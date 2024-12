WhatsApp per Android introduce finalmente la riproduzione video, una funzione già disponibile per gli utenti iOS

Nuova funzione di riproduzione video per Android

WhatsApp, l’app di messaggistica di Meta, continua a migliorare l’esperienza degli utenti attraverso l’introduzione di funzionalità innovative. Recentemente, è stata rilasciata una nuova opzione che permette agli utenti Android di regolare la velocità di riproduzione dei video, un miglioramento atteso che porta la piattaforma al livello di iOS. Con l’aggiornamento beta più recente per Android (versione 2.24.26.20), diversi beta tester hanno già accesso a questa funzionalità, consentendo loro di personalizzare la visione dei contenuti video direttamente dall’applicazione.

Caratteristiche principali della funzione

La nuova funzionalità di WhatsApp per il playback video è progettata per offrire agli utenti un maggior controllo sull’esperienza di visione. Il principale miglioramento concerne la possibilità di modificare la velocità di riproduzione, dando accesso a tre opzioni distinte: normale, 1.5x e 2.0x. Questa versatilità consente di adattare il ritmo della riproduzione in base alle preferenze personali.

La gestione della velocità si realizza in modo intuitivo: gli utenti possono facilmente accedere al controllo della velocità direttamente accanto alla barra di avanzamento video, garantendo un’esperienza di visione fluida e senza interruzioni. Questa funzionalità è particolarmente utile per coloro che desiderano assimilare informazioni rapidamente o per chi desidera godere di un contenuto più rilassato.

Disponibilità e modalità di utilizzo

La nuova funzionalità di regolazione della velocità di riproduzione video per WhatsApp su Android è attualmente disponibile attraverso la versione beta dell’app. Gli utenti possono accedere all’aggiornamento direttamente dal Google Play Store, dove la versione 2.24.26.20 è disponibile per il download. Per coloro che sono già parte del programma beta, la nuova opzione di regolazione della velocità di riproduzione di video sta venendo distribuita gradualmente. È consigliabile controllare frequentemente gli aggiornamenti per assicurarsi di ricevere le ultime novità.

Per utilizzare la funzionalità, gli utenti devono semplicemente avviare un video all’interno della chat di WhatsApp. Accanto alla barra di avanzamento video, troveranno l’apposito controllo per modificare la velocità. Scegliendo tra le opzioni di riproduzione normale, 1.5x e 2.0x, gli utenti possono adattare la loro esperienza visiva secondo le preferenze personali, aumentando così l’efficacia nella fruizione dei contenuti video condivisi negli scambi di messaggi.