Valve Steam Machine: svelato il prezzo sorprendente del nuovo hardware che cambia il gioco

Prezzo trapelato e modelli

Valve sarebbe pronta a lanciare la nuova Steam Machine con prezzi emersi da un rivenditore della Repubblica Ceca, secondo un post su Reddit. Le cifre, non confermate, indicano 19.826 CZK per il modello con SSD da 512 GB e 22.305 CZK per la variante da 2 TB, pari rispettivamente a circa 950 e 1.070 dollari. Le informazioni restano da verificare e vanno considerate come rumor.

Il listino ipotizzato supera nettamente le stime precedenti: secondo Linus Tech Tips, il costo di produzione si sarebbe aggirato attorno ai 602 dollari con un possibile prezzo al pubblico di circa 700 dollari. L’attuale tensione sull’approvvigionamento di RAM, che interesserebbe anche le prossime console PlayStation e Xbox, potrebbe contribuire a un rincaro e a potenziali ritardi.

I due modelli proposti sarebbero differenziati principalmente dallo storage: 512 GB come entry level e 2 TB per la versione superiore, entrambi posizionati nella fascia premium del mercato PC da salotto. Gli importi suggeriscono una strategia orientata a prestazioni elevate e componentistica custom, con ricadute su costo finale e disponibilità.

Specifiche tecniche principali

Il progetto punta su un’architettura custom con CPU AMD Zen 4 a 6 core/12 thread fino a 4,8 GHz e TDP di 30 W, abbinata a una GPU semi-personalizzata AMD RDNA3 con 28 Compute Unit, 8 GB di VRAM GDDR6 e clock sostenuto fino a 2,45 GHz (TDP 110 W). L’insieme promette una potenza stimata ben oltre Steam Deck, orientata al gaming da salotto in 1080p/1440p con preset elevati.

La memoria di sistema sarebbe di 16 GB DDR5, mentre lo storage prevede SSD NVMe in tagli da 512 GB o 2 TB, con possibilità di espansione tramite slot per microSD ad alta velocità. La dotazione I/O include una USB 3.2, due USB 3 e due USB 2, coprendo periferiche e accessori senza hub esterni.

A bordo gira SteamOS 3, ottimizzato per big picture e controller, con focus su avvio rapido, aggiornamenti snelli e integrazione con la libreria Steam. La piattaforma mira a ridurre i colli di bottiglia tra hardware e software, privilegiando stabilità, efficienza energetica e silenziosità sotto carico.

FAQ

Quale CPU utilizza?

Una AMD Zen 4 6C/12T fino a 4,8 GHz con TDP di 30 W.

Che GPU è integrata?

Una soluzione custom AMD RDNA3 con 28 CU e 8 GB di VRAM GDDR6.

Quanta RAM è prevista?

16 GB di memoria DDR5.

Quali opzioni di storage ci sono?

SSD NVMe da 512 GB o 2 TB, espandibile via microSD.

Quali porte sono disponibili?

1 USB 3.2, 2 USB 3 e 2 USB 2.

Quale sistema operativo adotta?

SteamOS 3 ottimizzato per l’esperienza da salotto.

Reazioni della community e prospettive

La community di Reddit ha reagito in modo compatto alle cifre circolate: molti utenti, inizialmente interessati alla Steam Machine, giudicano il prezzo eccessivo e dichiarano di rinunciare all’acquisto. “A quel prezzo passo”, scrive un potenziale acquirente; altri confermano di non poter giustificare la spesa rispetto alle aspettative.

I commenti evidenziano un punto ricorrente: con un listino vicino ai 1.000 dollari, il posizionamento entra in sovrapposizione con PC desktop entry-level e console di fascia alta, riducendo l’appeal del device da salotto.

La tensione sul mercato della RAM viene indicata come possibile fattore di rialzo, con effetti su disponibilità e tempistiche, analoghi a quelli che starebbero colpendo le future PlayStation e Xbox. Se i vincoli di fornitura persisteranno, il prezzo potrebbe stabilizzarsi su livelli premium.

Le prospettive, per ora, dipendono dalla conferma ufficiale: finché si parla di rumor, la strategia di Valve resta fluida. Una revisione del prezzo o bundle mirati potrebbero mitigare lo scetticismo iniziale, mentre la promessa di prestazioni nettamente superiori a Steam Deck resta il principale argomento a favore.

In assenza di comunicazioni formali, l’attenzione degli appassionati si concentra su rapporto qualità/prezzo, supporto software di SteamOS 3 e disponibilità al lancio nelle varie regioni.

