Variante Covid Cicada cosa sappiamo su diffusione, sintomi, rischi reali e tutele per la salute

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Variante Covid “Cicada”: cosa sappiamo ora su rischi e sintomi

La nuova variante Covid denominata “Cicada” (BA.3.2), appartenente alla famiglia Omicron, è oggi sotto osservazione da parte di World Health Organization e Centers for Disease Control and Prevention. Identificata inizialmente in Sudafrica nel 2024, è stata rilevata in oltre 20 Paesi, inclusi Stati Uniti e nazioni asiatiche come la Thailandia. Al momento è classificata come “variant under monitoring”, cioè variante da seguire senza segnali di allarme elevato. Gli esperti spiegano che “Cicada” presenta molte mutazioni sulla proteina Spike, ma non mostra, allo stato attuale, un aumento di gravità clinica rispetto ad altre sottovarianti Omicron, mentre i vaccini aggiornati continuano a offrire una buona protezione dalle forme gravi.

In sintesi:

La variante Cicada (BA.3.2) è una sottovariante Omicron monitorata da WHO e CDC.

è una sottovariante Omicron monitorata da WHO e CDC. È stata identificata in oltre 20 Paesi, con casi in Stati Uniti e Thailandia .

e . Provoca per ora soprattutto sintomi lievi-moderati, senza aumento di ricoveri gravi.

I vaccini aggiornati restano efficaci nel prevenire le forme severe di malattia.

Diffusione globale, mutazioni e impatto clinico di “Cicada”

Secondo i dati comunicati dalle autorità thailandesi il 27 marzo, la variante Cicada è già stata intercettata in vari Paesi ma la situazione epidemiologica resta sotto controllo, senza picchi insoliti di ospedalizzazioni. La sottovariante, individuata inizialmente in Sudafrica e poi negli Stati Uniti, mostra tra 70 e 75 mutazioni sulla proteina Spike, come evidenziato da un’analisi su The Conversation.

Queste modifiche potrebbero rendere meno immediato il riconoscimento da parte del sistema immunitario, suggerendo una certa capacità di immunoevasione. Tuttavia, non emergono segnali di maggiore aggressività clinica rispetto alle precedenti varianti Omicron. I quadri osservati sono in prevalenza lievi o moderati, con sintomi respiratori alti, febbre, cefalea e disturbi simil-influenzali, e senza chiari indizi di incremento di polmoniti gravi o ricoveri in terapia intensiva.

Le autorità sanitarie internazionali sottolineano che i vaccini basati sul lignaggio JN.1 continuano a ridurre in modo significativo rischio di ricovero e decesso, pur con una risposta immunitaria potenzialmente meno rapida di fronte a “Cicada”.

Convivenza endemica, richiami vaccinali e prospettive future

Il virologo Fabrizio Pregliasco, citato da Repubblica, ricorda che *“Il virus SARS-CoV-2 rimarrà per anni, è endemico”* e che nuove varianti, ciascuna con proprie caratteristiche di immunoevasione, continueranno a emergere. Ciò significa che ondate periodiche di contagi, analoghe a quelle influenzali, resteranno probabili, con fasi di crescita e calo dei casi.

In questo scenario, il richiamo vaccinale per le categorie a rischio rimane raccomandato per mantenere elevata la protezione contro le forme gravi. Misure comportamentali come igiene delle mani, uso mirato delle mascherine in contesti affollati e tutela delle persone fragili restano strumenti complementari essenziali.

La gestione di “Cicada” e delle future varianti va quindi inquadrata in una strategia di convivenza a lungo termine con il virus, più simile alla gestione di altri patogeni endemici che a una fase emergenziale continua.

FAQ

Che cos’è la variante Covid “Cicada” BA.3.2?

La variante “Cicada” è una sottovariante di Omicron, identificata come BA.3.2, caratterizzata da numerose mutazioni sulla proteina Spike e attualmente classificata come “variant under monitoring”.

In quali Paesi è stata rilevata la variante Cicada?

La variante è stata rilevata inizialmente in Sudafrica nel 2024, quindi in Stati Uniti, Thailandia e in oltre 20 Paesi complessivi, secondo i dati più recenti.

La variante Cicada provoca sintomi più gravi delle altre Omicron?

Attualmente no: le evidenze cliniche indicano prevalentemente sintomi lievi o moderati, senza aumento documentato di forme severe o ricoveri rispetto alle precedenti varianti Omicron.

I vaccini attuali proteggono dalla variante Cicada?

Sì, i vaccini aggiornati su lignaggio JN.1 mantengono una buona efficacia nel prevenire forme gravi, ricoveri e decessi, sebbene possano risultare leggermente meno tempestivi nel riconoscere questa sottovariante.

Qual è la fonte delle informazioni sulla variante Cicada?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.