Venezuela, Delcy Rodríguez al potere: il sorprendente cambio di rotta che nessuno aveva previsto

Insediamento e giuramento

Venezuela ha visto l’insediamento del nuovo governo guidato da Delcy Rodríguez lunedì 5 gennaio, a seguito della cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti e dell’avvio, nelle stesse ore, del processo a New York contro l’ex presidente.

La cerimonia si è conclusa con il giuramento della vicepresidente nominata presidente ad interim, che ha confermato la continuità della linea ufficiale: per Rodríguez, Maduro resta il presidente legittimo, la pressione statunitense costituisce un’«aggressione militare illegittima» e l’ex capo di Stato e la moglie sarebbero tenuti in ostaggio.

Il passaggio formale del potere è stato presentato come risposta alla crisi aperta dagli arresti, con l’obiettivo di preservare la struttura istituzionale e l’orientamento politico del governo.

In parallelo, l’azione giudiziaria negli USA ha scandito il contesto dell’atto di insediamento, accentuando la dimensione internazionale della crisi e irrigidendo la postura delle autorità di Caracas sui dossier di sovranità e sicurezza nazionale.



Contesto politico e istituzionale

La nuova legislatura si è aperta il 5 gennaio con la prima seduta dell’Assemblea nazionale, organo centrale del potere legislativo, guidata dal fratello di Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, e con mandato previsto fino al 2031.

L’avvio dei lavori parlamentari coincide con l’assenza forzata di Nicolás Maduro e con l’azione giudiziaria in corso a New York, fattori che irrigidiscono i rapporti con gli Stati Uniti e rafforzano la narrativa di “aggressione militare illegittima” sostenuta dall’esecutivo di Caracas.

Nel quadro istituzionale, il giuramento di Delcy Rodríguez come presidente ad interim è stato inquadrato come misura di continuità per preservare la catena di comando e la linea politica del governo, mentre sul piano interno l’architettura dei poteri resta concentrata attorno ai vertici del chavismo.

Il richiamo alla legittimità di Maduro e lo status di ostaggio attribuito a lui e alla moglie consolidano la postura difensiva del governo, con riflessi su sovranità, sicurezza e gestione delle risorse, in attesa di sviluppi giudiziari e diplomatici sul fronte internazionale.



FAQ

Quando è iniziata la nuova legislatura in Venezuela?

Il 5 gennaio, con la prima seduta dell’Assemblea nazionale.



Chi presiede l'Assemblea nazionale?

Jorge Rodríguez , fratello di Delcy Rodríguez .



Qual è la durata prevista della legislatura?

Fino al 2031.



Qual è la posizione del governo sugli Stati Uniti?

Definisce le azioni statunitensi come un’«aggressione militare illegittima».



Qual è lo status di Nicolás Maduro secondo il governo?

È ritenuto il presidente legittimo e, insieme alla moglie, considerato ostaggio.



Perché Delcy Rodríguez è presidente ad interim?

Per assicurare continuità istituzionale dopo la cattura di Maduro e durante il processo a New York.



Profilo e posizioni di Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, 56 anni, appartiene al nucleo più fedele del chavismo e ha percorso i vertici istituzionali come vicepresidente dal 2018, dopo essere stata ministra del Petrolio e degli Esteri.

Figura centrale nella gestione della crisi, ha riaffermato la legittimità di Nicolás Maduro e denunciato la pressione degli Stati Uniti come «aggressione militare illegittima», sostenendo che l’ex presidente e la moglie siano detenuti come ostaggi.

All’indomani degli attacchi statunitensi ha condannato pubblicamente le operazioni, mentre nel pomeriggio l’amministrazione Trump ha sostenuto che avesse conversato con il segretario di Stato Marco Rubio e accettato una collaborazione con Washington; una versione poi smentita dalla stessa Rodríguez, che ha insistito su Maduro unico presidente e accusato gli USA di puntare alle risorse del paese.

La sua nomina a presidente ad interim non modifica la linea strategica: continuità istituzionale, difesa della sovranità, e chiusura a ipotesi di transizione eterodiretta.

Resta incerta l’esistenza di contatti o intese con Washington, elemento che alimenta interrogativi sul margine diplomatico di Caracas mentre il processo a New York procede in parallelo.



