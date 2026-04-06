Home / SOCIAL MEDIA / WhatsApp usato in modo improprio può configurare reati di stalking, infedeltà, maltrattamenti e corruzione

WhatsApp e responsabilità legali: cosa rischiano davvero gli utenti italiani

WhatsApp è oggi il principale canale di comunicazione privata degli italiani e la giurisprudenza lo tratta sempre più come vera e propria corrispondenza.

In tutta Italia, tra il 2021 e il 2026, numerose sentenze di Corte di Cassazione e Corte Costituzionale hanno definito i confini tra uso lecito e illecito dell’app di Meta.

Messaggi, stati, foto profilo, audio e accessi non autorizzati possono integrare reati di diffamazione, stalking, trattamento illecito di dati, reati sessuali e persino incidere su addebito della separazione.

Questa evoluzione normativa impone agli utenti una nuova consapevolezza: ciò che si scrive o inoltra su WhatsApp può avere lo stesso valore, e le stesse conseguenze, di una lettera o di un atto formale.

In sintesi:

La giurisprudenza equipara i messaggi WhatsApp alla corrispondenza tradizionale, con tutela penale e civile.

Diffamazione, stalking, revenge porn e reati sui minori possono consumarsi interamente via chat.

Accessi abusivi all’account dell’ex integrano due distinti reati informatici e di corrispondenza.

Chat e audio WhatsApp incidono su addebito della separazione e responsabilità nei maltrattamenti.

Quando un messaggio WhatsApp diventa reato penale o civile

Le sentenze più recenti chiariscono che i messaggi WhatsApp sono corrispondenza privata. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 170 del 27 luglio 2023, e la Cassazione, con sentenza n. 4009 del 23 febbraio 2026, lo affermano esplicitamente.

Scrivere in gruppi, come chat di classe o condominio, frasi lesive sulla reputazione di un terzo integra diffamazione, a prescindere dal numero di partecipanti o da quanti abbiano effettivamente letto il messaggio.

Diversamente dai siti web, la chat non è equiparata alla stampa: non scatta l’aggravante della diffusione potenzialmente illimitata, ma resta piena responsabilità penale.

La Cassazione (sentenza n. 33219 dell’8 settembre 2021) ha esteso la tutela anche allo stato personale: un contenuto offensivo pubblicato nello stato configura comunque diffamazione.

L’accesso non autorizzato all’account WhatsApp dell’ex, anche se si conosce legittimamente il PIN del telefono, comporta due reati: accesso abusivo a sistema telematico e violazione di corrispondenza, come stabilito dalla sentenza n. 3025 del 27 gennaio 2025.

La pubblicazione sui social della sola foto profilo WhatsApp altrui, senza consenso, è stata qualificata trattamento illecito di dati personali (sentenza n. 29683 del 25 agosto 2025).

Sul piano relazionale, l’uso ossessivo dell’app contro un ex partner integra stalking: la sentenza n. 27453 del 10 luglio 2024 qualifica come atti persecutori il tempestare di messaggi chi continua a ribadire il rifiuto, includendo anche le pressioni sui familiari.

Matrimoni, sessualità e separazioni: le prove digitali pesano sempre di più

La Cassazione riconosce un ruolo centrale a WhatsApp nelle cause familiari. Gli audio di minacce e intimidazioni del coniuge, trasmessi via app, sono prove ammissibili per i maltrattamenti (sentenza n. 33707 del 14 ottobre 2025).

Sul versante sessuale, inoltrare su WhatsApp video ottenuti da piattaforme come OnlyFans senza il consenso della persona ritratta integra il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, stabilito dalla sentenza n. 30169 del 2 settembre 2025.

L’invio di contenuti sessuali a minorenni configura il reato di corruzione di minori, con conseguenze penali molto gravi.

In ambito matrimoniale, la sentenza n. 12794 del 13 maggio 2021 afferma che messaggi d’amore a un’amante su WhatsApp possono comportare l’addebito della separazione, se rivelano un’infedeltà causa della crisi coniugale.

Resta decisivo come le prove vengono acquisite: screenshot ottenuti tramite accesso abusivo allo smartphone altrui sono inutilizzabili e, al contempo, penalmente rilevanti per chi li ha estratti.

Anche le infedeltà virtuali – chat insistenti con un amante, anche senza rapporti fisici – possono giustificare l’addebito, secondo la sentenza n. 8750 del 17 marzo 2022, perché ledono la dignità e la fiducia del partner.

L’evoluzione della giurisprudenza disegna un quadro chiaro: ogni interazione su WhatsApp può essere valutata in giudizio come atto comunicativo pienamente responsabile, con riflessi su penale, civile, diritto di famiglia e tutela dei dati personali.

Come cambierà il nostro modo di usare WhatsApp nei prossimi anni

La progressiva equiparazione di WhatsApp alla corrispondenza tradizionale spingerà utenti, avvocati e giudici verso una maggiore educazione digitale.

Chi utilizza l’app dovrà valutare ogni messaggio come se fosse una lettera potenzialmente producibile in tribunale, con attenzione particolare ai minori, alle relazioni sentimentali e alla gestione dei dati personali.

È probabile un aumento di linee guida delle Autorità garanti e di prassi forensi sull’acquisizione lecita delle prove digitali, oltre a campagne di sensibilizzazione su stalking online, revenge porn e infedeltà virtuale. Questo renderà essenziale, per cittadini e professionisti, aggiornarsi costantemente sulla giurisprudenza in materia di comunicazioni elettroniche.

FAQ

Quando un messaggio su WhatsApp diventa diffamazione in Italia?

Diventa diffamazione quando lede la reputazione altrui davanti a più persone, ad esempio nei gruppi o nello stato, come riconosciuto da varie sentenze della Cassazione.

Posso controllare WhatsApp del partner se conosco il PIN?

No, è comunque illecito. Integra accesso abusivo a sistema telematico e violazione di corrispondenza, secondo la sentenza n. 3025 del 2025.

Gli screenshot delle chat possono essere usati come prove in tribunale?

Sì, se acquisiti lecitamente. Quando derivano da accesso abusivo allo smartphone altrui rischiano di essere inutilizzabili e di esporre a responsabilità penale.

Messaggi ossessivi a un ex su WhatsApp sono stalking?

Sì, se insistenti nel tempo, contro la volontà espressa dell’ex e idonei a generare ansia o paura, come chiarito dalla sentenza n. 27453 del 2024.

Quali sono le fonti delle informazioni giuridiche su WhatsApp citate?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.