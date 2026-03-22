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Verissimo svela sorprese sanremesi con Sal Da Vinci, Raf, Ermal Meta

Verissimo svela sorprese sanremesi con Sal Da Vinci, Raf, Ermal Meta

Verissimo 22 marzo: ospiti, temi e come seguire la puntata

Chi: la conduttrice Silvia Toffanin e ospiti come Sal Da Vinci, Raf, Ermal Meta, Gisèle Pelicot, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, i familiari di Margaret Spada.
Che cosa: nuova puntata di Verissimo tra musica, cronaca, libri e testimonianze.
Dove: studi di Canale5, con possibilità di streaming su Mediaset Infinity.

Quando: domenica 22 marzo, dalle ore 16.00.
Perché: raccontare il post Festival di Sanremo 2026, il serale di Amici e una vicenda di cronaca che chiede verità.

In sintesi:

  • Sal Da Vinci, Raf ed Ermal Meta riportano a Verissimo le emozioni di Sanremo 2026.
  • Gisèle Pelicot presenta il libro Un inno alla vita e la sua testimonianza di resilienza.
  • Rudy Zerbi e Alessandra Celentano svelano retroscena del serale di Amici 2026.
  • I familiari di Margaret Spada lanciano un appello per verità e giustizia.

Sanremo, Amici e cronaca: il mix che caratterizza Verissimo

La puntata di Verissimo del 22 marzo propone un equilibrio tra intrattenimento e approfondimento, in linea con il posizionamento editoriale del talk guidato da Silvia Toffanin.
Il focus iniziale è sul Festival di Sanremo 2026: il vincitore Sal Da Vinci, trionfatore con Per sempre sì, ripercorre il percorso sanremese, i retroscena dell’Ariston e l’impatto del successo sulla sua carriera.

Accanto a lui, in studio, due protagonisti di primo piano della scena musicale italiana: Raf ed Ermal Meta. I due artisti analizzano la loro partecipazione al Festival, tra bilanci professionali, nuovi progetti discografici e riflessioni sul rapporto con il pubblico.
Lo spazio musicale lascia quindi posto al racconto di vita di Gisèle Pelicot, che presenta il volume Un inno alla vita: un percorso di dolore e rinascita che diventa strumento di consapevolezza collettiva, con un messaggio centrato su resilienza e dignità personale.

Dal serale di Amici al caso Margaret Spada: le storie più forti

Il filone televisivo prosegue con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, storici coach di Amici di Maria De Filippi, chiamati a commentare l’avvio del serale, partito sabato 21 marzo.
In studio analizzano le nuove dinamiche tra allievi, giudici e professori, soffermandosi su rivalità interne, livello tecnico, criteri di valutazione e inevitabili reazioni dei social.

La parte conclusiva della puntata assume i toni della cronaca e della richiesta di giustizia. Loredana e Manuela, madre e sorella di Margaret Spada, ricostruiscono gli ultimi mesi della giovane, morta nel novembre 2024 dopo un intervento di rinoplastica.
Il loro intervento è un appello pubblico per chiarire responsabilità mediche e procedurali, chiedendo risposte alle istituzioni sanitarie e alla magistratura. “Vogliamo solo verità per Margaret”, è il messaggio che sintetizza la loro presenza nello studio di Silvia Toffanin.

Come vedere Verissimo e perché la puntata è strategica

La puntata di Verissimo del 22 marzo è visibile in diretta su Canale5 dalle 16.00 e in streaming, live e on demand, su Mediaset Infinity.
Clip e contenuti extra saranno rilanciati sui profili social ufficiali del programma, favorendo la discussione online su ospiti e temi trattati.

Il mix tra approfondimento sul post Sanremo 2026, focus sul serale di Amici e attenzione a casi di cronaca delicati conferma la strategia editoriale del talk: unire intrattenimento, memoria emotiva e responsabilità informativa, elemento chiave per la fidelizzazione del pubblico televisivo e digital.

FAQ

Chi sono gli ospiti principali di Verissimo del 22 marzo 2026?

Gli ospiti principali sono Sal Da Vinci, Raf, Ermal Meta, Gisèle Pelicot, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e i familiari di Margaret Spada.

Quali temi del Festival di Sanremo 2026 verranno affrontati a Verissimo?

Saranno affrontati esito della gara, impatto mediatico, retroscena dal palco dell’Ariston e nuovi progetti artistici di Sal Da Vinci, Raf ed Ermal Meta.

Di cosa parla il libro Un inno alla vita di Gisèle Pelicot?

Il libro racconta in modo diretto la vicenda personale di Gisèle Pelicot, trasformando un trauma profondo in testimonianza di resilienza, responsabilità e consapevolezza.

Come rivedere la puntata di Verissimo del 22 marzo in streaming?

È possibile rivedere integralmente la puntata su Mediaset Infinity, accedendo gratuitamente all’area on demand da browser o app ufficiale.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia televisiva?

La notizia è stata elaborata in modo redazionale a partire da contenuti e lanci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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