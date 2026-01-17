Segnalazioni e disservizi

X e Grok stanno registrando disservizi a macchia di leopardo, con migliaia di segnalazioni concentrate nelle ultime ore. Il monitoraggio indipendente di downdetector.com indica un picco iniziato intorno alle 16:00 (ora italiana), con malfunzionamenti su login, pubblicazione dei post e invio dei messaggi diretti. Le anomalie risultano in progressiva mitigazione secondo i rilevamenti in tempo reale.

Gli utenti riferiscono errori intermittenti in fase di autenticazione, ritardi nella visualizzazione della timeline e blocchi casuali nell’accesso alla messaggistica. Le criticità non appaiono circoscritte a singole aree geografiche, suggerendo un impatto diffuso sull’infrastruttura del servizio.

Grok, integrato nativamente in X, risulta a sua volta coinvolto: rallentamenti e risposte non disponibili sono tra i problemi più segnalati. Il trend delle notifiche conferma l’andamento ondulato del guasto, compatibile con interventi tecnici in corso e ripristini graduali delle funzionalità principali.

Le testimonianze raccolte evidenziano una maggiore incidenza di errori nelle ore successive al picco iniziale, con alcuni utenti che riportano ripristino parziale delle funzioni chiave e altri ancora impossibilitati ad accedere ai servizi. In assenza di comunicazioni tecniche ufficiali di dettaglio, la tracciatura di downdetector.com resta il riferimento principale per valutare la normalizzazione.

Cronologia delle interruzioni

L’ultimo blackout di X è stato registrato tre giorni fa, con un’interruzione inferiore a un’ora e recupero graduale delle funzionalità principali. Episodi analoghi hanno mostrato lo stesso schema: down improvviso, criticità su login e pubblicazione, rientro progressivo dopo interventi infrastrutturali.

Un guasto rilevante risale a ottobre, attribuito a un problema ai server dell’azienda, con impatto esteso su autenticazione, timeline e messaggistica. La risoluzione ha seguito una scalata di ripristini regionali, coerente con interventi su nodi centrali.

Nel ciclo attuale, i disservizi sono emersi intorno alle 16:00 (ora italiana) secondo downdetector.com, con andamento intermittente e riduzione delle anomalie nelle ore successive. I pattern osservati indicano vulnerabilità ricorrenti in aree critiche della piattaforma.

Controversie su funzioni e sicurezza

Le polemiche su Grok si sono intensificate per l’uso di strumenti capaci di alterare immagini in modo invasivo, inclusa la possibilità di “spogliare virtualmente” le persone. La funzione, integrata in X, ha sollevato allarmi sulla tutela della privacy e sui rischi di abuso, con richieste di sospensione provenienti da osservatori e comunità digitali.

La società di Elon Musk ha comunicato l’intenzione di disattivare la capacità incriminata, segnalando un cambio di rotta dopo settimane di critiche globali. La decisione è motivata dall’esigenza di prevenire danni reputazionali e legali, oltre che di ridurre la circolazione di contenuti manipolati.

Il nodo riguarda l’assenza di barriere efficaci contro usi impropri e la difficoltà di moderare output generati dall’IA in tempo reale. L’episodio riaccende il dibattito sulla responsabilità delle piattaforme nell’implementazione di algoritmi di editing visivo e sulle garanzie minime per gli utenti.

Le misure annunciate includono la rimozione della funzionalità contestata e un rafforzamento dei controlli, ma non sono stati forniti dettagli tecnici o tempistiche operative. Analisti del settore segnalano la necessità di audit indipendenti e trasparenza sugli strumenti di classificazione e blocco.

In parallelo ai disservizi tecnici rilevati, cresce l’attenzione su protocolli di verifica, tracciabilità delle modifiche e strumenti di segnalazione rapida, considerati essenziali per contenere la diffusione di contenuti a rischio.

FAQ