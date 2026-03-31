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Morellato multata dall’Antitrust: pratiche commerciali scorrette e clausole ingannevoli costano quasi 26 milioni

Morellato multata dall’Antitrust: pratiche commerciali scorrette e clausole ingannevoli costano quasi 26 milioni

Multa Antitrust da 25,9 milioni a Morellato, cosa cambia per il mercato

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto a Morellato una sanzione di 25,9 milioni di euro per pratiche ritenute restrittive della concorrenza. Chi: il gruppo Morellato, marchio di riferimento della gioielleria italiana medio-accessibile. Cosa: controlli sistematici su prezzi e canali di vendita dei rivenditori. Dove: sull’intera rete distributiva, in particolare online, inclusi marketplace di terzi. Quando: condotte accertate dal 2018 fino alla fine del 2025. Perché: secondo l’Antitrust, le politiche di prezzo imposte e il divieto di vendere su piattaforme come Amazon ed eBay avrebbero limitato la concorrenza e la libertà commerciale dei distributori, alterando il corretto funzionamento del mercato della gioielleria.

In sintesi:

  • Antitrust sanziona Morellato con 25,9 milioni per intesa restrittiva della concorrenza.
  • Imposti limiti agli sconti e monitoraggio costante dei prezzi praticati dai rivenditori.
  • Vietata la vendita su marketplace come Amazon ed eBay nei contratti di distribuzione.
  • Possibili ricadute su prezzi finali, strategie dei brand e ruolo dell’e-commerce.

Come funzionava il sistema di controllo prezzi contestato a Morellato

L’indagine dell’Antitrust ricostruisce un meccanismo strutturato. Morellato non si sarebbe limitata a suggerire listini, ma avrebbe esercitato un controllo sistematico sugli sconti applicati, soprattutto online. I rivenditori che proponevano prezzi inferiori alle soglie gradite sarebbero stati oggetto di richiami formali e pressioni per riallineare i prezzi. Nei casi più gravi, l’Autorità segnala il blocco degli ordini o la sospensione degli account su piattaforme digitali, strumenti capaci di incidere direttamente sul fatturato dei distributori.

Elemento centrale del procedimento è anche il divieto, inserito nei contratti, di vendere su marketplace di terzi come Amazon o eBay. Questa clausola, secondo l’Antitrust, ha ridotto la visibilità dei prodotti e la concorrenza tra operatori, rafforzando il controllo di Morellato sulla rete di vendita. L’insieme di tali condotte è stato qualificato come intesa restrittiva della concorrenza, in violazione delle norme che tutelano il libero gioco del mercato e la possibilità per le imprese indipendenti di definire autonomamente politiche commerciali, prezzi e canali distributivi.

Impatto sul settore della gioielleria e scenari futuri per i consumatori

Il caso Morellato si inserisce in una linea di intervento crescente delle autorità antitrust europee contro le restrizioni verticali tra produttori e distributori. In un contesto dominato dall’e-commerce, limitare sconti e utilizzo dei marketplace significa incidere direttamente sulla competitività dei prezzi e sulla libertà di scelta dei consumatori. Un’eventuale conferma del provvedimento in sede di ricorso costituirebbe un precedente rilevante per l’intero comparto della gioielleria e, più in generale, per i beni di marca venduti online.

Gli operatori potrebbero essere costretti a rivedere le clausole contrattuali che condizionano sia le politiche di sconto sia l’accesso alle principali piattaforme digitali. Per i consumatori, nel medio periodo, ciò potrebbe tradursi in una maggiore autonomia dei negozi fisici e online nel definire promozioni e offerte, con una probabile pressione al ribasso sui prezzi e una concorrenza più aperta tra brand e rivenditori.

FAQ

Perché l’Antitrust ha multato Morellato per 25,9 milioni di euro?

La multa è stata irrogata perché l’Antitrust ritiene che Morellato abbia imposto restrizioni su prezzi e canali di vendita, configurando un’intesa restrittiva della concorrenza a danno dei rivenditori.

Quali pratiche commerciali sono state considerate illecite nel caso Morellato?

Sono state ritenute illecite l’imposizione di limiti agli sconti, il monitoraggio dei prezzi, le pressioni sui rivenditori e il divieto contrattuale di vendere su marketplace come Amazon ed eBay.

Come potrebbe cambiare il prezzo di orologi e gioielli per i consumatori?

È probabile che, con maggior autonomia dei rivenditori su sconti e promozioni, si assista a una maggiore competizione di prezzo, con offerte più frequenti e potenzialmente più convenienti per i consumatori.

Questo provvedimento riguarda solo il settore della gioielleria?

No, si inserisce in un filone che interessa vari settori, dalla tecnologia all’abbigliamento, dove pratiche simili di controllo prezzi e limitazione della vendita online sono sotto attenzione delle autorità antitrust.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione del caso Morellato?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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