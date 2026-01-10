CES: giocattoli smart e robot IA rivoluzionano il divertimento, il cubo di Rubik intelligente stupisce tutti
Indice dei Contenuti:
Giocattoli smart protagonisti al ces 2026
Las Vegas diventa vetrina dei giochi del futuro: al CES 2026 dominano dispositivi interattivi che fondono fisico e digitale, dai robot ispirati ai Tamagotchi ai mattoncini intelligenti e ai cubi con schermi integrati. Le novità intercettano il dibattito su tempi di esposizione agli schermi e impatto dei social, con focus su gioco creativo e apprendimento esperienziale.
Tra le innovazioni spiccano cubi con display multipli e logiche di gioco programmabili, sistemi di costruzione che reagiscono a luci e suoni e pet digitali con crescita simulata e risposta emotiva. Le aziende puntano a esperienze più coinvolgenti e personalizzabili, senza rinunciare alla dimensione tattile e sociale del gioco.
Gli espositori sottolineano il valore del gioco fisico potenziato dall’IA, mentre esperti come Daniela Braga invitano a cautela sull’introduzione precoce dell’intelligenza artificiale nell’infanzia, salvo casi di accessibilità. Il mercato guarda anche agli adulti, con robot compagni pensati per ridurre la solitudine e favorire interazioni quotidiane. Fonte: Euronews Next
Cubo di rubik intelligente e mattoncini lego reattivi
Rubik’s WOWCube aggiorna un’icona: 24 micro‑schermi distribuiti sulle facce permettono di ruotare e scuotere il cubo per attivare minigiochi e percorsi didattici, inclusi puzzle che, una volta risolti, sbloccano brevi lezioni di storia. È possibile progettare giochi personalizzati sul formato 2×2, con prezzo di listino fissato a 299 dollari (circa 257 euro).
LEGO Smart Brick introduce mattoncini che si illuminano, emettono suoni e riconoscono altri pezzi reattivi, trasformando le costruzioni in scenari dinamici. L’obiettivo è espandere il gioco fisico con feedback sensoriali, mantenendo la centralità dell’immaginazione e dell’interazione tattile.
Secondo Tom Donaldson, senior vice president del LEGO Group, l’integrazione tra analogico e digitale punta a rafforzare creatività, movimento e socialità, portando il gioco “di fantasia” a un livello più ricco senza sostituirlo con lo schermo. Le prove in fiera confermano la direzione: più partecipazione attiva, meno passività. Fonte: Euronews Next
Robot tascabili e compagni ia per adulti e giovani
Sharp Poketomo si propone come compagno tascabile per giovani adulti: design che ricorda un suricato, dialogo continuo nei momenti quotidiani, focus sul benessere emotivo e sul contrasto alla solitudine. È già venduto in Giappone a circa 300 euro, non ancora disponibile in Europa e Nord America.
Il posizionamento è intenzionale: molti robot carini con IA del CES 2026 non puntano ai bambini, ma a utenti adulti, dove lo scrutinio pubblico è minore e l’uso sociale più immediato. Anche il target femminile giovane è centrale, sebbene l’interesse si estenda a fasce d’età più alte.
In parallelo emergono pet digitali evolutivi come Sweekar di Takway AI: ciclo di vita dal “guscio” all’età adulta, calore e respiro simulati, apprendimento dall’ambiente e storytelling delle attività quando lasciato a casa. L’avvio è previsto via crowdfunding, con ambizione di creare legami affettivi uomo‑macchina. Fonte: Euronews Next
L’orientamento del mercato coesiste con richiami alla prudenza: la CEO di Defined.ai, Daniela Braga, indica di ritardare l’esposizione dei bambini all’IA, salvo tecnologie assistive, per evitare impatti su apprendimento e competenze di base.
Il confine tra gioco fisico e digitale si ridefinisce dunque in chiave relazionale, dove la compagnia artificiale diventa servizio emotivo più che semplice intrattenimento.
Il segmento “pocket companion” consolida una nuova categoria consumer: dispositivi compatti, sempre connessi, progettati per interazioni brevi ma frequenti, con personalità software aggiornabili. Fonte: Euronews Next
FAQ
- Che cos’è Sharp Poketomo?
Un compagno IA tascabile pensato per giovani adulti, già venduto in Giappone, non disponibile in Europa e Nord America. Fonte: Euronews Next
- A chi sono rivolti i robot compagni del CES 2026?
Principalmente ad adulti e giovani adulti, con attenzione al benessere emotivo e alla socialità. Fonte: Euronews Next
- Quanto costa Poketomo?
Circa 300 euro sul mercato giapponese. Fonte: Euronews Next
- Cos’è Sweekar di Takway AI?
Un pet IA con crescita simulata, apprendimento ambientale e storytelling; lancio previsto via crowdfunding. Fonte: Euronews Next
- Perché c’è cautela sull’IA per i minori?
Secondo Daniela Braga, l’esposizione precoce può incidere su apprendimento e abilità di base; eccezioni per tecnologie assistive. Fonte: Euronews Next
- Qual è il trend dei “pocket companion”?
Dispositivi compatti, sempre connessi, con interazioni brevi e personalità software aggiornabili per supporto quotidiano. Fonte: Euronews Next