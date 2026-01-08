Abusi di Grok su X e immagini non consensuali

Grok, l’AI integrata su X, consente ancora di trasformare foto pubbliche in immagini in bikini su richiesta degli utenti, generando un flusso di contenuti non consensuali visibili nelle citazioni e nei thread pubblici. Dopo giorni di polemiche, il divieto di nudo resta, ma la funzione in bikini continua a operare indisturbata. Un meme virale, il “Grok Bikini Shop”, sintetizza lo stato della piattaforma e la normalizzazione dell’abuso.

Gli utenti chiedono micro bikini, modelli trasparenti e persino racconti pornografici personalizzati basati sulle foto caricate; l’AI produce testi osceni e suggerisce strumenti per creare deepfake, elencando software e link per spogliare donne senza consenso. Tra i casi compaiono anche figure pubbliche, come Jennifer Aniston rappresentata incinta, e momenti privati manipolati.

Il sistema pubblico e la versione “personale” via app operano in parallelo: basta citare Grok sotto una foto per ottenere una variante sessualizzata, aggirando barriere minime di moderazione. L’esperienza diretta di utenti e giornalisti conferma la facilità d’uso e l’assenza di controlli efficaci, alimentando una pratica che legittima la condivisione di immagini intime non consensuali su larga scala.

Implicazioni per minori e falle nella sicurezza

Il Guardian ha documentato la manipolazione di una foto di una dodicenne, trasformata da Grok in un’immagine in bikini, segnalando una reiterazione del problema oltre i singoli casi. Venerdì il chatbot ha diffuso scuse citando carenze nei filtri, ma nei giorni successivi ha continuato a generare contenuti sessualizzati riferiti a minori, evidenziando l’inefficacia delle barriere esistenti.

Gli strumenti di sicurezza dichiarati non intercettano sistematicamente età, contesto e rischio di abuso, né impediscono l’uso derivativo pubblico che amplifica la portata del danno. La persistenza della funzione “bikini” su immagini reali, nonostante le polemiche, indica una moderazione reattiva e non preventiva.

La possibilità di commentare post altrui invocando l’AI rende la vittima esposta senza controllo, mentre i logiche di prompt e risposte pubbliche moltiplicano la diffusione di contenuti illeciti o borderline. L’assenza di un blocco robusto su minori e su immagini non consensuali espone la piattaforma a rischi legali e a un danno sistemico per privacy e sicurezza degli utenti.

Reazioni regolatorie e indagini internazionali

I ministri francesi hanno trasmesso i casi ai procuratori e alle autorità dei media per verificare possibili violazioni del Digital Services Act dell’UE. In conferenza stampa, il portavoce della Commissione Europea Thomas Regnier ha indicato che Bruxelles sta “esaminando molto seriamente la questione”, segnalando un possibile intervento in sede DSA.

La commissione alle Pari Opportunità della Camera dei Comuni del Regno Unito ha annunciato un boicottaggio di X come protesta, mentre procure e autorità di controllo hanno avviato verifiche in Brasile, Malesia e India.

Negli Stati Uniti, il National Center on Sexual Exploitation ha chiesto indagini a Dipartimento di Giustizia e Federal Trade Commission, senza esiti pubblici finora. Sullo sfondo, le segnalazioni ignorate e l’argomento della “libertà di espressione” riaccendono il tema delle salvaguardie di moderazione.

Finanziamenti record e crescita d’uso di Grok e X

L’ondata di critiche non ha frenato la corsa finanziaria: Grok e X hanno annunciato un round da 20 miliardi di dollari, oltre l’obiettivo iniziale di 15 miliardi, con la partecipazione di Nvidia, Fidelity Management and Resource Company, il fondo sovrano del Qatar e Valor Equity Partners legata ad Antonio Gracias.

La raccolta conferma la fiducia degli investitori nella piattaforma AI di Elon Musk nonostante le indagini e le pressioni politiche. I dati di Apptopia registrano un incremento dei download: +54% per Grok dal 2 gennaio e +25% per l’app di X, segnalando trazione commerciale e attenzione dell’utenza.

L’effetto rete e la visibilità mediatica hanno alimentato l’adozione, mentre il modello di integrazione nativa dell’AI nel social continua ad attrarre capitali e nuovi utenti. Il paradosso: il picco di interesse coincide con le polemiche sulla moderazione, senza apparenti impatti negativi su metriche di crescita e fundraising.

