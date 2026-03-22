michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Che Tempo Che Fa svela ospiti Sabrina Ferilli e Ficarra e Picone

Che Tempo Che Fa svela ospiti Sabrina Ferilli e Ficarra e Picone

Che Tempo Che Fa del 22 marzo: ospiti, temi, orari

Chi: il talk Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Cosa: una nuova puntata ricca di ospiti, tra cinema, politica europea, attualità e comicità. Dove: studi del Nove, con diretta tv e streaming su Discovery+. Quando: domenica 22 marzo dalle 19.30. Perché: per raccontare, con tono insieme istituzionale e pop, il presente del Paese, tra grandi film in uscita, dibattito sull’Unione Europea e spazio alle voci autorevoli su virus, clima e scenari geopolitici.

In sintesi:

  • Roberta Metsola apre la puntata con un focus sulle sfide dell’Unione Europea.
  • Sabrina Ferilli presenta il film Notte prima degli esami 3.0 uscito il 19 marzo.
  • Ficarra e Picone, Pif e Giusy Buscemi portano il grande cinema in studio.
  • Al Tavolo tornano Nino Frassica, Mara Maionchi, Orietta Berti e numerosi ospiti comici.

Ospiti, anticipazioni e temi principali della puntata del 22 marzo

La serata del 22 marzo di Che Tempo Che Fa si apre con un segmento istituzionale: Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, discuterà di elezioni, transizione verde, conflitti ai confini dell’Europa e ruolo dell’Unione nella difesa dei diritti fondamentali.

Spazio poi al grande cinema italiano con Sabrina Ferilli, protagonista di Notte prima degli esami 3.0, in sala dal 19 marzo. L’attrice racconterà come la saga continui a intercettare paure ed emozioni degli studenti alla maturità, tra nostalgia generazionale e nuove forme di ansia scolastica. Nel cast anche Ditonellapiaga, reduce dal Festival di Sanremo con la hit Che fastidio! che domina le classifiche digitali.

La comicità sarà affidata al duo Ficarra e Picone, reduci dal successo di Sicilia Express, e a Pif con Giusy Buscemi, protagonisti della commedia …che Dio perdona a tutti, tratta dal romanzo di Pif e in uscita al cinema il 2 aprile. A completare il quadro, le analisi di Roberto Saviano, del virologo Roberto Burioni, del climatologo Luca Mercalli, degli editorialisti Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, e dell’inviato Nello Scavo.

Il Tavolo di Fazio e come seguire Che Tempo Che Fa

Nella seconda parte di serata torna il celebre Tavolo, cuore pop del programma. Accanto a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback siederanno volti amatissimi: Nino Frassica, Mara Maionchi, Orietta Berti, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, Enzo Iacchetti, Giovanni Esposito e Giucas Casella.

Li affiancheranno il rapper Tredici Pietro, reduce da Sanremo con il brano Uomo che cade, il telecronista Guido Meda, voce storica della MotoGP e inviato di Pechino Express, e Francesco Mandelli, al cinema dal 26 marzo con Cena di classe. L’equilibrio tra talk, satira e promozione culturale punta a intercettare un pubblico trasversale, dalla fanbase televisiva ai più giovani raggiunti via social.

La puntata andrà in onda in diretta sul Nove dalle 19.30 e sarà disponibile in live streaming e on demand su Discovery+. Gli spettatori potranno interagire in tempo reale attraverso i canali social ufficiali di Che Tempo Che Fa, contribuendo alla discussione su temi politici, sociali e culturali lanciati in studio.

FAQ

Quando va in onda Che Tempo Che Fa il 22 marzo?

La puntata di Che Tempo Che Fa del 22 marzo va in onda in diretta sul Nove a partire dalle 19.30 circa.

Come vedere Che Tempo Che Fa in streaming e on demand?

È possibile seguire la puntata in streaming e on demand sul sito ufficiale del Nove e sulla piattaforma Discovery+, accessibile agli abbonati.

Chi sono gli ospiti principali del 22 marzo a Che Tempo Che Fa?

Gli ospiti principali sono Roberta Metsola, Sabrina Ferilli, Ficarra e Picone, Pif, Giusy Buscemi e le voci autorevoli Saviano, Burioni e Mercalli.

Chi partecipa al Tavolo di Fabio Fazio il 22 marzo?

Al Tavolo partecipano, tra gli altri, Nino Frassica, Mara Maionchi, Orietta Berti, Gigi Marzullo, Giucas Casella, Tredici Pietro e Francesco Mandelli.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Che Tempo Che Fa?

L’articolo è stato elaborato sulla base di una sintesi delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache