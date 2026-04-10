Home / SPETTACOLI & CINEMA / Achille Lauro abbandona X Factor e rilancia carriera musicale solista

Achille Lauro lascia X Factor per dedicarsi totalmente alla musica

Achille Lauro ha annunciato che non sarà nella giuria del prossimo X Factor. Lo ha comunicato su Instagram, spiegando di voler concentrare tempo ed energie su tour negli stadi e nuovi progetti discografici.

La decisione riguarda l’edizione in onda su Sky in Italia e arriva dopo due anni di presenza continuativa al tavolo dei giudici.

Lauro motiva l’addio con l’esigenza di tornare a vivere la musica come priorità assoluta, in una fase che definisce “stupenda” della propria vita artistica e personale.

In sintesi:

Achille Lauro lascia la giuria di X Factor dopo due stagioni su Sky.

lascia la giuria di dopo due stagioni su Sky. L’artista sceglie di dedicarsi interamente a tour negli stadi e nuovi progetti musicali.

Confermati in giuria Paola Iezzi , Jake La Furia e Francesco Gabbani .

, e . Resta aperto il nodo: tre giudici o un nuovo nome a sostituirlo.

I motivi dell’addio e le parole di Achille Lauro

Nella storia Instagram, Achille Lauro ha definito “bellissimi” i due anni a X Factor, ringraziando squadra e produzione. «Dopo due anni bellissimi a X Factor con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui», ha scritto.

Ha poi descritto il momento professionale che sta vivendo, tra concerti negli stadi e nuovi progetti: «Mi trovo in un momento stupendo della mia vita. Tra un enorme tour negli stadi, l’amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi, in questi anni, mi ha dato tutto».

L’artista ha ribadito il legame viscerale con il proprio lavoro creativo: «La musica è la mia casa. Scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno».

La scelta segna una svolta di carriera: meno televisione, più palcoscenico e studio di registrazione, con l’obiettivo di capitalizzare il momentum del tour e della risposta del pubblico.

Gli scenari per la nuova giuria di X Factor

L’uscita di Achille Lauro era stata anticipata dal settimanale “Chi”, che aveva ipotizzato la sua mancata riconferma. Ora l’addio è ufficiale e si apre il cantiere sul nuovo assetto della giuria.

Nell’ultima edizione, al tavolo sedevano con lui Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, tutti confermati per la prossima stagione di X Factor.

Resta da capire se la produzione opterà per un terzetto stabile, riducendo il numero di giudici, oppure se inserirà un nuovo nome per coprire lo spazio lasciato da Lauro.

L’eventuale ingresso di un quarto giudice potrebbe ridefinire equilibri, target e linguaggi del programma, con impatto diretto sulla narrazione del talent e sul posizionamento presso il pubblico più giovane, storicamente vicino all’immaginario di Achille Lauro.

FAQ

Perché Achille Lauro lascia la giuria di X Factor?

La decisione è motivata dall’intenzione di dedicarsi interamente alla musica, concentrandosi su tour negli stadi e nuovi progetti discografici prioritari.

Chi sono i giudici confermati nella prossima edizione di X Factor?

Sono stati confermati Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, mentre il posto di Achille Lauro resta vacante.

È già noto chi sostituirà Achille Lauro a X Factor?

Al momento non è stato annunciato alcun sostituto. La produzione sta valutando se restare con tre giudici o introdurre un nuovo nome.

Achille Lauro smetterà di apparire in televisione?

No, l’artista non ha parlato di addio alla TV in generale, ma di una scelta specifica per concentrarsi ora sulla musica.

Qual è la fonte delle informazioni su Achille Lauro e X Factor?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.