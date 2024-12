Galaxy S25: il nuovo assistente AI della schermata di blocco per un’esperienza unica e personalizzata

La barra ora avrà un assistente AI

Samsung ha fornito un’anteprima anticipata di una delle funzionalità software più significative attese nella serie Galaxy S25: la Now Bar. Questa novità, svelata con la beta di One UI 7, si posizionerà sullo schermo di blocco, fungendo da hub informativo personalizzato per le attività quotidiane dell’utente. Anche se Samsung non la definisce esplicitamente un assistente AI, le sue capacità suggeriscono un ruolo innovativo nel panorama della tecnologia mobile, permettendo un’interazione più intelligente e mirata ai bisogni individuali.

Funzionalità della barra ora

La Now Bar supera la funzione di semplice visualizzazione delle notifiche, offrendo un’ampia gamma di servizi personalizzati. Ad esempio, sarà in grado di creare cartelle di app relative ai viaggi durante i preparativi per una partenza, generare playlist musicali per il volo e ricordare quando è il momento di dirigersi verso l’aeroporto. L’interazione sarà intuitiva, consentendo di scorrere tra informazioni pertinenza come le previsioni meteo. È importate notare che l’immagine condivisa da Samsung rappresenta solo un concetto iniziale, non il design finale dell’interfaccia utente.

Privacy e sicurezza con il Personal Data Engine

Il Now Bar si integra in una visione più ampia della personalizzazione dell’AI, introducendo un sistema di privacy innovativo, il Personal Data Engine. Questo sistema, presente a bordo del dispositivo, assicura che le informazioni personali siano custodite in uno spazio sicuro e criptato, proteggendole da minacce avanzate. Parte integrante della piattaforma di sicurezza Knox Vault di Samsung, questo approccio sottolinea l’importanza della sicurezza dei dati in un’epoca in cui le informazioni personali sono vulnerabili.

Competizione nel mondo degli assistenti virtuali

Sebbene non si faccia menzione esplicita di Bixby in relazione alla Now Bar, è evidente che Samsung sta ripensando la sua strategia di assistente virtuale. Questa scelta diventa ancora più strategica considerando le recenti evoluzioni nel campo, come il rinnovamento di Siri e la transizione da Google Assistant a Gemini. La Now Bar si presenta come un’innovazione che potrebbe dare a Samsung un vantaggio competitivo, mantenendo l’intelligenza alla base del Now Bar, almeno per ora, nel mistero.

