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Pretty Woman fenomeno Rai1 analisi completa degli ascolti televisivi

Pretty Woman fenomeno Rai1 analisi completa degli ascolti televisivi

Perché Pretty Woman resta un pilastro degli ascolti di Rai1

Il film Pretty Woman, con Julia Roberts e Richard Gere, continua a essere uno dei titoli più redditizi per Rai1. Dal 1994 al 2026 è stato trasmesso 32 volte, sempre sulla prima rete del servizio pubblico, con risultati di ascolto costantemente competitivi.
Le repliche, collocate soprattutto in prima serata, si sono trasformate in un appuntamento ricorrente per il pubblico generalista, capace di garantire share a doppia cifra anche in un contesto televisivo radicalmente cambiato.
L’ultima messa in onda, l’8 aprile 2026, ha confermato la forza del brand: oltre 2,2 milioni di telespettatori e il 13,7% di share, numeri che spiegano perché il film resti una scelta strategica per la programmazione Rai.

In sintesi:

  • Dal 1994 al 2026 Pretty Woman è andato in onda 32 volte su Rai1.
  • Il film ha garantito quasi sempre oltre 2 milioni di telespettatori in prima serata.
  • Le repliche sono usate come “garanzia d’ascolto” nel palinsesto generalista.
  • Nel 2026 lo share è stato del 13,7%, dato ancora molto competitivo.

Tutte le messe in onda e il peso strategico per Rai1

Il primo passaggio di Pretty Woman su Rai1 risale al 4 aprile 1994, quattro anni dopo l’uscita nelle sale. Da allora il titolo è stato programmato con cadenza regolare, talvolta anche due volte nello stesso anno (1995, 2006, 2008, 2017), a riprova del suo status di “classico di garanzia” per la rete ammiraglia.

La lista completa delle messa in onda comprende, fra le altre, le date chiave del 7 settembre 2009, 6 settembre 2010, 9 settembre 2011, 4 luglio 2022, 12 aprile 2023, 28 maggio 2024, 28 maggio 2025 e l’ultima replica dell’8 aprile 2026.

Dal 2009 i dati Auditel disponibili mostrano ascolti eccezionali: picco di 7,68 milioni di telespettatori e 30% di share nel 2009, con un progressivo assestamento fra 2 e 2,6 milioni negli anni più recenti. Solo una volta il film è sceso sotto i 2 milioni, mantenendo comunque una performance superiore a molta fiction in prima visione.

Il motivo è duplice: riconoscibilità assoluta del brand cinematografico e capacità della storia di Vivian Ward ed Edward Lewis di parlare a generazioni diverse, anche nell’era delle piattaforme streaming.

Cosa insegna il caso Pretty Woman alla TV generalista italiana

La longevità televisiva di Pretty Woman evidenzia una tendenza chiara: i cataloghi di film-biblioteca restano un asset strategico per la TV generalista, specie nelle serate a basso rischio.

Per Rai1, il titolo funziona come un “titolo rifugio”: costi già ammortizzati, forte riconoscibilità, audience trasversale. In un contesto di frammentazione degli ascolti, garantire stabilmente oltre il 10% di share con un film del 1990 è un risultato di rilievo editoriale e commerciale.

È plausibile che, finché i diritti resteranno disponibili e il brand manterrà questo livello di fedeltà del pubblico, Pretty Woman continuerà a comparire nel palinsesto Rai come appuntamento periodico, confermandosi case history da manuale per analisti di mercato e programmatori televisivi.

FAQ

Quante volte è stato trasmesso Pretty Woman su Rai1?

È stato trasmesso 32 volte su Rai1 dal 4 aprile 1994 all’8 aprile 2026, sempre in esclusiva sulla rete ammiraglia.

Qual è stato il miglior ascolto di Pretty Woman in Italia?

Il risultato migliore risale al 2009: 7.680.000 telespettatori e il 30% di share in prima serata su Rai1.

Perché Rai1 ripropone così spesso Pretty Woman?

La scelta è motivata da costi già sostenuti, brand fortissimo e ascolti stabili oltre 2 milioni di spettatori, ideali per serate “di garanzia”.

Come sono andati gli ascolti dell’ultima messa in onda nel 2026?

L’8 aprile 2026 Pretty Woman ha totalizzato 2.299.000 telespettatori con il 13,7% di share, confermando un’ottima tenuta editoriale.

Quali sono le fonti utilizzate per i dati sugli ascolti?

I dati derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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