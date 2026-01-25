Netflix lancia docuserie true crime sul misterioso caso britannico che terrorizzò il paese e svela dettagli inediti

Su Netflix è in arrivo il true crime sull’agghiacciante caso che ha sconvolto il Regno Unito [VIDEO]

Il caso che ha scioccato il Regno Unito

L’ex infermiera neonatale **Lucy Letby** è diventata uno dei volti più inquietanti della cronaca nera britannica recente. Nel 2023 è stata condannata a 14 ergastoli per l’omicidio di sette neonati e il tentato omicidio di altri sette, tutti ricoverati nel reparto di terapia intensiva del **Countess of Chester Hospital** tra giugno 2015 e giugno 2016. La sentenza, durissima, è stata definita da molti commentatori come uno dei momenti più bui della storia giudiziaria del **Regno Unito**.

La vicenda ha spaccato l’opinione pubblica, tra chi considera il processo un modello di rigore investigativo e chi, al contrario, solleva perplessità su prove, ricostruzioni e responsabilità gestionali dell’ospedale. In questi anni non sono mancate indagini indipendenti e inchieste giornalistiche che hanno provato a rimettere in discussione gli snodi chiave del caso.

Sul banco degli imputati, oltre alla singola figura di **Letby**, finiscono anche protocolli clinici, catene di comando ospedaliere e la capacità del sistema sanitario britannico di intercettare in tempo anomalie letali in reparti così delicati.

Il documentario che riapre gli interrogativi

Il nuovo true crime di **Netflix**, intitolato The Investigation of Lucy Letby, punta a riaccendere il dibattito su questa vicenda con un taglio investigativo di 90 minuti. Il docufilm ricostruisce in modo cronologico gli eventi che, dalle prime morti sospette nel reparto neonatale di **Chester**, hanno condotto all’arresto, al processo e alla condanna dell’ex infermiera, offrendo al pubblico una visione d’insieme raramente così articolata.

La produzione include materiali inediti: filmati dell’arresto di **Letby**, estratti degli interrogatori di polizia e documenti finora poco circolati nei media tradizionali. Spazio centrale viene riservato alla voce delle famiglie, in particolare alla madre di una delle vittime, che racconta il percorso di dolore, rabbia e attesa di giustizia attraversato durante il processo.

Nel documentario intervengono anche avvocati, periti clinici ed esperti di procedura penale, divisi tra chi difende la solidità delle prove e chi invita a riconsiderare alcuni elementi chiave, dalle statistiche sugli arresti cardiaci nei neonati alle dinamiche interne del reparto.

True crime, dibattito pubblico e data di uscita

Con questo titolo, **Netflix** prosegue la propria strategia di forte investimento nel true crime, sulla scia dell’impatto culturale di produzioni come Making a Murderer, capace a suo tempo di riaprire fascicoli e interrogativi su casi che sembravano chiusi. Anche in questo caso, l’obiettivo non è solo raccontare un crimine, ma indagare le zone d’ombra di un intero sistema: sanitario, giudiziario e mediatico britannico.

The Investigation of Lucy Letby propone allo spettatore un’esperienza che mescola ricostruzione documentaria e analisi critica. L’uso di interviste ad hoc e materiale d’archivio mira a mostrare tanto la macchina investigativa quanto l’impatto emotivo su famiglie, colleghi di reparto e comunità locale. Il trailer ufficiale, già diffuso da **Netflix**, anticipa toni cupi, ritmo serrato e un’attenzione particolare alle domande rimaste senza risposta.

L’uscita è fissata per il 4 febbraio 2026 nel catalogo globale della piattaforma, e il titolo è già indicato da molti osservatori come uno dei prodotti più disturbanti e discussi dell’anno per intensità emotiva e potenziale di polarizzazione del dibattito.

FAQ

D: Chi è Lucy Letby?

R: È un’ex infermiera neonatale condannata nel 2023 a 14 ergastoli per l’omicidio di sette neonati e il tentato omicidio di altri sette al **Countess of Chester Hospital**.

D: Di cosa parla il nuovo documentario su Netflix?

R: Racconta l’intera inchiesta su **Letby**, dalle prime morti sospette in reparto fino al processo, analizzando prove, indagini e dubbi ancora aperti.

D: Come si intitola il docufilm?

R: Il titolo è The Investigation of Lucy Letby, produzione true crime originale **Netflix**.

D: Quando uscirà il documentario su Netflix?

R: Il debutto nel catalogo della piattaforma è previsto per il 4 febbraio 2026.

D: Quali contenuti inediti vengono mostrati?

R: Vengono inclusi filmati dell’arresto, parti degli interrogatori di polizia, documenti giudiziari e testimonianze dirette dei familiari delle vittime.

D: Ci sono esperti che mettono in dubbio il verdetto?

R: Sì, nel documentario compaiono avvocati e consulenti che discutono criticamente dati clinici, procedure e interpretazione delle prove.

D: Perché il caso ha diviso l’opinione pubblica britannica?

R: Perché intreccia temi sensibili come sicurezza ospedaliera, responsabilità istituzionali, coperture mediatiche e possibile fallibilità del sistema giudiziario del **Regno Unito**.

D: Qual è la fonte giornalistica originale della notizia sul documentario?

R: La notizia sul true crime dedicato a **Lucy Letby** e in arrivo su **Netflix** è stata inizialmente diffusa da testate online di intrattenimento e attualità che trattano le uscite streaming, citate come fonte primaria dall’articolo d’origine.