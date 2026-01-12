Impatto mediatico e aumento delle visite

Checco Zalone con ‘Buen Camino’ ha innescato un effetto misurabile sulla sanità: secondo Vincenzo Mirone, responsabile Ufficio Pazienti della Società Italiana di Urologia, dopo l’uscita del film si registra un incremento delle visite urologiche preventive. L’osservazione arriva da colloqui con colleghi in diversi centri, in attesa di una rilevazione quantitativa strutturata.

Nel film, il tema delle patologie prostatiche è trattato con taglio ironico, compresa la canzone ‘Prostata Enflamada’, e questo approccio sembra aver abbassato le barriere psicologiche che frenano gli uomini dall’accesso ai controlli. L’effetto mediatico, dunque, si traduce in una maggiore propensione a prenotare visite e screening.

La SIU valuta l’avvio di un’indagine formale per quantificare l’aumento e confermare il trend su scala nazionale. L’istituzione, intanto, accoglie positivamente ogni iniziativa capace di spingere la popolazione maschile verso la prevenzione, evidenziando come il linguaggio semplice e accessibile faciliti la consapevolezza e il dialogo sulla salute urologica.

Prevenzione prostatica: dati, rischi e benefici

La prevenzione della prostata rimane un pilastro della salute maschile: in Italia si stimano circa 40mila nuove diagnosi di tumore prostatico l’anno e 7mila decessi, confermando la malattia tra le principali cause di morte oncologica negli uomini. Le visite urologiche periodiche e gli screening mirati permettono di individuare precocemente alterazioni sospette e intervenire con maggiore efficacia.

Gli strumenti di valutazione includono anamnesi, esplorazione rettale digitale, dosaggio del PSA e, quando indicato, imaging e biopsia. Un approccio personalizzato, basato su età, familiarità e fattori di rischio, riduce il rischio di sovradiagnosi e sovratrattamento, massimizzando i benefici clinici.

Secondo Vincenzo Mirone della Società Italiana di Urologia, parlare con linguaggio diretto e comprensibile stimola gli uomini a prendersi cura di sé, in modo analogo a quanto accade da anni nella prevenzione del tumore al seno. L’obiettivo è normalizzare il controllo urologico, superando reticenze e ritardi che impattano su diagnosi e prognosi.

Superare i tabù: il ruolo dell’ironia nella salute maschile

L’uso dell’ironia nel racconto della salute urologica maschile, come avviene nel film Buen Camino di Checco Zalone, agisce da leva culturale: riduce l’imbarazzo, facilita il linguaggio e rende condivisibile un tema percepito come intimo. Secondo Vincenzo Mirone della Società Italiana di Urologia, il registro semplice e accessibile avvicina gli uomini ai controlli preventivi, colmando un divario storico rispetto alla proattività femminile.

L’effetto è duplice: più dialogo tra pazienti e specialisti e maggiore propensione a prenotare visite urologiche. Quando la comunicazione smonta stereotipi e vergogne, il percorso di prevenzione diventa un atto normale di cura di sé, non un evento eccezionale.

La SIU accoglie con favore campagne e contenuti pop capaci di scardinare il tabù della prostata. L’ironia funziona se ancorata a messaggi chiari: consulto medico, screening appropriati, attenzione ai fattori di rischio. In questo quadro, la canzone “Prostata Enflamada” è un grimaldello narrativo che apre porte a un confronto più maturo sulla salute maschile, mentre si prepara una possibile indagine per misurare con precisione l’aumento delle visite.

FAQ