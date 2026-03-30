michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Smartphone e radiazioni in aumento nei top di gamma, gli esperti spiegano come limitare l’esposizione

Smartphone e radiazioni in aumento nei top di gamma, gli esperti spiegano come limitare l’esposizione

Smartphone e radiazioni: cosa cambia con 5G, Wi‑Fi 7 e top di gamma

Chi usa quotidianamente smartphone di fascia alta è oggi esposto a valori di SAR che, pur restando nei limiti legali, non diminuiscono.
Che cosa accade? Le antenne per 5G e Wi‑Fi 7 lavorano spesso al massimo della potenza consentita.
Dove succede? Ovunque la copertura sia instabile: in ascensore, in metro, in edifici schermati.
Quando? Ogni volta che il segnale è debole e il telefono “spinge” per restare connesso.
Perché è rilevante? Perché il corpo umano viene di fatto integrato nel sistema di rete come “antenna passiva”, con picchi di esposizione sottovalutati nel dibattito pubblico.

In sintesi:

  • I valori SAR degli smartphone moderni non scendono, alcuni modelli sfiorano i limiti europei.
  • Antenne 5G, Wi‑Fi 7 e sistemi MIMO aumentano la potenza trasmessa in condizioni di segnale debole.
  • Pellicole spesse ostacolano i sensori di prossimità e impediscono la riduzione automatica della potenza.
  • La distanza dal dispositivo e l’uso della modalità aereo restano le misure più efficaci.

I limiti SAR, il ruolo del corpo e l’effetto delle nuove reti

L’industria enfatizza schermi a 120Hz e scocche in titanio, ma nei manuali una nota passa quasi inosservata: i valori SAR non stanno calando.

I top di gamma integrano architetture multi‑antenna e sistemi MIMO per garantire connettività stabile con 5G e Wi‑Fi 7. In ambienti difficili, questi sistemi aumentano l’output radio per mantenere velocità e qualità di servizio, operando spesso vicino al tetto normativo di 2,0 W/kg per testa e tronco previsto in Europa. È un limite massimo legale, non una soglia di sicurezza “ottimale”.

Nel modello di rete attuale, il corpo umano viene trattato di fatto come componente del sistema radiativo: quando vediamo una sola tacca sul display, lo smartphone non si “arrende”, ma incrementa la potenza di trasmissione. È in quei momenti che l’assorbimento di radiazioni non ionizzanti da parte dei tessuti raggiunge i picchi più rilevanti, soprattutto a livello di testa e organi interni se il dispositivo è a contatto diretto.

Sensori di prossimità, buone pratiche e igiene digitale quotidiana

Un punto critico poco noto riguarda i sensori di prossimità a infrarossi, alloggiati vicino alla capsula auricolare. Questi componenti non solo spengono lo schermo quando avviciniamo il telefono al volto: indicano anche al software che il dispositivo è a contatto con la testa, attivando algoritmi di riduzione della potenza per limitare l’esposizione dei tessuti cerebrali.

Pellicole protettive troppo spesse, scure o sporche possono tuttavia falsare questa rilevazione, spingendo il sistema a considerare il telefono “lontano” e a trasmettere a piena potenza proprio contro la tempia.

Gli esperti escludono soluzioni miracolose: app “anti‑radiazioni” e adesivi schermanti spesso peggiorano la situazione, costringendo lo smartphone a emettere di più per superare l’ostacolo. La variabile decisiva resta la distanza: bastano dieci centimetri per ridurre drasticamente il SAR effettivo. Auricolari a filo e vivavoce trasformano l’esposizione da diretta a marginale.

FAQ

Che cosa significa SAR e quali sono i limiti in Europa?

Il SAR misura l’energia assorbita dai tessuti, espressa in W/kg. In Europa il limite massimo è 2,0 W/kg per testa e tronco, 4,0 W/kg per arti.

Gli smartphone 5G emettono più radiazioni dei modelli precedenti?

Sì, potenzialmente. Le architetture multi‑antenna e i sistemi MIMO possono lavorare più vicino ai limiti SAR, soprattutto con segnale debole e copertura incostante.

Le pellicole protettive possono aumentare l’esposizione alle radiazioni?

Sì, se sono spesse o non trasparenti ai sensori a infrarossi. Possono impedire al sensore di prossimità di ridurre la potenza quando il telefono è vicino alla testa.

Qual è il modo più efficace per ridurre il SAR quotidiano?

Il metodo più efficace è aumentare la distanza: usare auricolari a filo o vivavoce, evitare il contatto diretto prolungato con testa e organi interni.

Da quali fonti è stata ricavata l’analisi sulle radiazioni smartphone?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle informazioni rese disponibili da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache