CES: giocattoli smart e robot IA rivoluzionano il divertimento, il cubo di Rubik intelligente stupisce tutti

CES: giocattoli smart e robot IA rivoluzionano il divertimento, il cubo di Rubik intelligente stupisce tutti

Giocattoli smart protagonisti al ces 2026

Las Vegas diventa vetrina dei giochi del futuro: al CES 2026 dominano dispositivi interattivi che fondono fisico e digitale, dai robot ispirati ai Tamagotchi ai mattoncini intelligenti e ai cubi con schermi integrati. Le novità intercettano il dibattito su tempi di esposizione agli schermi e impatto dei social, con focus su gioco creativo e apprendimento esperienziale.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Tra le innovazioni spiccano cubi con display multipli e logiche di gioco programmabili, sistemi di costruzione che reagiscono a luci e suoni e pet digitali con crescita simulata e risposta emotiva. Le aziende puntano a esperienze più coinvolgenti e personalizzabili, senza rinunciare alla dimensione tattile e sociale del gioco.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Gli espositori sottolineano il valore del gioco fisico potenziato dall’IA, mentre esperti come Daniela Braga invitano a cautela sull’introduzione precoce dell’intelligenza artificiale nell’infanzia, salvo casi di accessibilità. Il mercato guarda anche agli adulti, con robot compagni pensati per ridurre la solitudine e favorire interazioni quotidiane. Fonte: Euronews Next

Cubo di rubik intelligente e mattoncini lego reattivi

Rubik’s WOWCube aggiorna un’icona: 24 micro‑schermi distribuiti sulle facce permettono di ruotare e scuotere il cubo per attivare minigiochi e percorsi didattici, inclusi puzzle che, una volta risolti, sbloccano brevi lezioni di storia. È possibile progettare giochi personalizzati sul formato 2×2, con prezzo di listino fissato a 299 dollari (circa 257 euro).

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

LEGO Smart Brick introduce mattoncini che si illuminano, emettono suoni e riconoscono altri pezzi reattivi, trasformando le costruzioni in scenari dinamici. L’obiettivo è espandere il gioco fisico con feedback sensoriali, mantenendo la centralità dell’immaginazione e dell’interazione tattile.

Secondo Tom Donaldson, senior vice president del LEGO Group, l’integrazione tra analogico e digitale punta a rafforzare creatività, movimento e socialità, portando il gioco “di fantasia” a un livello più ricco senza sostituirlo con lo schermo. Le prove in fiera confermano la direzione: più partecipazione attiva, meno passività. Fonte: Euronews Next

Robot tascabili e compagni ia per adulti e giovani

Sharp Poketomo si propone come compagno tascabile per giovani adulti: design che ricorda un suricato, dialogo continuo nei momenti quotidiani, focus sul benessere emotivo e sul contrasto alla solitudine. È già venduto in Giappone a circa 300 euro, non ancora disponibile in Europa e Nord America.

Il posizionamento è intenzionale: molti robot carini con IA del CES 2026 non puntano ai bambini, ma a utenti adulti, dove lo scrutinio pubblico è minore e l’uso sociale più immediato. Anche il target femminile giovane è centrale, sebbene l’interesse si estenda a fasce d’età più alte.

In parallelo emergono pet digitali evolutivi come Sweekar di Takway AI: ciclo di vita dal “guscio” all’età adulta, calore e respiro simulati, apprendimento dall’ambiente e storytelling delle attività quando lasciato a casa. L’avvio è previsto via crowdfunding, con ambizione di creare legami affettivi uomo‑macchina. Fonte: Euronews Next

L’orientamento del mercato coesiste con richiami alla prudenza: la CEO di Defined.ai, Daniela Braga, indica di ritardare l’esposizione dei bambini all’IA, salvo tecnologie assistive, per evitare impatti su apprendimento e competenze di base.

Il confine tra gioco fisico e digitale si ridefinisce dunque in chiave relazionale, dove la compagnia artificiale diventa servizio emotivo più che semplice intrattenimento.

Il segmento “pocket companion” consolida una nuova categoria consumer: dispositivi compatti, sempre connessi, progettati per interazioni brevi ma frequenti, con personalità software aggiornabili. Fonte: Euronews Next

FAQ

  • Che cos’è Sharp Poketomo?
    Un compagno IA tascabile pensato per giovani adulti, già venduto in Giappone, non disponibile in Europa e Nord America. Fonte: Euronews Next
  • A chi sono rivolti i robot compagni del CES 2026?
    Principalmente ad adulti e giovani adulti, con attenzione al benessere emotivo e alla socialità. Fonte: Euronews Next
  • Quanto costa Poketomo?
    Circa 300 euro sul mercato giapponese. Fonte: Euronews Next
  • Cos’è Sweekar di Takway AI?
    Un pet IA con crescita simulata, apprendimento ambientale e storytelling; lancio previsto via crowdfunding. Fonte: Euronews Next
  • Perché c’è cautela sull’IA per i minori?
    Secondo Daniela Braga, l’esposizione precoce può incidere su apprendimento e abilità di base; eccezioni per tecnologie assistive. Fonte: Euronews Next
  • Qual è il trend dei “pocket companion”?
    Dispositivi compatti, sempre connessi, con interazioni brevi e personalità software aggiornabili per supporto quotidiano. Fonte: Euronews Next

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com