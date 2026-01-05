Strage di Crans-Montana, il comandante dei Vigili del Fuoco rivela il grazie che spezza il silenzio

Testimonianze dal luogo della tragedia

Crans-Montana, notte della tragedia: il comandante dei Vigili del Fuoco volontari David Vocat descrive un quadro di devastazione assoluta, con giovani in fuga e grida che squarciavano il silenzio attorno a Le Constellation.

Corpi a terra, ustioni diffuse, caos da scenario bellico: «Una scena che nessuno avrebbe mai voluto vedere», ha dichiarato in un’intervista a una tv francese.

Nel pieno dei soccorsi, la priorità è stata assegnata ai feriti con possibilità di sopravvivenza, decisione imposta dall’emergenza e scandita dai medici sul posto.

Vocat racconta di aver tentato un massaggio cardiaco a una ragazza, interrotto su indicazione sanitaria per concentrare le risorse su chi poteva ancora essere salvato.

Un collega, travolto dall’orrore, ha sussurrato: «Non abbiamo firmato per questo, siamo volontari», a testimonianza dello shock collettivo del corpo.

Tra macerie e fumo, cittadini e ragazzi presenti hanno supportato i soccorritori, trasportando feriti e improvvisando barelle con sedie e arredi.

Durante la commemorazione del 4, davanti al bar, l’ufficiale non ha trattenuto le lacrime, simbolo di un intervento condotto al limite delle forze e segnato da scelte devastanti ma necessarie.



Il peso emotivo sui soccorritori

Il comandante David Vocat cede alle lacrime ricordando l’incontro con una madre che aveva perso il figlio, temendo un’accusa e ricevendo invece un ringraziamento per le vite salvate.

Un crollo emotivo che riflette il trauma vissuto dall’intero corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Crans-Montana, chiamati a operare tra urla, ustioni, corpi a terra e scelte cliniche drastiche.

«Non abbiamo firmato per questo», ha detto un volontario, frase che condensa lo shock di chi, senza divisa professionale, si è trovato in una scena assimilabile alla guerra.

Le decisioni dei medici, focalizzate sulla triage e sulla salvaguardia delle chance di sopravvivenza, hanno imposto di interrompere i tentativi su chi non dava più segni di vita, lasciando ferite morali profonde.

L’episodio della giovane su cui Vocat praticava il massaggio cardiaco, poi sospeso, è diventato simbolo di quel confine doloroso tra dovere e impotenza.

Durante la cerimonia del 4, davanti a Le Constellation, l’emozione ha travolto i presenti: lacrime, silenzi e abbracci hanno sostituito le parole.

Il carico psicologico, cumulato in poche ore di caos, resta alto e diffuso fra operatori e cittadini che hanno aiutato con mezzi di fortuna.



FAQ

Chi è David Vocat?

È il comandante dei Vigili del Fuoco volontari di Crans-Montana , intervenuto a Le Constellation la notte della tragedia.



È il comandante dei di , intervenuto a la notte della tragedia. Cosa ha descritto Vocat sulla scena?

Un contesto assimilabile a un teatro di guerra, con feriti, ustioni, grida e decisioni di triage immediate.



Un contesto assimilabile a un teatro di guerra, con feriti, ustioni, grida e decisioni di triage immediate. Perché i tentativi di rianimazione sono stati interrotti?

Su indicazione dei medici, per concentrare risorse sui feriti con maggiori possibilità di sopravvivenza.



Su indicazione dei medici, per concentrare risorse sui feriti con maggiori possibilità di sopravvivenza. Qual è stato il momento più difficile per Vocat?

L’incontro con una madre che aveva perso il figlio e il ricordo della rianimazione interrotta su una giovane.



L’incontro con una madre che aveva perso il figlio e il ricordo della rianimazione interrotta su una giovane. Come hanno reagito i volontari sul posto?

Con shock e senso di impotenza, ma mantenendo operatività e supporto reciproco durante i soccorsi.



Con shock e senso di impotenza, ma mantenendo operatività e supporto reciproco durante i soccorsi. Chi ha aiutato oltre ai soccorritori?

Cittadini e ragazzi presenti, che hanno trasportato feriti e improvvisato barelle con sedie e arredi.



La richiesta di supporto e il futuro incerto

Il comandante David Vocat ha confermato l’intervento di psicologi per assistere i Vigili del Fuoco volontari di Crans-Montana, sottolineando la necessità di riposo e sostegno strutturato dopo ore di emergenza estrema.

Ha ribadito che il corpo ha operato al massimo delle possibilità, ma ora l’equilibrio emotivo degli operatori richiede un piano di follow-up, con debriefing, supporto continuativo e tempi di recupero adeguati.

In dichiarazioni alla Radio Tv Svizzera, Vocat ha ammesso di non sapere se potrà continuare a svolgere questo ruolo, segnalando l’impatto profondo del trauma sulla tenuta personale e dell’intera squadra.

Il messaggio è chiaro: senza un percorso di assistenza psicologica e organizzativa, il rischio è la fuga dal volontariato e il depauperamento di competenze essenziali in situazioni critiche.

La richiesta di aiuto non è solo individuale, ma riguarda procedure, formazione e risorse per prevenire il burnout e garantire prontezza operativa nelle future emergenze.

La comunità, coinvolta nei soccorsi, è chiamata a sostenere i volontari con strumenti concreti e riconoscimento istituzionale, per preservare la capacità di risposta del territorio.



FAQ