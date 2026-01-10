CES: giocattoli smart e robot IA rivoluzionano il divertimento, il cubo di Rubik intelligente stupisce tutti

Giocattoli smart protagonisti al ces 2026

Las Vegas diventa vetrina dei giochi del futuro: al CES 2026 dominano dispositivi interattivi che fondono fisico e digitale, dai robot ispirati ai Tamagotchi ai mattoncini intelligenti e ai cubi con schermi integrati. Le novità intercettano il dibattito su tempi di esposizione agli schermi e impatto dei social, con focus su gioco creativo e apprendimento esperienziale.

Tra le innovazioni spiccano cubi con display multipli e logiche di gioco programmabili, sistemi di costruzione che reagiscono a luci e suoni e pet digitali con crescita simulata e risposta emotiva. Le aziende puntano a esperienze più coinvolgenti e personalizzabili, senza rinunciare alla dimensione tattile e sociale del gioco.

Gli espositori sottolineano il valore del gioco fisico potenziato dall’IA, mentre esperti come Daniela Braga invitano a cautela sull’introduzione precoce dell’intelligenza artificiale nell’infanzia, salvo casi di accessibilità. Il mercato guarda anche agli adulti, con robot compagni pensati per ridurre la solitudine e favorire interazioni quotidiane. Fonte: Euronews Next

Cubo di rubik intelligente e mattoncini lego reattivi

Rubik’s WOWCube aggiorna un’icona: 24 micro‑schermi distribuiti sulle facce permettono di ruotare e scuotere il cubo per attivare minigiochi e percorsi didattici, inclusi puzzle che, una volta risolti, sbloccano brevi lezioni di storia. È possibile progettare giochi personalizzati sul formato 2×2, con prezzo di listino fissato a 299 dollari (circa 257 euro).

LEGO Smart Brick introduce mattoncini che si illuminano, emettono suoni e riconoscono altri pezzi reattivi, trasformando le costruzioni in scenari dinamici. L’obiettivo è espandere il gioco fisico con feedback sensoriali, mantenendo la centralità dell’immaginazione e dell’interazione tattile.

Secondo Tom Donaldson, senior vice president del LEGO Group, l’integrazione tra analogico e digitale punta a rafforzare creatività, movimento e socialità, portando il gioco “di fantasia” a un livello più ricco senza sostituirlo con lo schermo. Le prove in fiera confermano la direzione: più partecipazione attiva, meno passività. Fonte: Euronews Next

Robot tascabili e compagni ia per adulti e giovani

Sharp Poketomo si propone come compagno tascabile per giovani adulti: design che ricorda un suricato, dialogo continuo nei momenti quotidiani, focus sul benessere emotivo e sul contrasto alla solitudine. È già venduto in Giappone a circa 300 euro, non ancora disponibile in Europa e Nord America.

Il posizionamento è intenzionale: molti robot carini con IA del CES 2026 non puntano ai bambini, ma a utenti adulti, dove lo scrutinio pubblico è minore e l’uso sociale più immediato. Anche il target femminile giovane è centrale, sebbene l’interesse si estenda a fasce d’età più alte.

In parallelo emergono pet digitali evolutivi come Sweekar di Takway AI: ciclo di vita dal “guscio” all’età adulta, calore e respiro simulati, apprendimento dall’ambiente e storytelling delle attività quando lasciato a casa. L’avvio è previsto via crowdfunding, con ambizione di creare legami affettivi uomo‑macchina. Fonte: Euronews Next

L’orientamento del mercato coesiste con richiami alla prudenza: la CEO di Defined.ai, Daniela Braga, indica di ritardare l’esposizione dei bambini all’IA, salvo tecnologie assistive, per evitare impatti su apprendimento e competenze di base.

Il confine tra gioco fisico e digitale si ridefinisce dunque in chiave relazionale, dove la compagnia artificiale diventa servizio emotivo più che semplice intrattenimento.

Il segmento “pocket companion” consolida una nuova categoria consumer: dispositivi compatti, sempre connessi, progettati per interazioni brevi ma frequenti, con personalità software aggiornabili. Fonte: Euronews Next

