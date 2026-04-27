Home / SOCIAL MEDIA / WhatsApp rivoluziona le risposte ai messaggi con le nuove chat fluttuanti sempre a schermo

WhatsApp testa le chat fluttuanti su Android: cosa cambia per gli utenti

Le nuove chat fluttuanti di WhatsApp stanno arrivando sulle versioni beta per Android, introducendo delle “bubble” sovrapposte a qualsiasi schermata. La funzione, in sviluppo e non ancora attivabile pubblicamente, consente di rispondere ai messaggi senza aprire l’app completa, migliorando velocità e continuità d’uso.

Le bolle riprendono un meccanismo già presente nell’ecosistema Android ma mai integrato nativamente in WhatsApp, e potrebbero cambiare il modo in cui milioni di utenti gestiscono le conversazioni quotidiane.

L’innovazione si inserisce in una più ampia revisione dell’interfaccia su Android, che include una barra superiore ridisegnata e un approccio più “di sistema” alla messaggistica, con l’obiettivo di ridurre le interruzioni e ottimizzare l’esperienza multitasking.

In sintesi:

WhatsApp introduce chat fluttuanti tipo “bubble” sulle ultime beta Android.

Le conversazioni diventano accessibili da qualsiasi schermata senza aprire l’app.

La funzione richiederà probabilmente Android 11 o versioni successive.

Le chat fluttuanti sono in sviluppo e non attivabili dagli utenti.

Come funzionano le bubble e quali requisiti servono

Le nuove bubble di WhatsApp sfruttano il sistema di notifiche flottanti introdotto da Android 10 e stabilizzato con Android 11. Alla ricezione di un messaggio, compare una piccola bolla sul bordo dello schermo, con l’immagine profilo del contatto o del gruppo, visibile sopra qualsiasi app in uso.

Toccando la bolla si apre una finestra compatta di WhatsApp: qui è possibile leggere lo scambio, inviare risposte rapide, allegare contenuti essenziali e chiudere la conversazione tornando istantaneamente all’app che si stava utilizzando prima.

Il vantaggio è una messaggistica “overlay”, meno legata all’apertura dell’app principale e più integrata nel sistema operativo. Tuttavia le bubble risultano intrusive per chi preferisce uno schermo pulito: è quindi molto probabile che Meta renda la funzione opzionale, attivabile dalle impostazioni di WhatsApp e subordinata ai permessi di Android per le notifiche a bolla.

Impatto sull’esperienza d’uso e possibili sviluppi futuri

L’adozione delle chat fluttuanti segna per WhatsApp un passo verso una messaggistica sempre più pervasiva, vicina a quanto già visto con altre app come Messenger, ma declinata nell’ecosistema Android moderno. Per utenti business, gamer, professionisti in mobilità e creator, la possibilità di rispondere senza cambio app ridurrà frizioni e tempi morti.

Sul piano della privacy, la comparsa di contenuti sensibili in finestre sovrapposte potrebbe spingere WhatsApp a rafforzare controlli su anteprime, blocco schermo e gestione dei contenuti nelle notifiche, soprattutto sui dispositivi condivisi.

La funzione, ancora in sviluppo e non accessibile nemmeno ai tester della beta, potrebbe arrivare in modo graduale, con rollout differenziato per Paese, versione di Android e fascia di dispositivo, diventando uno dei pilastri dell’aggiornamento dell’interfaccia che include anche la nuova barra superiore più minimale.

FAQ

Quando saranno disponibili le chat fluttuanti di WhatsApp su Android?

Al momento la funzione è in sviluppo interno. Sarà rilasciata prima ai tester beta, poi gradualmente agli utenti stabili, con tempistiche non ancora ufficializzate da WhatsApp.

Come si attiveranno le bubble di WhatsApp sul proprio smartphone?

Sarà necessario abilitare le notifiche a bolla nelle impostazioni di sistema Android e, probabilmente, attivare l’opzione dedicata dentro le impostazioni di WhatsApp, se resa opzionale da Meta.

Le chat fluttuanti di WhatsApp funzioneranno su tutti i dispositivi Android?

È verosimile che funzionino solo su smartphone con Android 11 o versioni successive. I device meno aggiornati potrebbero non supportare ufficialmente le notifiche a bolla integrate.

Si potranno disattivare le bolle di WhatsApp se risultano fastidiose?

Sì, la funzione sarà molto probabilmente disattivabile sia dalle impostazioni notifiche di Android, sia dalle opzioni interne di WhatsApp, per chi preferisce un’interfaccia tradizionale.

Qual è la fonte delle informazioni su WhatsApp e le chat fluttuanti?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.