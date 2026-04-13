Uomini e Donne anticipazioni streaming oggi su Witty TV Trono Over

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Uomini e Donne, cosa è successo nella puntata del 13 aprile 2026

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 13 aprile 2026 su Canale 5, il trono Over è tornato al centro della scena. Maria De Filippi ha guidato una serie di confronti serrati tra dame, cavalieri e opinionisti nello studio di Roma.

Al centro, le segnalazioni sull’ex fidanzata di Antonio, i dubbi di Davide su Sabrina e il rapporto controverso tra Cinzia e Marco, messi sotto pressione da Tina Cipollari e Gianni Sperti.

L’episodio, seguito dal pubblico anche tramite le clip di Witty Tv e dai contenuti Mediaset, ha rilanciato il dibattito sull’autenticità dei sentimenti mostrati in studio e sui tempi con cui nasce un “ti amo” televisivo.

In sintesi:

Segnalazione sull’ex fidanzata di Antonio fa crollare il rapporto con Gloria.

Davide dubita di Sabrina: manca il bacio e “il pathos”, lei si difende.

Coppia Cinzia–Marco contestata: “ti amo” troppo veloce per Tina e Gianni.

Studio diviso tra romanticismo lampo ed esigenze di credibilità del programma.

Confronti, dubbi e accuse di strategia nello studio di Uomini e Donne

La puntata è iniziata con Gloria e Antonio. Maria De Filippi ha reso nota una segnalazione dell’ex compagna di lui, scatenando la reazione durissima della dama: “sei un torbido, vorrei un uomo dal cuore libero… chiudo, basta”.

Successivamente l’attenzione si è spostata su Davide e Sabrina. Il cavaliere ha raccontato l’esterna sottolineando il mancato bacio: “ho provato a baciarla, ma ha posto la guancia”. Sabrina ha replicato che la presenza della figlia e della folla le impediva gesti più intimi.

Davide, però, ha ammesso di non sentire ancora quel “pathos, un desiderio di passione” che per lui certifica il coinvolgimento, percependo una distanza emotiva. Sabrina ha respinto l’accusa, spiegando che il tempo passato insieme non ha ancora consentito momenti realmente privati e quindi una piena espressione della loro intesa.

Nella seconda parte, sono arrivati al centro studio Cinzia e Marco, protagonisti di una conoscenza intensa. Gianni Sperti ha criticato la dama: “parla sempre lei, è un rapporto tra due che si sono accordati”.

Cinzia ha rivendicato il proprio carattere e la scelta di introdurre Marco nel suo quotidiano: “so benissimo chi sono, ecco perché lo porto nel mio mondo”.

Gli opinionisti hanno messo in dubbio la credibilità del loro sentimento, soprattutto dopo il “ti amo” dichiarato da Marco in tempi record. Il cavaliere ha difeso la propria posizione sostenendo che per lui conta più l’attrazione mentale che quella fisica, mentre lo studio restava scettico.

Tina Cipollari ha alzato ulteriormente il livello dello scontro, definendo quasi impossibile innamorarsi così in fretta: “è scientificamente provato che non puoi dire ‘ti amo’ ad una persona che hai visto tre volte”.

Secondo Tina, tra Cinzia e Marco ci sarebbe stato molto più di quanto entrambi ammettano: “‘ti amo’ non lo dici alla prima che incontri”.

Cinzia ha ribattuto sottolineando che esistono eccezioni alla regola e che ogni storia segue tempi propri, lasciando comunque lo studio profondamente diviso tra chi crede a un colpo di fulmine e chi vede solo una strategia televisiva.

Perché queste dinamiche contano per il futuro del programma

Le tensioni emerse nella puntata del 13 aprile 2026 mettono in luce un nodo centrale per Uomini e Donne: bilanciare emozioni forti e richiesta di autenticità del pubblico.

I dubbi di Gloria, le incertezze di Davide e il “ti amo” lampo tra Cinzia e Marco alimentano la discussione online, soprattutto su Witty Tv e social ufficiali, dove spezzoni e reazioni amplificano ogni gesto.

Per la trasmissione, la credibilità dei percorsi sentimentali – continuamente messa alla prova da segnalazioni e sospetti di accordi – resterà decisiva nelle prossime puntate, influenzando sia la permanenza di dame e cavalieri sia l’engagement del pubblico su Mediaset e piattaforme digitali.

FAQ

Cosa è successo tra Gloria e Antonio nella puntata del 13 aprile 2026?

È emersa una segnalazione dell’ex fidanzata di Antonio. Gloria, giudicandolo poco trasparente e “torbido”, ha interrotto drasticamente la conoscenza in studio.

Perché Davide è in dubbio sui sentimenti di Sabrina a Uomini e Donne?

Davvero perché, nonostante un mese di frequentazione, Davide non percepisce ancora “pathos” né desiderio di passione, anche a causa del mancato bacio.

Per quale motivo Tina e Gianni non credono alla coppia Cinzia e Marco?

Principalmente perché reputano troppo precoce il “ti amo” di Marco dopo pochissimi incontri e sospettano un accordo o esagerazione.

Come posso rivedere la puntata di Uomini e Donne del 13 aprile 2026?

È possibile rivederla accedendo alla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity e ai contenuti extra pubblicati su Witty Tv.

Da quali fonti sono state tratte e rielaborate queste informazioni editoriali?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.