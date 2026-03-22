Che Tempo Che Fa svela ospiti Sabrina Ferilli e Ficarra e Picone

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Che Tempo Che Fa del 22 marzo: ospiti, temi, orari

Chi: il talk Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Cosa: una nuova puntata ricca di ospiti, tra cinema, politica europea, attualità e comicità. Dove: studi del Nove, con diretta tv e streaming su Discovery+. Quando: domenica 22 marzo dalle 19.30. Perché: per raccontare, con tono insieme istituzionale e pop, il presente del Paese, tra grandi film in uscita, dibattito sull’Unione Europea e spazio alle voci autorevoli su virus, clima e scenari geopolitici.

In sintesi:

Roberta Metsola apre la puntata con un focus sulle sfide dell’Unione Europea.

apre la puntata con un focus sulle sfide dell’Unione Europea. Sabrina Ferilli presenta il film Notte prima degli esami 3.0 uscito il 19 marzo.

presenta il film uscito il 19 marzo. Ficarra e Picone , Pif e Giusy Buscemi portano il grande cinema in studio.

, e portano il grande cinema in studio. Al Tavolo tornano Nino Frassica, Mara Maionchi, Orietta Berti e numerosi ospiti comici.

Ospiti, anticipazioni e temi principali della puntata del 22 marzo

La serata del 22 marzo di Che Tempo Che Fa si apre con un segmento istituzionale: Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, discuterà di elezioni, transizione verde, conflitti ai confini dell’Europa e ruolo dell’Unione nella difesa dei diritti fondamentali.

Spazio poi al grande cinema italiano con Sabrina Ferilli, protagonista di Notte prima degli esami 3.0, in sala dal 19 marzo. L’attrice racconterà come la saga continui a intercettare paure ed emozioni degli studenti alla maturità, tra nostalgia generazionale e nuove forme di ansia scolastica. Nel cast anche Ditonellapiaga, reduce dal Festival di Sanremo con la hit Che fastidio! che domina le classifiche digitali.

La comicità sarà affidata al duo Ficarra e Picone, reduci dal successo di Sicilia Express, e a Pif con Giusy Buscemi, protagonisti della commedia …che Dio perdona a tutti, tratta dal romanzo di Pif e in uscita al cinema il 2 aprile. A completare il quadro, le analisi di Roberto Saviano, del virologo Roberto Burioni, del climatologo Luca Mercalli, degli editorialisti Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, e dell’inviato Nello Scavo.

Il Tavolo di Fazio e come seguire Che Tempo Che Fa

Nella seconda parte di serata torna il celebre Tavolo, cuore pop del programma. Accanto a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback siederanno volti amatissimi: Nino Frassica, Mara Maionchi, Orietta Berti, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, Enzo Iacchetti, Giovanni Esposito e Giucas Casella.

Li affiancheranno il rapper Tredici Pietro, reduce da Sanremo con il brano Uomo che cade, il telecronista Guido Meda, voce storica della MotoGP e inviato di Pechino Express, e Francesco Mandelli, al cinema dal 26 marzo con Cena di classe. L’equilibrio tra talk, satira e promozione culturale punta a intercettare un pubblico trasversale, dalla fanbase televisiva ai più giovani raggiunti via social.

La puntata andrà in onda in diretta sul Nove dalle 19.30 e sarà disponibile in live streaming e on demand su Discovery+. Gli spettatori potranno interagire in tempo reale attraverso i canali social ufficiali di Che Tempo Che Fa, contribuendo alla discussione su temi politici, sociali e culturali lanciati in studio.

FAQ

Quando va in onda Che Tempo Che Fa il 22 marzo?

La puntata di Che Tempo Che Fa del 22 marzo va in onda in diretta sul Nove a partire dalle 19.30 circa.

Come vedere Che Tempo Che Fa in streaming e on demand?

È possibile seguire la puntata in streaming e on demand sul sito ufficiale del Nove e sulla piattaforma Discovery+, accessibile agli abbonati.

Chi sono gli ospiti principali del 22 marzo a Che Tempo Che Fa?

Gli ospiti principali sono Roberta Metsola, Sabrina Ferilli, Ficarra e Picone, Pif, Giusy Buscemi e le voci autorevoli Saviano, Burioni e Mercalli.

Chi partecipa al Tavolo di Fabio Fazio il 22 marzo?

Al Tavolo partecipano, tra gli altri, Nino Frassica, Mara Maionchi, Orietta Berti, Gigi Marzullo, Giucas Casella, Tredici Pietro e Francesco Mandelli.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Che Tempo Che Fa?

L’articolo è stato elaborato sulla base di una sintesi delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.