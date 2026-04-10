michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Achille Lauro abbandona X Factor e rilancia carriera musicale solista

Achille Lauro abbandona X Factor e rilancia carriera musicale solista

Achille Lauro lascia X Factor per dedicarsi totalmente alla musica

Achille Lauro ha annunciato che non sarà nella giuria del prossimo X Factor. Lo ha comunicato su Instagram, spiegando di voler concentrare tempo ed energie su tour negli stadi e nuovi progetti discografici.
La decisione riguarda l’edizione in onda su Sky in Italia e arriva dopo due anni di presenza continuativa al tavolo dei giudici.
Lauro motiva l’addio con l’esigenza di tornare a vivere la musica come priorità assoluta, in una fase che definisce “stupenda” della propria vita artistica e personale.

In sintesi:

  • Achille Lauro lascia la giuria di X Factor dopo due stagioni su Sky.
  • L’artista sceglie di dedicarsi interamente a tour negli stadi e nuovi progetti musicali.
  • Confermati in giuria Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani.
  • Resta aperto il nodo: tre giudici o un nuovo nome a sostituirlo.

I motivi dell’addio e le parole di Achille Lauro

Nella storia Instagram, Achille Lauro ha definito “bellissimi” i due anni a X Factor, ringraziando squadra e produzione. «Dopo due anni bellissimi a X Factor con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui», ha scritto.
Ha poi descritto il momento professionale che sta vivendo, tra concerti negli stadi e nuovi progetti: «Mi trovo in un momento stupendo della mia vita. Tra un enorme tour negli stadi, l’amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi, in questi anni, mi ha dato tutto».

L’artista ha ribadito il legame viscerale con il proprio lavoro creativo: «La musica è la mia casa. Scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno».
La scelta segna una svolta di carriera: meno televisione, più palcoscenico e studio di registrazione, con l’obiettivo di capitalizzare il momentum del tour e della risposta del pubblico.

Gli scenari per la nuova giuria di X Factor

L’uscita di Achille Lauro era stata anticipata dal settimanale “Chi”, che aveva ipotizzato la sua mancata riconferma. Ora l’addio è ufficiale e si apre il cantiere sul nuovo assetto della giuria.
Nell’ultima edizione, al tavolo sedevano con lui Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, tutti confermati per la prossima stagione di X Factor.

Resta da capire se la produzione opterà per un terzetto stabile, riducendo il numero di giudici, oppure se inserirà un nuovo nome per coprire lo spazio lasciato da Lauro.
L’eventuale ingresso di un quarto giudice potrebbe ridefinire equilibri, target e linguaggi del programma, con impatto diretto sulla narrazione del talent e sul posizionamento presso il pubblico più giovane, storicamente vicino all’immaginario di Achille Lauro.

FAQ

Perché Achille Lauro lascia la giuria di X Factor?

La decisione è motivata dall’intenzione di dedicarsi interamente alla musica, concentrandosi su tour negli stadi e nuovi progetti discografici prioritari.

Chi sono i giudici confermati nella prossima edizione di X Factor?

Sono stati confermati Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, mentre il posto di Achille Lauro resta vacante.

È già noto chi sostituirà Achille Lauro a X Factor?

Al momento non è stato annunciato alcun sostituto. La produzione sta valutando se restare con tre giudici o introdurre un nuovo nome.

Achille Lauro smetterà di apparire in televisione?

No, l’artista non ha parlato di addio alla TV in generale, ma di una scelta specifica per concentrarsi ora sulla musica.

Qual è la fonte delle informazioni su Achille Lauro e X Factor?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache