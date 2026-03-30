Home / MOBILE / Vivo X300 Ultra punta alla fotografia professionale e sfida le reflex con funzioni avanzate

Vivo X300 Ultra, lo smartphone che punta alla fotografia professionale

Il nuovo Vivo X300 Ultra è stato presentato oggi in Cina come smartphone pensato per chi vive di fotografia e videomaking. Nasce dalla collaborazione tra Vivo e ZEISS, con un sistema “3+2 ZEISS Master Lens” progettato per sostituire, almeno in parte, l’attrezzatura tradizionale. L’annuncio riguarda per ora solo il mercato cinese e arriva in un momento in cui i produttori di smartphone cercano di intercettare creator, professionisti dell’immagine e content maker. Il focus è chiarissimo: trasformare il telefono in uno strumento credibile per produzioni di alto livello, grazie a ottiche dedicate, lente teleobiettivo potenziata e accessori professionali ispirati al mondo delle mirrorless.

In sintesi:

Vivo X300 Ultra debutta in Cina con forte vocazione alla fotografia professionale.

Nuovo sistema “3+2 ZEISS Master Lens” per scatti specializzati e videografia avanzata.

Lente teleobiettivo extender e cage professionale avvicinano lo smartphone alle cinecamere.

Nessuna conferma ufficiale sul lancio europeo, ma ambizioni da alternativa alle fotocamere.

ZEISS Master Lens e teleobiettivo extender: cosa cambia davvero

Il cuore di Vivo X300 Ultra è il sistema “3+2 ZEISS Master Lens”, un set di ottiche ottimizzate per diversi scenari reali, non solo per incrementare i megapixel sulla scheda tecnica.

Ogni lente è pensata per una funzione precisa: primi piani con teleobiettivo, scatti grandangolari, e una configurazione dedicata alla videografia avanzata, con maggiore controllo su profondità di campo e resa cinematic.

Questa impostazione replica la logica delle fotocamere professionali, dove si scelgono le lenti in base allo stile di ripresa.

Tra le innovazioni spicca la nuova lente teleobiettivo extender, mostrata in anteprima al MWC insieme a un cage professionale per smartphone. Il cage permette di montare microfoni, luci e accessori come su una videocamera o una mirrorless, trasformando il telefono in un corpo macchina modulare.

La collaborazione con Zeiss, già vista su altri modelli Vivo, qui viene spinta oltre con un’integrazione più stretta tra hardware e algoritmi di imaging, mirando a una qualità più costante in condizioni complesse, dall’uso indoor alle riprese notturne.

Disponibilità limitata, ma un segnale chiaro al mercato fotografico

Al momento Vivo X300 Ultra è disponibile solo in Cina e l’azienda non ha ancora comunicato date o piani ufficiali per l’Europa. La strategia ricalca quella dei precedenti flagship Vivo: test sul mercato domestico, poi eventuale espansione selettiva.

Le specifiche complete oltre al comparto fotografico non sono state ancora dettagliate, segno di una comunicazione volutamente sbilanciata sull’imaging: il messaggio è che questo smartphone va valutato prima di tutto per le sue capacità come “camera-phone”.

In prospettiva, X300 Ultra è un esperimento ambizioso: posizionare il telefono come alternativa credibile a fotocamere compatte avanzate e parte delle mirrorless entry-level, soprattutto per creator che vogliono ridurre al minimo la borsa di attrezzatura mantenendo standard elevati di qualità d’immagine e flessibilità operativa.

FAQ

Che cos’è il sistema fotografico 3+2 ZEISS Master Lens di Vivo X300 Ultra?

È un set di lenti sviluppate con ZEISS, ognuna ottimizzata per primi piani, grandangolo e videografia, con resa simile a ottiche professionali.

Vivo X300 Ultra è adatto a content creator e videomaker professionisti?

Sì, è progettato proprio per loro, grazie alla lente teleobiettivo extender, al cage professionale e alle ottiche specializzate per riprese avanzate.

Quando sarà disponibile Vivo X300 Ultra in Europa?

Al momento no: è disponibile solo in Cina. Eventuale lancio europeo non è stato ancora confermato ufficialmente da Vivo.

Vivo X300 Ultra può sostituire una fotocamera mirrorless entry-level?

Può, in parte, sostituirla per molti creator: offre ottiche versatili, accessori professionali e grande portabilità, ma resta uno smartphone.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su Vivo X300 Ultra?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.