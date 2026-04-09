Home / SPETTACOLI & CINEMA / Valerio Scanu racconta lo scontro con Maria De Filippi e le accuse

Perché si è incrinato il rapporto tra Valerio Scanu e Maria De Filippi

Il cantante sardo Valerio Scanu, ex vincitore di Sanremo e protagonista di Amici, ha ricostruito nei dettagli la rottura con Maria De Filippi. Il racconto emerge oggi, a quasi dieci anni dai fatti, nel podcast No Lies. Al centro della frattura ci sono la partecipazione all’Isola dei Famosi, una promessa televisiva non mantenuta, un comunicato stampa al vetriolo e, infine, una diffida seguita da querela. La vicenda si svolge tra il 2010 e il 2016, tra i palcoscenici di Canale 5 e Rai 1, e racconta perché un rapporto professionale e personale considerato privilegiato sia arrivato al collasso. Oggi Scanu, 35 anni, dice di non provare più rancore e apre alla possibilità di un confronto futuro, mentre dal fronte De Filippi non è mai arrivata una replica pubblica.

In sintesi:

Rapporto privilegiato tra Valerio Scanu e Maria De Filippi nato ad Amici e consolidato con Sanremo.

e nato ad e consolidato con Sanremo. La partecipazione all’ Isola dei Famosi e la promessa di un ritorno ad Amici scatenano la prima frattura.

e la promessa di un ritorno ad scatenano la prima frattura. Il comunicato stampa polemico di Scanu porta a diffida formale e successiva querela.

Oggi Scanu dichiara di non avere rancore e di essere aperto a un chiarimento.

Dalla “madrina” televisiva alla frattura: telefonate, promesse e accuse

Il legame tra Maria De Filippi e Valerio Scanu nasce ad Amici e si consolida quando la conduttrice gli fa avere Per tutte le volte che (di Pierdavide Carone), brano con cui vince Sanremo 2010. Il rapporto prosegue: nel 2012 entra nel cast di Amici Big e nel 2015 Maria lo saluta in diretta all’Isola dei Famosi.

Proprio il reality segna, però, il punto di svolta. Scanu racconta a No Lies che non voleva partecipare all’Isola, temendo derive d’immagine. A convincerlo sarebbe stata una telefonata della De Filippi: *“Dopo ti aiuto io, vieni ospite al serale e presenti il nuovo singolo”*. Sentendosi “in una botte di ferro”, firma con Mediaset.

Al rientro dall’Honduras, secondo il suo racconto, arriva la doccia fredda: *“Purtroppo Stefano ha già chiuso il cast”*, gli avrebbe scritto Maria. La risposta di Scanu è durissima: *“Tu mi vorresti far credere che a casa tua decide Stefano?”*.

Nel 2016, dopo Sanremo con Finalmente piove (scritta da Fabrizio Moro), Maria lo invita nuovamente ad Amici. Scanu declina e accetta invece Ballando con le Stelle con Milly Carlucci su Rai 1, in concorrenza con il talent di Canale 5. Sui social esplode la narrativa dell’“ingrato”.

Spinto – dice lui – da cattivi consigli, pubblica un comunicato stampa molto duro: *“Sono grato a Maria fino a un certo punto […], è una donna molto potente, basta uno schiocco delle sue dita per trovarsi per terra, l’unica Maria Vergine Immacolata non sta agli studi di via Tiburtina”*. Il testo viene rilanciato ovunque, spostando il caso dal piano televisivo a quello legale.

Dalla diffida alla querela, fino all’attuale apertura al dialogo

Il comunicato, rimbalzato su siti e giornali, provoca la reazione legale dell’entourage di Maria De Filippi. Valerio Scanu ricorda di aver ricevuto prima una diffida, poi una querela: *“Risposi dicendo che avrei detto quello che volevo, assumendomi ogni responsabilità, e indicai i miei avvocati. E così hanno fatto”*.

Col tempo, la posizione pubblica di Scanu si ammorbidisce. Già ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, ammette che nel 2016 pensava davvero ciò che aveva messo nero su bianco, ma riconosce l’errore di aver trasformato un rapporto umano in un caso mediatico: avrebbe dovuto parlarne con Maria “a quattr’occhi”, non tramite comunicato.

Dopo la morte di Maurizio Costanzo, nel 2023, l’artista scrive una mail privata alla conduttrice per esprimerle vicinanza: nessuna risposta. Oggi, nel podcast No Lies, ribadisce: *“Non ho più rancore. Si potrebbe anche passare oltre, ci si potrebbe confrontare dopo dieci anni”*.

Resta aperta la domanda su un possibile riavvicinamento. In un sistema televisivo dove le relazioni personali pesano quanto, se non più, degli accordi contrattuali, un eventuale gesto di distensione di Maria De Filippi avrebbe un forte valore simbolico e mediatico, rilanciando la narrativa del “ritorno del figliol prodigo” nel mondo di Amici.

FAQ

Perché è nato il litigio tra Valerio Scanu e Maria De Filippi?

Il contrasto nasce dopo l’Isola dei Famosi, per una promessa di ospitata ad Amici che secondo Scanu non sarebbe stata mantenuta.

Cosa aveva promesso Maria De Filippi a Valerio Scanu?

Avrebbe promesso, secondo il racconto di Scanu, un’ospitata al serale di Amici per presentare il nuovo singolo post-Isola.

Perché il comunicato stampa di Valerio Scanu è stato così contestato?

Perché conteneva frasi durissime sul potere di Maria De Filippi, interpretate come offensive e denigratorie, poi finite al centro di azione legale.

Esiste ancora un contenzioso legale aperto tra Scanu e De Filippi?

Formalmente non emergono oggi nuovi sviluppi pubblici; Scanu racconta diffida e querela passate, ma ora parla solo di possibile chiarimento umano.

Qual è la fonte originale di questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.