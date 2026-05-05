Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / USA spingono per un controllo rigoroso delle intelligenze artificiali prima dell’accesso al grande pubblico

Stati Uniti verso controlli preventivi sui modelli di intelligenza artificiale

Gli Stati Uniti stanno valutando un nuovo regime di supervisione per i più avanzati modelli IA, con un esame governativo prima del rilascio pubblico. L’iniziativa, discussa alla Casa Bianca, riguarderebbe i sistemi sviluppati dai principali laboratori privati, come OpenAI, Anthropic e Google, e sarebbe applicata a livello federale.

Il dibattito è in corso nel 2024 e nasce dall’esigenza di mitigare rischi cyber e di sicurezza nazionale, senza bloccare l’innovazione. L’obiettivo politico è creare un meccanismo di valutazione preventiva, ispirato al modello britannico dell’AI Security Institute, che permetta allo Stato di testare i modelli più potenti prima e dopo la loro diffusione commerciale.

In sintesi:

La Casa Bianca valuta test governativi obbligatori per i modelli IA più potenti.

Coinvolgimento di NSA e agenzie di intelligence nella valutazione tecnica dei sistemi.

e agenzie di intelligence nella valutazione tecnica dei sistemi. Il caso Anthropic Mythos accelera il cambio di rotta sulla regolazione IA.

accelera il cambio di rotta sulla regolazione IA. Resta aperta la soglia di potenza oltre cui scatteranno i controlli pre-release.

Nuovo modello di supervisione e ruolo del caso Anthropic Mythos

Il progetto in discussione prevede un gruppo di lavoro misto, composto da rappresentanti dell’industria e del governo, incaricato di analizzare in anticipo i modelli IA più capaci. Agenzie come NSA, Office of the National Cyber Director e strutture di intelligence assumerebbero un ruolo centrale nella valutazione delle capacità offensive, soprattutto in ambito cyber e vulnerabilità software.

Non si tratterebbe di un “visto” politico sui contenuti, ma di un accesso anticipato ai sistemi, con stress test tecnici, report riservati e possibili raccomandazioni di mitigazione. L’architettura ricorda il modello del Regno Unito, dove l’AI Security Institute sottopone i modelli a test pre e post rilascio, misurandone rischi e comportamenti limite.

Il vero catalizzatore appare il caso Anthropic Mythos. Il modello, presentato come in grado di individuare vulnerabilità software su scala industriale, è stato descritto dalla stessa Anthropic come potenzialmente rischioso per un rilascio pubblico incontrollato. Quella comunicazione ha immediatamente attirato l’attenzione del governo, in un momento in cui la società è già in tensione con il Pentagono per le restrizioni sull’uso militare dei propri strumenti. Come spesso accade nella regolazione tecnologica, la promessa di maggiore sicurezza è diventata anche un tema politico sensibile.

Impatto su Big Tech, concorrenza globale e prossime scelte politiche

Un regime di revisione pre-release cambierebbe in profondità il ciclo di sviluppo per colossi come OpenAI, Anthropic e Google. Ogni nuovo modello di fascia alta potrebbe richiedere finestre di test dedicate, disclosure tecniche riservate e un rapporto molto più stretto con le agenzie federali competenti. Questo approccio è coerente con la crescente centralità della sicurezza nazionale, ma rischia di allungare i tempi di lancio e complicare la competizione internazionale, soprattutto con Cina e altri attori meno vincolati da procedure di controllo.

La questione cruciale resta la definizione della soglia: chi stabilirà quando un modello è “abbastanza potente” da finire sotto scrutinio governativo, e in base a quali metriche? Una soglia troppo bassa trasformerebbe il meccanismo in un freno burocratico generalizzato all’innovazione; una soglia troppo alta lo renderebbe inefficace, sempre in ritardo rispetto ai rischi reali.

Per Washington, la partita sui controlli pre-release sarà uno dei primi test concreti di governance dell’IA avanzata. Dalla calibrazione di queste regole dipenderà non solo la protezione delle infrastrutture critiche e del cyberspazio, ma anche la capacità degli Stati Uniti di restare competitivi senza scivolare verso un processo regolatorio opaco e dominato da pochi attori.

FAQ

Cosa prevede il possibile nuovo sistema USA di controllo dell’IA?

Prevede un esame governativo dei modelli IA più avanzati prima del rilascio pubblico, con test tecnici, valutazioni di rischio cyber e possibili raccomandazioni di mitigazione obbligatoria.

Qual è il ruolo dell’NSA nella supervisione dei modelli IA?

È previsto un coinvolgimento diretto di NSA e intelligence nell’analisi delle capacità offensive, soprattutto nella scoperta e sfruttamento di vulnerabilità software su larga scala.

In che modo Anthropic Mythos ha influenzato il dibattito politico?

Ha inciso perché Anthropic Mythos è stato presentato come capace di scovare vulnerabilità critiche, rendendo evidente ai decisori politici il potenziale impatto sulla sicurezza nazionale statunitense.

Quali rischi comporta per le aziende un esame pre-release obbligatorio?

Comporta verosimilmente ritardi nei lanci, maggiori costi di compliance, obblighi di disclosure tecnica e un possibile svantaggio competitivo rispetto a Paesi con minori vincoli regolatori.

Da quali fonti è stata ricavata l’analisi su questa proposta di regolazione?

È stata elaborata attingendo congiuntamente alle informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, poi rielaborate dalla nostra Redazione.