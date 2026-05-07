Amici serale anticipazioni ottava puntata eliminati finalisti e ospiti

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Amici 2025, semifinale: chi va in finale e cosa succede in studio

La semifinale di Amici di Maria De Filippi, registrata oggi negli studi di Roma e in onda su Canale 5 sabato 9 maggio in prima serata, definisce i finalisti che si contenderanno la vittoria domenica 17 maggio in diretta. In gara restano sei allievi, tre cantanti e tre ballerini, valutati dalla giuria composta da Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio, Amadeus e Gigi D’Alessio. La puntata, registrata a porte chiuse come da prassi, stabilisce l’accesso alla finalissima, chiarendo chi tra i concorrenti riuscirà a trasformare la visibilità del talent in un possibile debutto professionale nel mondo della musica e della danza.

In sintesi:

Tutti e tre i ballerini, Alessio , Nicola ed Emiliano , accedono direttamente alla finale.

, ed , accedono direttamente alla finale. I tre cantanti, Angie , Elena e Lorenzo , finiscono al ballottaggio.

, e , finiscono al ballottaggio. In giuria confermati Elena D’Amario , Cristiano Malgioglio , Amadeus e Gigi D’Alessio .

, , e . Ospiti musicali Irama e Giordana Angi, spazio game show con Alessandro Cattelan.

Ospiti, gare e dinamiche della semifinale di Amici

La semifinale consolida il doppio binario di Amici: competizione artistica e intrattenimento generalista. Sul fronte musicale tornano in studio Irama e Giordana Angi; quest’ultima presenta il nuovo brano “Quando poi ci lasceremo”, testando subito la risposta del pubblico del talent, tradizionalmente molto ricettivo rispetto alle novità discografiche.

Per la parte più leggera del programma, Alessandro Cattelan guida ancora il gioco “Password”, un quiz a coppie pensato per alternare ritmo televisivo e promozione dei volti ospiti. In questa puntata tornano in studio l’attrice Giulia Michelini e la showgirl Belén Rodriguez, chiamate a giocare e interagire con il mondo della scuola di Maria De Filippi.

La struttura delle tre manche di gara segue la formula consolidata del Serale: sfide incrociate tra squadre, esibizioni valutate dalla giuria, ranking di serata che porta alle nomination per il ballottaggio.

Ballerini tutti in finale e cantanti al ballottaggio: cosa significa

Sul versante danza, la puntata si chiude con una decisione netta: tutti e tre i ballerini ancora in gara, Alessio, Nicola ed Emiliano, ottengono l’accesso diretto alla finalissima del 17 maggio. È un segnale forte della crescita del livello coreutico nel programma e della volontà di dare pari visibilità alle diverse personalità di danza in vista di possibili ingaggi professionali in compagnie, tour o produzioni televisive.

La competizione si concentra invece sul canto: i tre cantanti rimasti, Angie, Lorenzo ed Elena, finiscono tutti al ballottaggio, rinviando alla messa in onda e al televoto il peso decisivo del pubblico. In prospettiva discografica, la semifinale diventa così un banco di prova cruciale per comprendere chi, tra i tre, possieda il miglior equilibrio tra identità artistica, riconoscibilità mediatica e potenziale commerciale.

Prospettive per la finale e impatto su carriera e ascolti

La configurazione di questa semifinale, con tre ballerini già sicuri in finale e i tre cantanti sospesi al ballottaggio, prepara una finalissima a forte componente emotiva e ad alta resa televisiva, elemento centrale per la performance di Amici su Canale 5 e sulle piattaforme digitali.

Per i finalisti, l’ultima puntata del 17 maggio non rappresenta solo la possibile vittoria del talent, ma soprattutto la vetrina decisiva verso contratti discografici, scritture teatrali, tournée e ingaggi televisivi. In quest’ottica, il posizionamento dei loro brani e delle loro esibizioni su social, piattaforme streaming e indicizzazione su Google sarà determinante per trasformare la popolarità del programma in carriera duratura.

FAQ

Quando va in onda la semifinale di Amici di Maria De Filippi?

La semifinale va in onda sabato 9 maggio in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.25 circa.

Chi sono i finalisti ballerini di Amici dopo la semifinale?

Sono confermati in finale tutti e tre i ballerini ancora in gara: Alessio, Nicola ed Emiliano, senza ulteriori eliminazioni nella danza.

Quali cantanti rischiano l’eliminazione dopo la semifinale di Amici?

Vanno tutti al ballottaggio i tre cantanti rimasti: Angie, Elena e Lorenzo, con esito rimandato alla finale.

Chi sono gli ospiti della semifinale di Amici 2025?

Gli ospiti annunciati sono Irama e Giordana Angi per la musica, più Giulia Michelini e Belén Rodriguez nel gioco “Password”.

Quali sono le fonti utilizzate per queste anticipazioni su Amici?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.