.

Perché la vittoria di Monte Carlo è importante per la carriera di Sinner?

La vittoria è importante perché è il primo Masters 1000 di Sinner sulla terra rossa e gli consente di tornare numero uno ATP.

Cosa significa che Sinner ha vinto la sua quarta finale consecutiva in un Masters 1000?

Significa che Sinner ha conquistato quattro titoli Masters 1000 di fila giocati, confermando continuità di rendimento ai massimi livelli del circuito mondiale.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Sinner e Monte Carlo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.