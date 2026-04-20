Home / SOCIAL MEDIA / Victoria Bonya chi è la super influencer russa che critica Vladimir Putin e influenza milioni di follower

Chi è Victoria Bonya e perché attacca pubblicamente Vladimir Putin

Victoria Bonya, influencer russa del 1979 con oltre 13 milioni di follower su Instagram, ha pubblicato un video virale in cui critica direttamente il presidente russo Vladimir Putin, affermando: “La gente ha paura di te”. L’episodio, avvenuto sui social e rilanciato da media internazionali, ha raccolto circa 1,3 milioni di like e oltre 26 milioni di visualizzazioni.

Residente a Monte Carlo e originaria di Krasnokamensk, in Siberia sudorientale, Bonya è nota per contenuti di makeup e lifestyle, nonché per la partecipazione al Grande Fratello russo.

Il video è stato interpretato come un potenziale segnale di evoluzione nel ruolo delle influencer nel dibattito pubblico russo, in un contesto in cui le critiche al Cremlino restano ad alto rischio penale e reputazionale.

In sintesi:

Victoria Bonya, influencer russa a Monte Carlo, critica Putin su Instagram davanti a milioni di follower.

Il video supera 26 milioni di visualizzazioni, alimentando il dibattito sul dissenso digitale in Russia.

Bonya non cita la guerra in Ucraina ma segnala un cambiamento di postura rispetto al Cremlino.

In passato aveva protestato contro Chanel distruggendo borse dopo il blocco delle vendite in Russia.

Dal Grande Fratello russo al dissenso soft sui social

Nata a Krasnokamensk, vicino al confine cinese, Victoria Bonya è parte di quella generazione di influencer che ha costruito il proprio capitale sociale online, mescolando intrattenimento, lusso e posizionamento politico implicito.

Sui suoi profili social pubblica soprattutto contenuti di makeup, benessere e lifestyle, ma la partecipazione al Grande Fratello russo l’ha resa un volto familiare a un pubblico trasversale, dentro e fuori dalla Russia.

Nel video contro Putin, Bonya non si presenta come oppositrice radicale; tuttavia, rivolgersi direttamente al presidente con l’accusa “la gente ha paura di te” rompe il tradizionale registro neutro o filogovernativo della maggior parte delle celebrity russe.

Questo intervento è stato letto come un segnale di “dissenso soft”: non tocca fronti tabù come la guerra in Ucraina, ma mette in discussione il clima di timore che circonda il potere centrale, sfruttando la sua enorme platea digitale e la relativa sicurezza garantita dalla residenza a Monte Carlo.

Non è la prima volta che Bonya usa gesti simbolici. Nel 2022 aveva tagliato in video borse di lusso Chanel, insieme ad altre influencer, in protesta contro il blocco delle vendite del brand in Russia, misura legata alle sanzioni UE contro Mosca.

Quell’episodio mostrò un patriottismo di facciata e una difesa del consumatore russo colpito dalle sanzioni; oggi l’uscita contro Putin segnala un’evoluzione della sua narrativa pubblica, più critica verso il potere che verso l’Occidente.

Nel sistema mediatico russo, dove TV e stampa restano strettamente controllate, figure come Bonya possono diventare vettori di messaggi politici indiretti, aggirando i canali ufficiali e intercettando fasce di popolazione giovani, urbane e digitalizzate.

Influenzer e potere: possibili effetti sul dibattito russo

L’attacco pubblico di Victoria Bonya a Vladimir Putin potrebbe aprire spazi ulteriori per altri creator russi, oggi silenziosi o prudenti, che osservano le reazioni delle autorità e del pubblico internazionale.

Se non seguiranno repressioni visibili, il caso Bonya potrebbe essere letto come un precedente per un dissenso “di superficie”, espresso attraverso frasi allusive e storytelling personale più che attraverso piattaforme politiche strutturate.

Per il Cremlino, il rischio non è tanto l’influenza di una singola influencer, quanto l’eventuale effetto domino su una comunità che parla ogni giorno a decine di milioni di utenti, spesso fuori dalla portata della propaganda televisiva tradizionale.

FAQ

Chi è Victoria Bonya e perché è famosa in Russia

Victoria Bonya è un’influencer russa, ex concorrente del Grande Fratello russo, seguita per contenuti di makeup, lusso e lifestyle.

Cosa ha detto Victoria Bonya su Vladimir Putin nel video virale

Nel video su Instagram, Victoria Bonya si rivolge a Putin affermando in modo diretto: “La gente ha paura di te”.

Victoria Bonya ha criticato la guerra in Ucraina nei suoi contenuti

No, Victoria Bonya non ha citato esplicitamente la guerra in Ucraina, mantenendo una postura critica ma non apertamente oppositiva.

Perché Victoria Bonya aveva distrutto borse Chanel nel 2022

Nel 2022 Bonya tagliò borse Chanel per protestare contro il blocco delle vendite del brand in Russia legato alle sanzioni UE.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Victoria Bonya

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.