Home / SPETTACOLI & CINEMA / Antonio Stillante terzo eliminato di Amici, il sogno si interrompe

Amici 25, serale al via: il percorso di Antonio Stillante si ferma subito

Chi: il ballerino Antonio Stillante, allievo della squadra Zerbi-Celentano. Cosa: è il terzo eliminato del serale di Amici 25. Dove: nello studio di Canale 5 e successivamente in casetta. Quando: nella prima puntata del serale andata in onda il 21 marzo 2026. Perché: dopo una serie di esibizioni e un ballottaggio finale con Emiliano Fiasco, i giudici hanno scelto di fermare il suo percorso nel talent di Maria De Filippi, nonostante apprezzamenti e prospettive di lavoro futuro nel mondo della danza.

In sintesi:

Prima puntata del serale di Amici 25 segnata da tre eliminazioni immediate.

Antonio Stillante esce dopo il ballottaggio con il compagno di squadra Emiliano Fiasco .

esce dopo il ballottaggio con il compagno di squadra . Maria De Filippi rassicura Antonio: *“Quasi tutti i ballerini qui trovano lavoro”*.

rassicura Antonio: *“Quasi tutti i ballerini qui trovano lavoro”*. Resta alta la competitività: cinque ballerini uomini ancora in gara, più cantanti e una ballerina.

Come si è arrivati all’eliminazione di Antonio Stillante al serale

Il debutto del serale di Amici 25 ha avuto un impatto forte sulla classe: tre allievi eliminati in una sola serata. A inaugurare la lista sono stati i cantanti Opi (squadra Emanuel Lo – Anna Pettinelli) e Michele (squadra Veronica Peparini – Lorella Cuccarini), usciti direttamente in studio, come anticipato dalle registrazioni.

Il terzo verdetto ha riguardato i ballerini della squadra Alessandra Celentano – Rudy Zerbi: Antonio Stillante, Emiliano Fiasco e Nicola Marchionni. Dopo le esibizioni, i giudici hanno salvato subito Nicola, spingendo Antonio ed Emiliano allo scontro finale.

Il responso, comunicato in casetta, ha sancito l’uscita di Antonio. Il ballerino ha reagito con lucidità e gratitudine: *“Sono troppo contento di aver vissuto questa esperienza, è stata l’esperienza più bella della mia vita… qui ho trovato la luce, per me non ha prezzo”*. Pur ammettendo paura per il “fuori”, ha spiegato di non riuscire a essere triste, sottolineando il valore formativo del talent.

Maria De Filippi ha provato a proiettare il suo futuro oltre il programma: *“Quasi tutti i ballerini che hanno partecipato a questo programma hanno poi trovato lavoro e occasioni anche all’estero”*, aprendo idealmente ad opportunità professionali post-Amici.

Il profilo di Antonio Stillante e cosa cambia ora per Amici 25

In una precedente intervista, Antonio Stillante aveva raccontato un percorso atipico: il primo amore era il calcio, non la danza. *“Ho iniziato a ballare a cinque anni grazie a una mia amica… per un periodo ho praticato sia calcio che ballo e poi mi sono dedicato completamente a quest’ultimo”*, ha ricordato. Oggi si definisce *“ossessionato dal ballo”*, fra studio quotidiano, video e confronto costante su questa arte.

La sua eliminazione non riduce però il tasso tecnico del serale: restano in gara ben cinque ballerini uomini – Emiliano e Nicola per Zerbi-Celentano, Alessio per Lo-Pettinelli, Alex e Simone per Peparini-Cuccarini – oltre alla ballerina Kiara. Sul fronte canto competono ancora Caterina, Elena, Plasma, Riccardo, Gard, Valentina, Angie e Lorenzo.

Per la narrazione televisiva di Amici 25, l’uscita di Antonio è significativa: combina la “durezza” del meccanismo del serale con il racconto di un talento che potrebbe trovare collocazione nel mercato professionale, anche grazie alla visibilità ottenuta con il programma.

Le prospettive future di Antonio e le sfide del serale di Amici 25

L’eliminazione precoce non chiude necessariamente le porte a Antonio Stillante. La storia del talent di Maria De Filippi dimostra che molti ballerini usciti nelle prime puntate hanno poi costruito carriere stabili, fra compagnie internazionali, tour e programmi TV.

La centralità data alla danza in questa edizione, con un numero elevato di ballerini rimasti in gara, rende la competizione particolarmente selettiva ma accresce anche l’attenzione degli addetti ai lavori. Per Antonio, la forte esposizione mediatica, le parole di incoraggiamento della conduttrice e il racconto della sua “ossessione” per il ballo possono tradursi in audizioni e ingaggi fuori dal programma.

Per il pubblico, invece, il serale di Amici 25 si profila come una stagione ad alta intensità competitiva, dove ogni puntata può ridefinire gerarchie e favoriti, alimentando l’interesse anche su Google News e Google Discover.

FAQ

Chi è Antonio Stillante di Amici 25?

Antonio Stillante è un ballerino della squadra Zerbi-Celentano di Amici 25, appassionato di danza fin dall’infanzia, inizialmente diviso tra calcio e ballo.

Perché Antonio Stillante è stato eliminato al serale?

Antonio è stato eliminato dopo un ballottaggio con Emiliano Fiasco: i giudici hanno preferito il collega, interrompendo il suo percorso nella prima puntata del serale.

Che cosa ha detto Maria De Filippi su Antonio dopo l’uscita?

Maria De Filippi ha affermato che quasi tutti i ballerini passati da Amici hanno poi trovato lavoro, anche all’estero, incoraggiando il suo futuro professionale.

Quanti ballerini uomini restano in gara ad Amici 25?

Restano in gara cinque ballerini uomini: Emiliano, Nicola, Alessio, Alex e Simone, oltre alla ballerina Kiara e agli otto cantanti ancora in competizione.

Qual è la fonte delle informazioni su Antonio Stillante e Amici 25?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.