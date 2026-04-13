Verissimo domina gli ascolti del weekend e consolida la leadership

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Verissimo domina il weekend tv: ascolti e numeri del successo

Verissimo, il talk di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, ha guidato il pomeriggio televisivo del weekend di sabato 11 e domenica 12 aprile, imponendosi nella fascia oraria più competitiva contro Rai1 e la forte offerta sportiva.

Lo show ha conquistato la leadership d’ascolto sia il sabato sia la domenica, con dati Auditel in costante crescita tra prima e seconda parte, confermando il ruolo di programma di riferimento per il pubblico generalista.

Il successo si spiega con la solidità del format, la riconoscibilità del brand Verissimo e la conduzione ormai iconica di Silvia Toffanin, capace di mantenere fidelizzato uno zoccolo duro di telespettatori anche in un contesto affollato e frammentato.

In sintesi:

Verissimo leader del weekend tv di sabato 11 e domenica 12 aprile.

leader del weekend tv di sabato 11 e domenica 12 aprile. Dati Auditel in crescita tra prima e seconda parte del programma.

in crescita tra prima e seconda parte del programma. Sorpasso sui competitor di Rai1 e tenuta contro la concorrenza sportiva.

e tenuta contro la concorrenza sportiva. Conferma di Silvia Toffanin come volto centrale del pomeriggio Mediaset.

I numeri Auditel: confronto diretto con Rai1 e concorrenza sportiva

Domenica 12 aprile, tradizionalmente la giornata più competitiva, Verissimo si è affermato come leader della propria fascia oraria.

La prima parte del programma ha registrato 1.764.000 spettatori con il 14,8% di share, mentre la seconda parte è salita a 1.784.000 spettatori, mantenendo il 14,8% e mostrando una curva di tenuta e crescita nel corso della messa in onda.

Il confronto con Domenica In su Rai1 è significativo: il contenitore di rete pubblica è passato dal 17,1% della prima parte fino al 12,8% nei saluti finali, evidenziando un calo progressivo, mentre Da Noi… a Ruota Libera si è fermato al 12,9%.

Neppure la concorrenza sportiva, con l’incontro di Jannik Sinner su Tv8 attestato al 12,7% di share, è riuscita a intaccare in modo sostanziale la performance del talk di Canale 5.

Sabato 11 aprile, il vantaggio di Verissimo è stato ancora più netto: 1.624.000 spettatori (20,9%) nella prima parte e 1.448.000 spettatori (17,8%) nella seconda, denominata Giri di Valzer.

La proposta concorrente di Ciao Maschio su Rai1 si è collocata tra l’11,6% e il 12,8%, segnando un distacco deciso rispetto al talk di Silvia Toffanin e confermando Verissimo come scelta prevalente in un pomeriggio segnato da un’offerta molto frammentata.

Verissimo come case study del pomeriggio tv Mediaset

Nel complesso del weekend 11-12 aprile, Verissimo ha consolidato la propria leadership, confermandosi pilastro strategico del palinsesto pomeridiano di Canale 5.

La capacità di mantenere ascolti elevati in due giornate ad alta pressione competitiva indica un forte radicamento del format presso il pubblico e una riconoscibilità che va oltre la singola puntata, trasformando il programma in appuntamento fisso.

Per Mediaset, i dati Auditel di questo weekend rappresentano una conferma della centralità del brand Verissimo nella strategia editoriale e pubblicitaria: una fascia oraria stabilmente performante offre margini di valorizzazione commerciale e di sperimentazione narrativa, senza compromettere la tenuta dello share.

FAQ

Quali ascolti ha registrato Verissimo domenica 12 aprile?

Domenica 12 aprile Verissimo ha totalizzato 1.764.000 spettatori (14,8%) nella prima parte e 1.784.000 spettatori (14,8%) nella seconda.

Come si è posizionato Verissimo rispetto a Domenica In?

Il confronto vede Verissimo stabile al 14,8% mentre Domenica In scende dal 17,1% fino al 12,8% nei saluti.

Quali risultati ha ottenuto Verissimo nella giornata di sabato?

Sabato Verissimo ha registrato 1.624.000 spettatori (20,9%) nella prima parte e 1.448.000 spettatori (17,8%) nella seconda.

La concorrenza sportiva ha influito sugli ascolti di Verissimo?

No, perché l’incontro di Jannik Sinner su Tv8, al 12,7% di share, non ha superato le performance del talk.

Qual è la fonte dei dati e delle informazioni sull’audience di Verissimo?

Le informazioni derivano da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.