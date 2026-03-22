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Pretelli chiarisce il caso Corona Signorini e denuncia gravi diffamazioni

Pretelli chiarisce il caso Corona Signorini e denuncia gravi diffamazioni

Pierpaolo Pretelli chiarisce il caso Corona‑Signorini e difende la propria reputazione

Pierpaolo Pretelli, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha ricostruito il caso mediatico esploso a dicembre 2025, quando Fabrizio Corona lo accusò pubblicamente di aver inviato un video intimo ad Alfonso Signorini per entrare al Grande Fratello Vip. L’episodio, trasmesso nella prima puntata dell’inchiesta Il Prezzo del Successo, coinvolse social, stampa e ambienti televisivi. In seguito, è emerso che il filmato proveniva da una vecchia diretta webcam del 2012‑2013, estrapolata e diffusa senza consenso, e non da un contenuto privato inviato a Signorini. Dopo la rettifica, Corona ha rimosso i contenuti e chiesto scusa, ma il danno reputazionale e umano per Pretelli era già evidente. Nell’intervista a Canale 5, il conduttore e volto televisivo ha spiegato come ha scelto di reagire al fango mediatico, il ruolo decisivo della famiglia e l’impatto di questa esposizione forzata sulla sua vita privata e sul rapporto con Giulia Salemi.

In sintesi:

  • Pierpaolo Pretelli racconta a Verissimo il caso mediatico che lo ha coinvolto a dicembre 2025.
  • Fabrizio Corona lo accusò di un video intimo per entrare al Grande Fratello Vip.
  • Il video era in realtà una vecchia diretta webcam 2012‑2013 diffusa senza consenso.
  • Pretelli punta su silenzio, verità e supporto familiare per superare l’attacco.

Dal video diffuso online alle scuse pubbliche: cosa è accaduto davvero

L’episodio nasce a metà dicembre, nella prima puntata dell’inchiesta televisiva Il Prezzo del Successo, quando Fabrizio Corona cita Pierpaolo Pretelli accusandolo di aver inviato un video intimo ad Alfonso Signorini per agevolare il suo ingresso al Grande Fratello Vip. A sostegno della tesi viene mostrato anche un fermo immagine.

Le successive verifiche ricostruiscono però un quadro profondamente diverso: il video risale al periodo 2012‑2013, quando Pretelli non era ancora noto al grande pubblico, ed è tratto da una diretta webcam successivamente registrata e diffusa online senza alcuna autorizzazione. Non si tratta dunque di un contenuto girato e inviato volontariamente a Signorini, ma di materiale sottratto al legittimo controllo del protagonista, con un chiaro problema di violazione della privacy.

Alla luce di queste evidenze, l’ex “re dei paparazzi” è costretto a rimuovere i contenuti e a scusarsi pubblicamente. Nel frattempo, tuttavia, i profili social di Pierpaolo Pretelli vengono travolti da insulti e insinuazioni, confermando quanto rapidamente un’informazione imprecisa possa trasformarsi in linciaggio digitale, soprattutto quando incrocia dinamiche di fandom, reality show e polarizzazione del dibattito online.

Il silenzio come risposta e le ricadute sul privato di Pretelli

Nell’intervista con Silvia Toffanin, Pierpaolo Pretelli descrive la propria scelta di non alimentare lo scontro mediatico: “Quando hai la verità dalla tua parte […] penso che il silenzio sia la risposta più giusta in questi casi”. Una strategia di gestione della crisi che punta a ridurre l’eco delle accuse, confidando nel tempo e nei fatti.

L’artista sottolinea l’importanza della rete familiare: “La famiglia in questo caso mi è stata molto vicina […] sono grato alla vita di avere una solidità familiare che poi ti aiuta ad affrontare anche i momenti un po’ più difficili”. Il riferimento è alla capacità del nucleo familiare di filtrare l’odio social e riposizionare l’episodio nella giusta prospettiva.

Pretelli interviene anche sulle indiscrezioni riguardanti la relazione con Giulia Salemi, smentendo la crisi: “Va tutto bene, ovvio che ci sono alti e bassi, una montagna russa”. Riconosce una sua maggiore introversione rispetto alla compagna e il peso dell’arrivo dei figli sugli equilibri di coppia: “Quando arrivano i bambini […] un po’ di disequilibrio alla coppia lo creano e quindi bisogna essere solo bravi a gestire”. Parole che inseriscono la vicenda in una narrazione più ampia, tra carriera televisiva, esposizione social e normali fatiche della vita privata.

FAQ

Cosa ha raccontato Pierpaolo Pretelli sul caso Fabrizio Corona?

Pretelli ha ricostruito a Verissimo l’intera vicenda, spiegando che il video contestato era una vecchia diretta webcam diffusa senza consenso.

Il video di Pierpaolo Pretelli era davvero indirizzato ad Alfonso Signorini?

No, il video non era destinato a Alfonso Signorini: proveniva da una diretta webcam del 2012‑2013, registrata e divulgata online senza autorizzazione.

Come ha reagito Pierpaolo Pretelli agli attacchi sui social network?

Pretelli ha scelto la linea del silenzio, affidandosi alla propria coscienza e al supporto della famiglia, evitando di alimentare polemiche pubbliche.

Qual è oggi il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi?

Il rapporto procede, pur con normali alti e bassi. Pretelli ha smentito rotture, ammettendo difficoltà di comunicazione e l’impatto dei figli sugli equilibri di coppia.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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