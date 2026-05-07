Home / APPLE / iPhone 20 rivoluziona la gamma Apple con batteria ultra longeva e prestazioni energetiche ottimizzate

iPhone 20 atteso nel 2027: cosa cambierà davvero per gli utenti

Il nuovo iPhone 20, atteso per settembre 2027, potrebbe rappresentare il vero modello del ventennale di Apple, segnando un cambio di paradigma paragonabile a iPhone X.

Secondo le prime indiscrezioni provenienti dalla filiera asiatica, lo smartphone dovrebbe debuttare sul mercato globale con una batteria molto più capiente, nuove tecnologie per il display e un inedito processore a 2 nm.

L’obiettivo di Apple sarebbe colmare il divario con i produttori cinesi sui consumi energetici e, al tempo stesso, introdurre soluzioni di design più pulite grazie al Face ID sotto schermo. Queste mosse potrebbero ridefinire la strategia della gamma iPhone per il prossimo decennio.

In sintesi:

Batteria ipotizzata da 6.000 mAh per colmare il gap con i top di gamma cinesi.

Possibile introduzione di ricarica wireless inversa e miglioramenti alla velocità di ricarica.

Face ID sotto al display e vetro più resistente per una scocca più pulita e robusta.

Nuovo chip a 2 nm e upgrade fotografici per il modello del ventennale iPhone.

Le principali innovazioni tecniche previste per l’iPhone del ventennale

Le anticipazioni su iPhone 20 indicano una batteria da 6.000 mAh, valore sensibilmente superiore agli attuali top di gamma di Apple.

Una capacità simile ridurrebbe o azzererebbe il divario di autonomia con i flagship cinesi dotati di batterie al silicio-carbonio, oggi riferimento per durata e rapidità di ricarica.

Tra le funzioni ipotizzate emerge la ricarica wireless inversa, utile per alimentare accessori come AirPods o Apple Watch semplicemente appoggiandoli sul retro del telefono.

Resta invece ancora incerto l’eventuale salto nella potenza di ricarica cablata: con più capacità energetica, un upgrade risulterebbe quasi obbligato per mantenere tempi di rifornimento accettabili.

Sul fronte del design, Apple starebbe lavorando al Face ID sotto al display, soluzione che permetterebbe un pannello frontale ancora più pulito, e a un nuovo vetro di protezione più resistente agli urti.

Internamente, il cuore del dispositivo dovrebbe essere un chip a 2 nm, progettato per migliorare prestazioni e efficienza energetica, accompagnato da un comparto fotografico rivisto per competere ai massimi livelli anche nel 2027.

Impatto sul mercato e cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Se confermate, le novità di iPhone 20 segneranno un passaggio strategico per Apple nella fascia premium.

Una batteria più grande, insieme a processore a 2 nm e ottimizzazioni software, potrebbe spostare l’asticella dell’autonomia reale in uso quotidiano.

Il Face ID sotto display e il vetro più resistente mirano invece a rafforzare percezione di qualità e durabilità, elementi chiave per il ciclo di sostituzione sempre più lungo degli smartphone.

Da qui al 2027, ulteriori leak dalla supply chain e brevetti depositati offriranno indicazioni più puntuali su hardware, fotocamere e scelte progettuali, delineando meglio il ruolo dell’iPhone del ventennale nella roadmap di lungo periodo di Apple.

FAQ

Quando è previsto il lancio di iPhone 20

È previsto indicativamente per settembre 2027, in linea con le tradizionali finestre di presentazione autunnali dei nuovi iPhone di Apple.

Quanta capacità avrà la batteria di iPhone 20

Le indiscrezioni indicano una batteria da circa 6.000 mAh, pensata per aumentare sensibilmente l’autonomia rispetto ai modelli attuali.

iPhone 20 supporterà la ricarica wireless inversa

Sì, le fonti parlano di ricarica wireless inversa, per alimentare accessori compatibili direttamente dal retro dello smartphone.

Cosa cambierà con il chip a 2 nm su iPhone 20

Il chip a 2 nm dovrebbe garantire maggiori prestazioni, consumi ridotti e migliore gestione energetica complessiva rispetto alle generazioni precedenti.

Da dove provengono le informazioni su iPhone 20

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.