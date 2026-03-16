Home / EDITORE3 / Venezuela apre la stagione post Maduro e riporta in primo piano i progetti energetici di Eni e Repsol

Intesa Eni-Repsol-PDVSA sul gas venezuelano: cosa cambia davvero

L’accordo firmato il 13 marzo 2026 tra Eni, Repsol e la statale venezuelana PDVSA ridefinisce gli equilibri energetici latinoamericani. A Caracas, sotto la regia della presidente ad interim Delcy Rodríguez, le parti hanno siglato un’intesa strategica sul maxi giacimento offshore Cardón IV, uno dei più grandi del continente. L’intesa, cardine del piano 2026‑2028 di Caracas, punta a garantire gas per i consumi interni e a trasformare il Venezuela in nuovo esportatore di gas, aprendo spazio all’export tramite licenze dedicate. Arriva in una fase di transizione politica dopo la caduta di Nicolás Maduro e la riforma della Legge sugli Idrocarburi, che riduce il controllo statale e riapre il settore agli investitori stranieri, con ricadute dirette sulla sicurezza energetica europea e sulla legittimazione internazionale del nuovo corso venezuelano.

In sintesi:

Accordo tra Eni , Repsol e PDVSA sul giacimento offshore Cardón IV.

, e sul giacimento offshore Cardón IV. Venezuela punta a diventare esportatore di gas entro il 2028.

punta a diventare esportatore di gas entro il 2028. Nuovo quadro politico: transizione post‑ Maduro e riforma sugli idrocarburi.

e riforma sugli idrocarburi. Possibile export LNG europeo grazie all’esperienza offshore di Eni.

Cardón IV, licenze export e nuova strategia energetica venezuelana

Alla cerimonia presso la sede PDVSA, Delcy Rodríguez ha rivendicato il ruolo di Eni e Repsol durante gli anni più duri delle sanzioni: “Non hanno voltato le spalle al nostro Paese”. L’intesa viene presentata come pilastro del piano strategico 2026‑2028, pensato per coprire domanda interna e avviare un flusso stabile di esportazioni di gas.

Dal lato industriale, Eni evidenzia la sostenibilità economica dell’operazione: l’accordo consente di proseguire in modo economicamente sostenibile le forniture di gas naturale tramite PDVSA nel 2026 e di consolidarle nel lungo periodo, contribuendo alla stabilizzazione energetica venezuelana. La vera svolta è la licenza per l’export: la major italiana prevede di mettere a valore l’esperienza nei progetti di liquefazione offshore (LNG) sviluppati globalmente, condizionando ogni passo alle autorizzazioni regolatorie e al rispetto dei regimi sanzionatori in evoluzione.

Il giacimento Cardón IV, già operativo, rappresenta l’asset chiave da cui estrarre volumi addizionali per eventuali flussi verso Europa e Americhe, in un contesto di domanda globale di gas ancora robusta.

Transizione politica, infrastrutture fragili e scenari futuri

L’accordo si inserisce in un quadro politico in rapido mutamento. La nuova Riforma della Legge sugli Idrocarburi ha ridotto l’ingerenza statale, aprendo il settore ai privati e agli investitori stranieri. Dopo la cattura di Nicolás Maduro da parte delle forze speciali USA, il governo di transizione guidato da Delcy Rodríguez cerca legittimazione attraverso riforme economiche e gesti simbolici, come il rilascio di oltre 600 prigionieri politici.

Il dialogo costante con il Dipartimento del Tesoro americano ha creato un “corridoio diplomatico” che consente a Eni e Repsol di operare senza il rischio immediato di ritorsioni legali da Washington. Sul piano tecnico, Cardón IV produce oggi circa 580 milioni di piedi cubi di gas al giorno, con obiettivo di raddoppio entro il 2028. La sfida principale resta la ricostruzione delle infrastrutture energetiche venezuelane, deteriorate da anni di sottoinvestimenti. In questo contesto, l’intesa non è solo un contratto industriale ma un indicatore della volontà del Venezuela di tornare attore affidabile nei mercati globali, condizionata però da stabilità politica e certezza regolatoria.

FAQ

Cosa prevede l’accordo tra Eni, Repsol e PDVSA sul gas venezuelano?

L’accordo prevede lo sviluppo congiunto del giacimento offshore Cardón IV, forniture di gas al mercato interno venezuelano e la possibilità di avviare esportazioni future, soggette a licenze e autorizzazioni internazionali.

Perché il giacimento Cardón IV è strategico per il Venezuela?

Cardón IV è uno dei maggiori giacimenti offshore dell’America Latina, produce 580 milioni di piedi cubi giornalieri e può raddoppiare entro il 2028, sostenendo consumo interno e potenziale export di gas.

Quali vantaggi ottiene Eni dall’intesa con il Venezuela?

Eni beneficia di forniture economicamente sostenibili, di maggior visibilità sui flussi di gas e dell’opportunità futura di progetti LNG offshore, sfruttando competenze già sperimentate in altri Paesi.

Come incide la nuova legge sugli idrocarburi sugli investitori stranieri?

La riforma riduce il controllo statale, apre il settore agli investitori privati e stranieri, facilita joint venture con PDVSA e migliora la bancabilità dei progetti energetici rispetto al passato recente.

Quali sono le fonti utilizzate per ricostruire questa vicenda energetica?

L’articolo è stato redatto elaborando in modo congiunto notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate dal lavoro della nostra Redazione.