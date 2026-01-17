Antonio Ricci reinventa Striscia la Notizia: prime time scosso, format rivoluzionato e sorprese imprevedibili

Novità e formato in prima serata

Antonio Ricci rilancia “Striscia la Notizia” in prima serata su Canale 5 dal 22 gennaio, per cinque appuntamenti settimanali evento, con sottotitolo “La voce della presenza”, dichiarazione d’intenti che ribadisce centralità e tenuta del format. Ricci, in conferenza stampa del 16 gennaio nello studio rinnovato di Cologno Monzese, parla di presenza come potenza: libertà da conquistare, non concessa.

La regia estetica e tecnica viene aggiornata: studio totalmente riprogettato e taglio da varietà classico con band dal vivo diretta da Demo Morselli, pensata per sostenere ritmo, satira e momenti spettacolari. L’impianto produttivo resta quello della trasmissione d’inchiesta con innesti di intrattenimento, puntando su riconoscibilità e impatto pop.

L’edizione in prime time promette un mix serrato di servizio pubblico e ironia, calibrato su cinque puntate “evento” per massimizzare attenzione e rilevanza editoriale. Prevista apertura internazionale per indagini e collegamenti, mentre il rinnovamento scenico punta a valorizzare conduzione, coreografie e ospiti, mantenendo il marchio satirico in primo piano.

Conduttori, veline e ospiti speciali

Al bancone tornano Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, definiti “eroi” da Antonio Ricci, con ironia sullo smoking “da Telegatti” a rimarcare l’identità artigianale e il riciclo creativo del programma. La conduzione punta su tempi comici rodati e sul dialogo diretto con il pubblico di prima serata, mantenendo il baricentro sulla satira di costume.

La rivoluzione scenica coinvolge le veline: non più due ma sei, con Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Una scelta che amplia presenza scenica e varietà coreografica, coerente con il taglio da varietà classico e la band dal vivo diretta da Demo Morselli.

Capitolo ospiti: la “bomba” è Maria De Filippi in versione inviata, affiancata da Tina Cipollari e dal disturbatore Giovannino di “Tú sí que vales”, incaricati di consegnare la storica “merdina” a chi occupa abusivamente i parcheggi per disabili. Ricci racconta un’adesione entusiasta: da presenza lampo a partecipazione prolungata.

Tra i volti nuovi figura Alessandro Del Piero, “Capitan Alex”, che userà le “pallonate” come cifra satirica contro storture e malcostume. Spazio anche alla criminologa Roberta Bruzzone con “Striscia Criminale”, segmento dedicato alle vicende più spigolose dietro le quinte televisive, ulteriore tassello del mosaico tra inchiesta e intrattenimento.

Inchieste, rubriche e sorprese del Gabibbo

La squadra storica delle inchieste torna al centro della narrazione: Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Antonio Casanova, Jimmy Ghione, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì, Francesco Mazza, Moreno Morello e Valerio Staffelli presidiano territorio e attualità. Ricci conferma un raggio d’azione anche all’estero, per ampliare l’impatto delle indagini e intercettare fenomeni transnazionali. In parallelo, le rubriche satiriche di Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo scandiscono il ritmo tra cronaca e costume.

Il format integra nuove leve durante il ciclo di puntate, coerente con l’idea che chi ha fatto l’inviato rimane parte della community editoriale: un serbatoio di competenze e volti pronti a rientrare. Ricci respinge l’etichetta di programma “vecchio” e rivendica la sperimentazione continua: nell’ultima stagione sono state testate venti rubriche inedite, con approccio iterativo e reattivo ai fatti.

Capitolo identità: il Gabibbo, icona celebrata per i 35 anni e reduce dall’abbraccio del Lucca Comics & Games, firma la chicca finale con “Dazi”, sigla ispirata alle eccentricità politiche di Donald Trump. Ricci la definisce atto di resistenza mediatica: una fiammella accesa su tv e informazione alternative, tra satira, memoria e presenza.

FAQ

  • Quando va in onda “Striscia la Notizia” in prime time?
    Dal 22 gennaio, per cinque puntate evento su Canale 5.
  • Quali inviati guidano le inchieste?
    Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Antonio Casanova, Jimmy Ghione, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì, Francesco Mazza, Moreno Morello, Valerio Staffelli.
  • Le indagini avranno anche focus internazionali?
    Sì, Ricci ha annunciato uscite e collegamenti all’estero.
  • Quali rubriche satiriche sono confermate?
    Gli spazi di Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo.
  • Qual è il ruolo del Gabibbo in questa edizione?
    Protagonista in studio e interprete della sigla finale “Dazi”.
  • Su cosa si ispira “Dazi”?
    Alle scelte e alle eccentricità politiche di Donald Trump, secondo Ricci.
  • Qual è la fonte giornalistica citata?
    L’annuncio e i dettagli provengono dalla conferenza stampa del 16 gennaio riportata da Giusy Cascio.

