michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

WhatsApp rivoluziona le risposte ai messaggi con le nuove chat fluttuanti sempre a schermo

WhatsApp rivoluziona le risposte ai messaggi con le nuove chat fluttuanti sempre a schermo

WhatsApp testa le chat fluttuanti su Android: cosa cambia per gli utenti

SEGUICI SU DISCOVER

Le nuove chat fluttuanti di WhatsApp stanno arrivando sulle versioni beta per Android, introducendo delle “bubble” sovrapposte a qualsiasi schermata. La funzione, in sviluppo e non ancora attivabile pubblicamente, consente di rispondere ai messaggi senza aprire l’app completa, migliorando velocità e continuità d’uso.
Le bolle riprendono un meccanismo già presente nell’ecosistema Android ma mai integrato nativamente in WhatsApp, e potrebbero cambiare il modo in cui milioni di utenti gestiscono le conversazioni quotidiane.
L’innovazione si inserisce in una più ampia revisione dell’interfaccia su Android, che include una barra superiore ridisegnata e un approccio più “di sistema” alla messaggistica, con l’obiettivo di ridurre le interruzioni e ottimizzare l’esperienza multitasking.

In sintesi:

  • WhatsApp introduce chat fluttuanti tipo “bubble” sulle ultime beta Android.
  • Le conversazioni diventano accessibili da qualsiasi schermata senza aprire l’app.
  • La funzione richiederà probabilmente Android 11 o versioni successive.
  • Le chat fluttuanti sono in sviluppo e non attivabili dagli utenti.

Come funzionano le bubble e quali requisiti servono

Le nuove bubble di WhatsApp sfruttano il sistema di notifiche flottanti introdotto da Android 10 e stabilizzato con Android 11. Alla ricezione di un messaggio, compare una piccola bolla sul bordo dello schermo, con l’immagine profilo del contatto o del gruppo, visibile sopra qualsiasi app in uso.
Toccando la bolla si apre una finestra compatta di WhatsApp: qui è possibile leggere lo scambio, inviare risposte rapide, allegare contenuti essenziali e chiudere la conversazione tornando istantaneamente all’app che si stava utilizzando prima.
Il vantaggio è una messaggistica “overlay”, meno legata all’apertura dell’app principale e più integrata nel sistema operativo. Tuttavia le bubble risultano intrusive per chi preferisce uno schermo pulito: è quindi molto probabile che Meta renda la funzione opzionale, attivabile dalle impostazioni di WhatsApp e subordinata ai permessi di Android per le notifiche a bolla.

Impatto sull’esperienza d’uso e possibili sviluppi futuri

L’adozione delle chat fluttuanti segna per WhatsApp un passo verso una messaggistica sempre più pervasiva, vicina a quanto già visto con altre app come Messenger, ma declinata nell’ecosistema Android moderno. Per utenti business, gamer, professionisti in mobilità e creator, la possibilità di rispondere senza cambio app ridurrà frizioni e tempi morti.
Sul piano della privacy, la comparsa di contenuti sensibili in finestre sovrapposte potrebbe spingere WhatsApp a rafforzare controlli su anteprime, blocco schermo e gestione dei contenuti nelle notifiche, soprattutto sui dispositivi condivisi.
La funzione, ancora in sviluppo e non accessibile nemmeno ai tester della beta, potrebbe arrivare in modo graduale, con rollout differenziato per Paese, versione di Android e fascia di dispositivo, diventando uno dei pilastri dell’aggiornamento dell’interfaccia che include anche la nuova barra superiore più minimale.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

FAQ

Quando saranno disponibili le chat fluttuanti di WhatsApp su Android?

Al momento la funzione è in sviluppo interno. Sarà rilasciata prima ai tester beta, poi gradualmente agli utenti stabili, con tempistiche non ancora ufficializzate da WhatsApp.

Come si attiveranno le bubble di WhatsApp sul proprio smartphone?

Sarà necessario abilitare le notifiche a bolla nelle impostazioni di sistema Android e, probabilmente, attivare l’opzione dedicata dentro le impostazioni di WhatsApp, se resa opzionale da Meta.

Le chat fluttuanti di WhatsApp funzioneranno su tutti i dispositivi Android?

È verosimile che funzionino solo su smartphone con Android 11 o versioni successive. I device meno aggiornati potrebbero non supportare ufficialmente le notifiche a bolla integrate.

Si potranno disattivare le bolle di WhatsApp se risultano fastidiose?

Sì, la funzione sarà molto probabilmente disattivabile sia dalle impostazioni notifiche di Android, sia dalle opzioni interne di WhatsApp, per chi preferisce un’interfaccia tradizionale.

Qual è la fonte delle informazioni su WhatsApp e le chat fluttuanti?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache