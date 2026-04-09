Home / SOCIAL MEDIA / Google lancia avatar generati con intelligenza artificiale per creare e personalizzare i video Shorts

YouTube lancia gli avatar IA fotorealistici per Shorts: cosa cambia

YouTube ha reso disponibile una nuova funzione che consente ai creator di generare un avatar IA fotorealistico basato sul proprio volto e sulla propria voce. Il sistema, integrato nell’AI Playground dell’app YouTube e in YouTube Create, permette di comparire nei Shorts senza esporsi direttamente in video, con forti garanzie di sicurezza e tracciabilità. Lanciata globalmente nel 2026, la novità punta a rispondere alla diffusione di deepfake e contenuti manipolati, offrendo ai creator maggiore controllo sulla propria identità digitale e inserendo watermark e etichette standardizzate su ogni clip generata.

In sintesi:

Avatar IA fotorealistici utilizzabili nei YouTube Shorts tramite AI Playground e app YouTube Create .

tramite AI Playground e app . Ogni video generato è etichettato con watermark e standard come SynthID e C2PA .

e . Creazione consentita solo al titolare dell’account, maggiorenne e chiaramente riconoscibile in video.

Funzione in rollout graduale, con cancellazione automatica avatar inutilizzati per oltre tre anni.

Come funzionano gli avatar IA e quali tutele per i creator

Per creare il proprio avatar IA nell’app YouTube, l’utente deve accedere ad AI Playground e registrare una sorta di “live selfie” che include volto e voce. L’algoritmo genera così una versione virtuale fotorealistica che può essere visualizzata in anteprima e rifatta finché il risultato non soddisfa il creator.

Nell’app YouTube Create il processo è analogo, ma passa dalla sezione dedicata My Avatar.

La piattaforma raccomanda di tenere lo smartphone all’altezza degli occhi, mantenere il volto centrato, usare una buona illuminazione, evitare rumori e presenze sullo sfondo. Per motivi di sicurezza, l’avatar può essere creato solo dal titolare dell’account, che deve avere almeno 18 anni.

Una volta generato l’avatar, è possibile digitare un prompt testuale per far creare all’IA brevi video, fino a circa otto secondi secondo quanto riportato da 9to5Google, oppure applicare l’avatar a Shorts “idonei” tramite le opzioni Remix e “Reimagine”.

Impatto su identità digitale, discoverability e futuro dei contenuti

Ogni video creato con avatar IA su YouTube viene contrassegnato con avvisi di contenuto generato dall’intelligenza artificiale, watermark visibili e standard come SynthID e C2PA, per garantire tracciabilità e autenticità. Creator e brand possono cancellare o rigenerare in qualsiasi momento avatar e clip, limitare chi può eseguire remix e mantenere un controllo diretto sulla propria immagine digitale.

La piattaforma rimuoverà automaticamente gli avatar rimasti inutilizzati per tre anni, riducendo il rischio di identità “abbandonate” riattivate in contesti impropri. Nel medio periodo questa funzione potrebbe ridefinire la produzione di Shorts, permettendo una creazione di contenuti più rapida, sempre “on brand”, e potenzialmente più premiata dagli algoritmi di raccomandazione e da Google Discover, a patto di rispettare trasparenza e responsabilità d’uso.

FAQ

Come si crea un avatar IA su YouTube passo per passo?

È necessario aprire AI Playground, registrare un “live selfie” con volto e voce, verificare l’anteprima fotorealistica e confermare o rifare la procedura finché soddisfa.

Gli avatar IA di YouTube sono consentiti a tutti gli utenti?

Sì, ma solo se si è titolari dell’account e maggiorenni. YouTube richiede almeno 18 anni e riconoscibilità chiara del volto per generare l’avatar.

Come sono contrassegnati i video generati con avatar IA?

Sono esplicitamente etichettati come contenuti IA, con watermark visibili e standard tecnici come SynthID e C2PA per verificarne l’origine.

È possibile rimuovere o limitare l’uso del proprio avatar IA?

Sì, è possibile cancellare avatar e video, limitare chi può fare remix e lasciare che avatar inattivi vengano eliminati automaticamente dopo tre anni.

Quali sono le fonti di questo approfondimento sugli avatar IA?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.