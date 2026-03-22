Home / SPETTACOLI & CINEMA / Vittoria Lazzari racconta la gravidanza inattesa e denuncia una relazione abusiva

Vittoria Lazzari incinta, il racconto della gravidanza inattesa

Vittoria Lazzari, ex protagonista de Il Collegio 2022, ha rivelato in questi giorni di essere incinta, durante una diretta social seguita da migliaia di follower.

L’annuncio è arrivato online, tra Instagram e TikTok, dove la giovane influencer ha spiegato di aver scoperto la gravidanza solo al secondo mese.

La vicenda, raccontata sui social, si sarebbe svolta negli ultimi mesi, in un periodo che lei stessa descrive come estremamente fragile dal punto di vista fisico ed emotivo.

Lazzari sostiene di essere stata sfruttata da un ragazzo conosciuto in quella fase complicata e denuncia i commenti d’odio ricevuti, in particolare da altre donne.

La notizia ha generato un intenso dibattito online su consenso, vulnerabilità e responsabilità nella comunicazione social.

In sintesi:

Vittoria Lazzari , ex Il Collegio, annuncia una gravidanza inattesa sui social.

, ex Il Collegio, annuncia una gravidanza inattesa sui social. Racconta un periodo di svenimenti e di ricordi confusi legati al concepimento.

Accusa il ragazzo coinvolto di averla sfruttata in una fase di forte vulnerabilità.

Denuncia body shaming e commenti violenti ricevuti dopo l’annuncio della gravidanza.

Dal Collegio ai social: cosa ha raccontato Vittoria Lazzari

Nota al pubblico per l’espulsione da Il Collegio 2022 dopo uno scontro con il professore Andrea Zilli, Vittoria Lazzari ha poi costruito una carriera digitale, tra contenuti social e un periodo su OnlyFans.

Nelle ultime dirette ha spiegato di essere incinta, precisando di non aver “cercato hype” e mostrando le ecografie a chi la accusava di invenzioni.

“Ancora non sapete com’è andata, che scelta ho preso e com’è successo, vi prego di non arrivare a conclusioni”, ha chiarito, annunciando che affronterà l’argomento in modo più strutturato.

Lazzari ha raccontato di aver conosciuto il ragazzo in questione mentre viveva un periodo segnato da continui svenimenti e buchi di memoria.

“Non mi ricordo nulla. Da lui avevo bisogno solo di pazienza, sostegno, amore. Mi ha sfruttata. Quando l’ho scoperto ero già incinta di due mesi”, ha dichiarato.

Ha mostrato spezzoni video del periodo iniziale della gravidanza, sottolineando che in quelle immagini c’erano dolore e confusione, non materiale da ridicolizzare.

Odio online, consenso e vulnerabilità: cosa resta del caso Lazzari

Nelle ultime ore Vittoria Lazzari ha spostato il focus dal gossip al tema della responsabilità digitale.

“Le parole hanno un peso, la mia vita non è un vostro passatempo online. Sono una persona, con dei sentimenti”, ha scritto, riferendosi ai commenti come “Il padre?”, “Con quel lavoro, ovvio”, “Povero bambino”.

Il caso solleva questioni centrali per l’ecosistema social: la tutela di chi si espone in momenti di fragilità, il confine del consenso quando una persona dichiara di non ricordare, e il ruolo dell’hate speech nel dibattito pubblico.

Nei prossimi giorni saranno proprio le sue scelte – rispetto alla gravidanza, al rapporto con il ragazzo e alla gestione della propria narrazione online – a definire l’evoluzione della vicenda, che potrebbe diventare un caso di studio su vulnerabilità e spettacolarizzazione della vita privata in rete.

FAQ

Chi è Vittoria Lazzari e perché è diventata nota

Vittoria Lazzari è una ex concorrente de Il Collegio 2022, espulsa dopo un acceso scontro con il professore Andrea Zilli.

Cosa ha detto Vittoria Lazzari sulla sua gravidanza

Vittoria ha confermato la gravidanza, mostrato le ecografie e spiegato di aver scoperto di essere incinta al secondo mese.

Perché Vittoria Lazzari parla di sfruttamento e vulnerabilità

Lo fa perché riferisce svenimenti, ricordi confusi e bisogno di sostegno, sostenendo che il ragazzo l’abbia sfruttata in quel contesto.

Come si è difesa Vittoria dagli attacchi e dagli insulti online

Si è difesa ricordando che “le parole hanno un peso” e chiedendo di non trasformare la sua vita in intrattenimento.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Vittoria Lazzari

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.